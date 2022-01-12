‫”سيتي” تطلق برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة في الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت “سيتي” عن إطلاق أول برنامج لتمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة (SSCF) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجزائر يهدف إلى دعم جهود العملاء لتحقيق مزيد من التقدم في أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحسين قدرات درء المخاطر لدى سلسلة التوريد الخاصة بهم وإدارة احتياجات رأس المال العامل.

وتعود برامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة بالنفع على كل من الشركات ومورديها في وقت واحد، وذلك من خلال تمكينهم من إعطاء الأولوية لدعم مراكز رأس المال العامل. مثال ذلك أنه عند استخدام برنامج تمويل سلسلة التوريد من “سيتي”، سيقدم البنك التمويل لموردي العميل اعتباراً من تاريخ استلام السلع أو تقديم خدمات محددة وحتى التاريخ الذي تصبح فيه الدفعة مستحقة لهؤلاء الموردين. ويتحمل الموردون تكلفة هذا التمويل بمعدل أقل من تكلفة الاقتراض المعتادة. نتيجة لذلك، يستفيد الموردون من توفر التدفق النقدي بوتيرة متسارعة والسداد السريع وتحسين تكاليف التمويل.

تم تطبيق أول برنامج تمويل لسلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح شركة “هينكل” ألالمانية للمواد الكيميائية والاستهلاكية. وتم إطلاق البرنامج بشكل مبدئي مع الموردين في الجزائر، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا وموردين إضافيين خلال الأشهر القادمة.

كما يُعدّ هذا أول برنامج يتم تطبيقه لشركة “هينكل” في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركياويستهدف الموردين الحاليين أو الجدد الذين يُظهرون أداءً قوياً ومطوراً في مجال الاستدامة. وبإمكان الموردين المؤهلين الاستفادة من برنامج تمويل سلسلة التوريد من “سيتي”بأسعار تفضيلية، بحيث أن ارتفاع مبلغ التمويل المتاح يتوقف على تحسن نتائج الاستدامة التي يحققها الموردون. وستقوم شركة “هينكل”، بدعم من وكالة تقييم الاستدامة العالمية الرائدة، بإجراء تقييم لأداء الاستدامة لمورديها بشكل دوري.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، تحدث بولينت بيليفان، الرئيس الإقليمي للشؤون المالية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً، “باعتبار أن الاستدامة تأتي في صميم استراتيجية شركتنا، فإننا نشارك في مجموعة من الأنشطة من خلال طرح حلول جديدة للنمو والابتكار تهدف إلى خلق قيمة أفضل. ومن دواعي سرورنا التعاون مع “سيتي” لتقديم برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة للمرة الأولى في المنطقة. وبعد الطرح الأول للبرنامج في الجزائر، فنحن ملتزمون بمواصلة طرحه في دول أخرى عديدة في المنطقة في المستقبل القريب “.

إن برنامج “سيتي” لتمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتماشى مع التزاماتها بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وانطلاقاً من حرصها على تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون، طرحت “سيتي” استراتيجيتها المعدلة لإحراز التقدم في مجال الاستدامة في يوليو من العام الماضي، والتي تتضمن هدفها العالمي لدعم المشاريع البيئية من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 500 مليار دولار أمريكي. كما قدمت “سيتي” مؤخراً التزاماً بمبلغ تريليون دولار أمريكي على شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030، والذي يتضمن هدف التمويل البيئي وهدف التمويل الاجتماعي بقيمة 500 مليار دولار أمريكي.

وقال ديف ألدريد، رئيس حلول الخزينة والتجارة في “سيتي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “نحن فخورون لتعاوننا مع شركة “هينكل” في الطرح الأول لبرنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإنه لمن دواعي سرورنا البالغ بان يكون هناك هدف استراتيجي واحد يجمع بين شركة “هينكل” و”سيتي” فيما يتعلق بأولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. ونحن في “سيتي” نتطلع بتفاؤل كبير إلى هذه الشراكة وعلاقة تعاوننا الوطيدة مع “هينكل”، التي من شأنها أن تضمن استمرارنا في تبني وتطوير المزيد من حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.”

من جهته أشارمارسيل هانين، الرئيس الإقليمي لمجموعة الشركات التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا في “سيتي”، بالقول،“نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع “هينكل” والمساهمة في دعمها لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال إطلاق أول برنامج “سيتي” لتمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا. وعلى غرار شركة “هينكل”، يشكل التزامنا بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية عنصراً أساسياً في إستراتيجية شركتنا، ونحن نؤكد التزامنا الدائم بتقديم الحلول المبتكرة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية إلى عملائنا والتوسع في استخدام برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالاستدامة في المنطقة.”

نبذة عن شركة “هينكل”

شركة هينكل إيه جي آند كومباني هي شركة ألمانية للمواد الكيميائية والاستهلاكية بمقرها في دوسلدورف بألمانيا. وهي شركة متعددة الجنسيات نشطة في كل من القطاع الاستهلاكي والقطاع الصناعي. تأسست شركة داكس 30 في عام 1876، وهي منظمة تتألف من ثلاث وحدات أعمال تعمل عالمياً (الرعاية المنزلية، العناية بالجمال، التقنيات اللاصقة) وهي معروفة بعلامات تجارية مثل “لوكتيت” و”بيرسيل”[2] و”فا” و”بريت” و”ديال” و”بيوركس” وغيرها المزيد.

نبذة عن حلول الخزينة والتجارة من “سيتي”

تشكل حلول الخزينة والتجارة من “سيتي” قوة دافعة تساعد عملاءنا على تحقيق النجاح من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المبتكرة لإدارة النقد والتمويل التجاري والمصممة خصيصاً للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء العالم. وبدورها، تواصل حلول الخزينة والتجارة في “سيتي” دورها الريادي في مجال تقديم مجموعة شاملة من حلول إدارة الخزينة والتجارة والسيولة المدعومة بالتكنولوجيا الرقمية في القطاع، وذلك استناداً إلى امتلاكها أكبر شبكة في القطاع من حيث عدد تراخيص مزاولة الخدمات المصرفية في أكثر من 90 دولة ومنصة تقنية موحدة عالمياً.

حول “سيتي”

تعتبر “سيتي” البنك الرائد على مستوى العالم، إذ تتوزع في أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد حسابات عملائها أكثر من 200 مليون، وتوفر لعملائها من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والائتمانية، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية وخدمات المعاملات وإدارة الثروات.

تتوفر إمكانية الحصول على معلومات إضافية عبر الموقع: www.citigroup.com | تويتر: @Citi | يوتيوب: www.youtube.com/citi | مدونة: http://new.citi.com | فيسبوك: www.facebook.com/citi | لينكت إن: www.linkedin.com/company/citi.

الصور: https://mma.prnewswire.com/ media/1725036/Citigroup_Inc. jpg