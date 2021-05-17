‫سيارات جريت وول موتورز (GWM) الجديدة المبنية على منصة L.E.M.O.N. DHT تظهر لأول مرة على مستوى العالم، وتُظهِر أداءً استثنائيًا

إن إطلاق منصة L.E.M.O.N. سيجعل GWM أول صانع سيارات صيني يكسر الحواجز في التقنية الهجينة. ويمكن لهذا النظام الهجين المتكامل للغاية وعالي الكفاءة والمتعدد الأوضاع مع بِنية HEV وبِنية PHEV تحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة العالية والأداء العالي بغض النظر عن نطاق السرعة والسيناريوهات المختلفة، مما يُوفِّر كفاءة عالية للطاقة واستهلاكًا منخفضًا للوقود للمستخدِمين العالميين المهتمين بشأن حماية البيئة.

نظرًا لأن منصة L.E.M.O.N. DHT تتمتع بمزايا قدرة أقوى، ومزيد من الراحة، وتقليل NVH (الضوضاء والاهتزاز والخشونة)، واستهلاك أقل للوقود، فإنه سيتم بناء العديد من سيارات GWM الجديدة اعتمادًا على هذه التقنية في المستقبل، مما سيؤدي إلى تحسينات ملحوظة في الأداء. وبأخذ الجيل الثالث من هافال H6 كمثال، تتكون مجموعة الدفع للسيارة الجديدة من محرك سعة 1.5 لتر ذو شاحن توربيني، ومحرك 130 كيلو وات، ويقوما بإنتاج طاقة مجمعة تبلغ 179 كيلو وات (243 حصان) وعزم دوران مشترك يبلغ 530 نيوتن.متر، ولذلك يتطلب وقت استجابة أقل من الجيل الثاني من هافال H6. كما يُوفِّر ناقل الحركة الرطب ثنائي القابض من الجيل الثاني لمجموعة الدفع كفاءة نقل أعلى واستجابة ديناميكية أسرع وقدرة تسارع أقوى. مع التقنية الهجينة المتوازية-المتتالية للمحركات المزدوجة، يُقلِّل الجيل الثالث من هافال H6 استهلاك الوقود إلى 6.6 لتر/100 كم من 6.9 لتر/100 كم لاستهلاك الوقود للجيل الثاني من هافال H6، مما أدى إلى زيادة بنسبة 14.5٪ في كفاءة استهلاك الوقود، وتُحقِّق كلاً من كفاءة استهلاك الوقود والقدرة القوية. ويأتي الجيل الثالث من هافال H6، بأبعاد 4,653*1,886*1,730 ملم (الطول*العرض*الارتفاع)، وهو أطول بمقدار 38 ملم، وأعرض بمقدار 26 ملم، وأعلى بمقدار 10 ملم من الجيل الثاني من هافال H6. ويعني الجسم الأكبر مساحة أكبر، مما يُوفِّر مزيدًا من الراحة لأفراد الأسرة المختلفين ويلبي احتياجاتهم المختلفة. علاوة على ذلك، تساعد منصة L.E.M.O.N. DHT على تقليل NVH إلى الحد الأدنى، مما يخلق بيئة قيادة ممتعة للمستخدمين.

التقنية الهجينة هي حجر الأساس المهم الذي يدعم استراتيجية العولمة الخاصة بـ GWM والاستعراض الواضح لقدرات البحث والتطوير الخاصة بـ GWM. على مر السنين، التزمت GWM بالبحث والتطوير المستقل، ووضع معايير عالية الجودة، وتعزيز ترقيات المنتج من خلال التقنيات الأساسية. كما تُولي GWM أيضًا أهمية كبيرة للتجربة الشخصية من أجل تلبية الطلبات المتنوعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وفي المستقبل، ستبذل GWM جهودًا متواصلة في الابتكار التكنولوجي من أجل تعزيز التحول الصناعي وتزويد المستخدمين العالميين بتجربة قيادة عالية التقنية.

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