‫سيارة GS5 من شركة جي أيه سي موتور: عملاق المدينة الحديثة

غوانغزو، الصين, 27 مارس 2021 /PRNewswire/ — لطالما كانت سيارات SUV مشهورة بكونها سيارات عائلية بسبب مساحة المقصورة الواسعة، بيد أنه من الصعب العثور على سيارة مناسبة للتحرك في مدينة حديثة، حيث يرغب المشترون في الحصول على سيارة جذابة بها مساحة تمكنهم من القيام برحلات في عطلة نهاية الأسبوع لتنفيذ أنشطة خارجية مع جميع أفراد الأسرة؛ وفي الوقت نفسه، يحتاجون إلى مركبة قوية مدمجة وسريعة الاستجابة بما يكفي للمناورة والتحرك بسهولة على طرق المدينة في ظل إجراءات أمان منقطعة النظير.

ومن هنا فقد تم تصميم سيارة GS5 من شركة جي أيه سي موتور لتلبية تلك الاحتياجات على الوجه الأكمل. وقد صُنعت سيارة GS5 مع وضع المشتري الحضري الحديث في الاعتبار، فضلًا عن أنها تستخدم أحدث الابتكارات في التصميم والتكنولوجيا والكفاءة لإنشاء سيارة واسعة من الداخل واقتصادية وجميلة. ويجعلها المظهر الخارجي الأنيق جذابة حتى أثناء حركتها على الطريق، في حين أن التصميم الداخلي المريح والواسع والجذاب، الذي يتسع لخمسة أشخاص، يجعل من القيادة متعة لا مثيل لها، حتى عندما تكون السيارة مليئة بالأمتعة والركاب.

تأتي سيارة GS5 مليئة بعناصر تكنولوجية ذكية، والتي تم تجربتها على نطاق واسع على وجه التحديد بين أسواق الشرق الأوسط. وتشتمل تلك العناصر على نظام تكييف هواء قوي من شركة دنسو، وشاشة لمس بلورية سائلة بتحكم مركزي مقاس 8 بوصة ومجهزة بخدمة CarPlay، ونظام صورة بانورامي بزاوية 360 درجة لركن السيارة، ونظام قفل تلقائي، فضلًا عن وجود شحن لاسلكي. وعلاوة على ذلك، فقد تم تجهيز السيارة بفتحة سقف بانورامية، ومقعد سائق قابل للضبط في 10 اتجاهات، ومقعد راكب أمامي قابل للضبط في 4 اتجاهات، وفلتر هواء لتنقية الجسيمات الدقيقة مقاس 2.5 ميكرون لتوفير أقصى درجات الراحة. ويمكن القول بأن نتائج البحث والتطوير الشامل الذي تتبناه شركة جي أيه سي موتور لم تذهب هباءً منثورًا، حيث حازت سيارة GS5 على ثناء كبير من الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق، بما في ذلك موقع “القيادي” الذي منح سيارة GS5 لقب طراز السيارة الأفضل في عام 2020.

وأشار موقع “القيادي” في تقريره إلى أن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في سيارة GS5 هو التوازن بين القوة والدقة التي حققتها. علمًا بأنه يمكن لمحرك سيارة جي أيه سي موتور من الجيل الثالث بقدرة 270 طن توفير ما يصل إلى 124 كيلوواط من الطاقة وعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر، في حين يوفر نظام التعليق الشامل قيادة سلسة بشكل استثنائي. وتتميز عجلة القيادة بوقت رد فعل مثير للإعجاب يبلغ 0.088 ثانية وذلك لتحقيق مزيد من الثبات، حتى على الطرق الزلقة وغيرها من ظروف الطرق الصعبة، مما يدل أنه على الرغم من أن تصميم سيارة GS5 يلائم المدينة، إلا أنها في جوهرها سيارة SUV قوية أيضًا.

تم تصميم سيارة GS5 لتلبية الاحتياجات المتعددة للسائق الحضري الحديث. ويمكن لأي مستخدم أن يرى بوضوح مبدأ جي إيه سي موتور المتمثل في أن “السمعة الجيدة تأتي مع الجودة” في كل التفاصيل، مما يجعل هذا الموديل خيارًا جديدًا مثيرًا للسائقين في الشرق الأوسط.

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