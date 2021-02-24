‫سيارات إسعاف دبي تستخدم جهاز Vie Scope®

مدينة أوكلاهوما، 24 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Adroit Surgical LLC اليوم أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) ستستخدم جهاز Vie Scope® لتزويد جميع سيارات الإسعاف الخاصة بها بتقنية التنبيب.

وفي هذا الصدد صرح السيد الدكتور/ نيلش آر فاسان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أدرويت سورجيكال ذ م م قائلًا: “يشرفنا استخدام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بعد تحليل دقيق، جهاز Vie Scope® ليكون جهاز التنبيب المثالي لتقديم الاحتياجات الملحة المتعلقة بتقنية إدارة المسلك الهوائي الاصطناعي قبل دخول المستشفى. كما تتمتع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتاريخ مميز من تبني الأفكار الجديدة المبتكرة في سبيل تحسين حالة مرضاها وهي أول منظومة إسعاف كبيرة في الشرق الأوسط تتبنى نظام Vie Scope® داخل جميع سياراتها. وقد تم تصميم حجم واحد يناسب معظم الأجهزة ويستخدم لمرة واحدة، لجعل عملية التنبيب المعقدة إجراءً في غاية السهولة”.

بعد تجربة Vie Scope بشكل عملي، اتضح لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن Vie Scope® سمح لهم بإجراء عمليات التنبيب “بطريقة أسرع من التي نستخدمها حاليًا” وبمعدل نجاح أعلى من الدرجة الأولى. وأضاف محمد عبد الله العبود قائلًا: “إن وجود هذا الجهاز في مجموعات أجهزة التنبيب لدينا يمكن أن يحسن من جودة الخدمة”.

قامت شركة أدرويت سورجيكال ذ م م بتطوير جهاز Vie Scope الحاصل على براءة اختراع بهدف مساعدة جميع المستخدمين في الحصول على مسلك هوائي آمن باستخدام أنبوب القصبة الهوائية (ETT) بدلاً من التدابير المؤقتة مثل تقنية LMAs. ويعمل Vie Scope بمثابة أنبوب داخل الرغامى، وهي تقنية ثبت أنها تزيد من نجاح إتمام عملية الاستخدام الأولى بأقل قدر من التدريب. وفي ظل وجود فيروسات مثل فيروس كورونا، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدام Vie Scope لوضع أنبوب القصبة الهوائية بسهولة وكفاءة في عملية الاستخدام الأولى لتجنب انتقال العدوى لهم وللآخرين. ويعمل نظام Vie Scope على تغيير المعايير الحالية الخاصة برعاية مرضى انسداد مجرى الهواء، مما يجعل عملية التنبيب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا وأقل تكلفة.

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