‫سماعات الأذن بلوتوث اللاسلكية حقا من بادميت، بامو سكرول، تفوز بجائزة iF Design 2020

– الشركة تطلق حملة عالمية لتجنيد الموزعين

شيامين، الصين، 12 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — فازت سماعات الأذن بامو سكرول، من الشركة المصنعة للإلكترونيات المبتكرة بادميت، بجائزة iF Design 2020 في هامبورغ بألمانيا. وبعد الفوز بالجائزة، أعلنت بادميت عن إطلاق حملة جديدة لتجنيد الموزعين للمنتج الفائز بالجوائز.

وقال كبير مصمميبادميت كاي شيولو، “إن تصميمبامو سكرول كان مستوحى من لفائف صينية قديمة، والتي كانت تستخدم لتوصيل المعلومات في شكل كلمات وصور، تمامًا كما نستخدم سماعات البلوتوث لإيصال الصوت.”

استخدامبامو سكرول الفريد للصور التي تتأثر باللفائف، والتي تعكس جوهر أشكال التعبير الصينية، يميز هذا المنتج في سوق سماعات الرأسالبلوتوثمع جذب مجموعة من المعجبين الذين يحبون إظهار شخصياتهم. كما عقدت الشركة شراكة مع متحف القصر لإطلاق سماعاتسكرولبالاشتراك مع تصميم مخصص تم تصميمه على غرار روب التنين الإمبراطوري الصيني، ما يبرز الطراز الشرقي للعلامة التجارية.

توفرسماعات بامو سكرول جودة صوت متطورة واستنساخ صوت عالي الدقة. تتميز سماعات الأذن المصممة هندسيًا لتحقيق التوافق التام داخل الأذن، بوزن 5 غرامات فقط (175 أونصة)، وهي خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، ما يجعلها مريحة الاستخدام. التصميم المقاوم للماء، استنادًا إلى معيار IPX6 ، يضمن للمستخدمين إمكانية استخدام سماعات الرأس في جميع البيئات، دون الحاجة إلى القلق عند الجري أو السير في المطر.

كما أعلنتبادميتعن بدء حملة تجنيد لوكلاء عالميين مهتمين ببيع وتوزيع منتجاتها. وستواصل الشركة العمل بتصميم سكرول، وستطرح سماعات الأذن بلوتوث لاسلكية جديدة متطورة التجربة. الأطراف المعنية مدعوة إلى الاتصال على: info@padmate.cn .

وإذ تأسست في العام 2011، بادميت تطور وتنتج سماعات بلوتوث ومنتجات إلكترونية مبتكرة، وتمكين أنماط الحياة الصحية من خلال التكنولوجيا. تسعى الشركة للحصول على إلهام لتصميماتها الفريدة من ما يُعتبر عمومًا مشهدا سارا طبيعيًا للأشخاص من جميع الخلفيات وكذلك الموضات الكلاسيكية، ما يحول كل سماعة إلى عمل فني. في عامي 2018 و 2019، أطلقت بادميت منتجين هما بامو سكرولو وبامو سايد على “إنديغوغو”، اللذين حظيا بالدعم من أكثر من 80،000 مؤيد وسجلا أرقاما قياسية جديدة في المنصة. تُكرس بامو، وهي علامة تجارية لفئة منتجات الصوت في بادميت، نفسها لتطوير منتجات ذات طابع شخصي كبير، وقد تم الاعتراف بها والتوصية بها من قبل رواد في عالم تجربة المنتج، وكذلك من قبل لاعبي رابطة كرة السلة الأميركية سبنسر دينويدي وكايل كوزما.