‫سلسلة JA Solar DeepBlue 3.0 تحصل بنجاح على أول شهادة للمعايير القياسية الكورية (KS) لوحدات 182 في كوريا الجنوبية

بكين، 26 يناير 2021، /PRNewswire/ — أعلنت شركة JA Solar -الشركة الرائدة في مجال المنتجات الكهروضوئية عالية الأداء- أن النوع أحادي الوجه لوحدات سلسلة DeepBlue 3.0 قد حصل على أول شهادة للمعايير القياسية الكورية (KS) للوحدات المبنية على رقائق 182 مم × 182 مم، والمعروفة باسم “وحدات 182″، مما يعني أن المنتَج قد حصل على الموافقة لسوق الطاقة الكهروضوئية في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يتم منح الشهادة للنوع ثنائي الوجه من DeepBlue 3.0 في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي سيوفِّر للعملاء المحليين خيارًا آخر عالي الكفاءة.

تم إطلاق DeepBlue 3.0 في مايو 2020، وهي تدمج مزايا العديد من التقنيات عالية الكفاءة ومنخفضة التدهور بما في ذلك الجيل الجديد من تكنولوجيا خلايا الباعث الخامل والخلية الخلفية (PERC) عالية الكفاءة والذي يُدعى PERCIUM+، ورقائق السيليكونGa-doped، والتي تتيح للمنتَج الحصول على موثوقية هائلة، وكفاءة تحويل هائلة، وأداء هائل لتوليد الطاقة. وقد جعل الأداء المشترك الذي لا مثيل له الوحدة أحد أفضل الخيارات للمساعدة في تحقيق تكافؤ الشبكة في عام 2021.

وفي سبتمبر 2020، أصبحت DeepBlue 3.0 واحدة من أول وحدات 182 يتم اعتمادها من قِبَل مؤسسات موثوقة تشمل TUV و LVD وEMC ، مما يُمهِّد الطريق للوصول إلى السوق العالمي للطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك سوق الطاقة الكهروضوئية في الاتحاد الأوروبي الذي يتسم بعوائق كبيرة للدخول إليه. ومنذ تسليم الشحنة الأولى في أكتوبر 2020، تم شحن المنتج إلى عدد من الأسواق في أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وقد تم استخدامه على نطاق واسع في محطات الطاقة الكهروضوئية الأرضية الكبرى، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح، ومحطات التكامل الشمسية السمكية، ومواقف السيارات الكهروضوئية، إلخ.

وقامت JA Solar ببناء سمعة ممتازة وقاعدة عملاء مخلصين في سوق الطاقة الكهروضوئية سريعة النمو في كوريا الجنوبية بمنتجاتها وخدماتها عالية الجودة. كما قامت بإمداد محطات الطاقة الكهروضوئية الكبرى في كوريا الجنوبية بالوحدات، بما في ذلك أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية والرياح، وأكبر مشروع لخلايا الباعث الخامل والخلية الخلفية (PERC) ثنائية الوجه ذات الزجاج المزدوج في السوق المحلي. ومع تقديم وحدات 182 في سوق كوريا الجنوبية، ستوفِّر JA Solar خدمات محلية أفضل للعملاء بمزاياها التكنولوجية ومنتجاتها الرائدة، مع تعزيز تطوير السوق المحلي للطاقة الكهروضوئية.