‫سيقوم مشغلو البريد في خمسة بلدان أفريقية بتوزيع خدمات شركة Lleida.net على جميع مواطنيهم

مدريد وأبيدجان، ساحل العاج،17 أغسطس / آب 2021/PRNewswire/ — شركة Lleida.net كود السهم(BME :LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) ‎وقعت عقوداً مع مشغلي البريد في خمس دول أفريقية لتزويدهم بخدمات بريدية رقمية وتكنولوجيا اتصالات إلكترونية مسجلة لخدمة مواطنيهم.

في نهاية هذا الأسبوع، في إطار المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، التزم مشغلو البريد الوطني في غامبيا وساحل العاج وجيبوتي وغينيا الاستوائية ومدغشقر على الفور بالاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في يوليو/تمّوز بين شركة Lleida.net، وشريكها في شمال إفريقيا إي-جيت (eGate) والاتحاد البريدي الأفريقي (PAPU) لتوزيع التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع للشركة الإسبانية في إفريقيا تحت اسم DigitalPost.Africa.

كجزء من هذه الخدمة، ستقدم Lleida.net خدمات البريد الرقمي لهذه البلدان الجديدة من خلال المراسلات الإلكترونية المسجلة، وبصورة أساسية رسائل البريد الإلكتروني المسجلة، والرسائل النصية القصيرة المسجلة، والكشوف الإلكترونية المسجلة.

بتوقيع هؤلاء المشغلين البريديين الوطنيين الخمسة الجدد، أصبحت Lleida.net بالفعل مزودًا لتكنولوجيا الاتصالات المسجلة للشركات البريدية في 11 دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا وكولومبيا والإمارات العربية المتحدة.

يعقد في أبيدجان، عاصمة ساحل العاج، مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في الفترة من 9 إلى 27 أغسطس/آب، بحضور 900 ممثل من 190 دولة.

تسمح الاتفاقية الإطارية مع 55 مشغل بريد وطني في القارة الأفريقية بتقديم خدمات Lleida.net تلقائياً لملايين العملاء.

وفي إطار هذا الاجتماع التقى الأمين العام للمنظمة يونس جبرين وبشار حسين مدير عام الاتحاد البريدي العالمي ألتقوا بموقع Lleida.net.

شركة Lleida.net هي الشركة الأوروبية الرائدة في صناعة التوقيع الإلكتروني.

المدرجة في بورصة نيويورك (OTCQX)، وباريس (EURONEXT GROWTH) ومدريد (BME GROWTH)، وهي الشركة الرائدة في أوروبا في مجال التوقيع الإلكتروني والإخطار والمقاولات الإلكترونية المسجلة وواحدة من الشركات في مجالها مع وجود أقوى في افريقيا.

وقد تلقت حتى الآن أكثر من 205 براءات اختراع من أكثر من 60 دولة. من بينها جنوب إفريقيا ونيجيريا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا.

وفي عام 2020، ارتفعت قيمة أسهمها بأكثر من 900 في المائة.