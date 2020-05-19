‫سماعة راي دانز في سلسلة تي سي أل 9 مع ميزة دولبي أتموس تفوز بجائزة إيف ديزاين 2020 على تصميمها الفريد الذي يتضمن تقنية عاكس الصوت المبتكرة من تي سي أل

شنجن، الصين، 19 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تؤكد شركة تي سي أل (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون العالمية والإلكترونيات الاستهلاكية، على التزامها بالابتكار في تقنية الصوت بفوز جهازها الصوتي السلسلة 9 من تي سي أل RAY•DANZ (راي دانز) مع ميزة دولبي أتموس بجائزة إيف ديزاين 2020 على تصميمه الفريد الذي يتضمن تقنية عاكس الصوت المبتكرة من تي سي أل. تم تصميم جهاز راي دانز مع ميزة دولبي أتموس ليتمحور حول احتياجات الزبائن لتوفير تجربة ترفيه منزلية غامرة من دولبي أتموس. وستصبح هذه التقنية متوفرة في السوق العالمي بدءا بشهر أيار/مايو 2020.

وقال كيفن وانغ، الرئيس التنفيذي لتي سي أل للصناعات القابضة وتي سي أل للإلكترونيات: “تستخدم تي سي أل قدراتها القوية في الدمج الصوتي والعمودي لتقديم جودة صوت فائقة للمستهلكين في المنزل. نحن مستمرون في تحسين حياة الناس من خلال المنتجات الذكية والتجارب الممتازة.”

يعتبر الفوز بجائزةإيف ديزاين إنجازًا كبيرًا يُنظر إليه على أنه إنجاز رئيسي لشركةتي سي أللتصبح رائدة في مجال تصميم مكبرات الصوت الوظيفية والمبتكرة، وتوسيع انتشار العلامة التجاريةتي سي ألإلى أسواق جديدة وفتح إمكانيات جديدة مثيرة للمستقبل.

بحثًا عن تجربة سينمائية منزلية أفضل يقدمها مكبر الصوت، طورتتي سي ألتقنيةRAY•DANZالتي تتميز بمكبرات صوت بزاوية خلفية فريدة توجه موجات صوتية نحو وحدات العاكس الصوتي المنحني. وهو حل يوجه الصوت إلى الخارج بنمط عريض، مما يوفر مساحة صوتية أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه أنظمة الصوت الأخرى في السوق دون الاعتماد المفرط على المعالجة الرقمية.

يوفر هذا الحل، إلى جانب مكبر صوت مركزي مركز لتقديم حوار ووجود قوي في المركز، وبالاقتران مع دولبي أتموس، تجربة غامرة مع مسرح صوتي واسع. تستخدم تقنية راي دانز تقنية دولبي المتقدمة لتقديم أصوات تتدفق في كل مكان، والتي يمكن الاستمتاع بها في أي مكان داخل مسرح الصوت الواسع.

عن تي سي أل

تي سي أل(رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب سيغمينتيل، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية المبيعات في العام 2019. تتخصصتي سي ألفي البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

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