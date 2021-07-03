‫سرايا العقبة ووتربارك في الأردن تفتح أبوابها رسمياً أمام الضيوف

تضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية،, 3 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — افتتحت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، أبوابها رسمياً أمام الضيوف اليوم، حيث توفر أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إضافة إلى باقة من خيارات الطعام والتسوق، التي تضمن للضيوف من داخل المملكة وخارجها أروع التجارب الترفيهية في المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8918751-saraya- aqaba-waterpark-in-jordan- officially-opens-to-the- public/

وأقيمحفل افتتاح رسمي في 2 يوليو، وبدأت فعالياته بالضغط على زر الافتتاح في مشهد يُعبر عن بدء استقبال الضيوف في سرايا العقبة ووتربارك. وشهد الحفل باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بما في ذلك العروض الراقصة والبهلوانية وموسيقى الدي جيه الحية في أجواء احتفالية مميزة.

وتقع مدينة الألعاب المائية في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة ، وتمتد على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع، وتقدم للضيوف العديد من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية المميزة إلى جانب باقة من خيارات الطعام والتسوق المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن كوادي رم والبحر الأحمر ومدينة جرش وغيرها.

وسيستمتع الضيوف بمفاجآت وتجارب مميزة هي الأولى من نوعها، بما في ذلك هضاب بيلا التيتنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومنزلقة البحر الميت الأطول والأشد انحداراً والتي تهبط بالضيوف عمودياً من ارتفاع 40 قدم تقريباً، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف ليلتفوا وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان في تجربة مائية لا تُنسى.

وتضم مدينة الألعاب المائية العديد من الخيارات الترفيهية للأطفال مع أكوا جرش المصممة خصيصاً للضيوف الصغار والتي تقدمباقة من المنزلقات والأنشطة التفاعلية والشلالات والرشاشات المائية الدوارة والدلو الضخم المتأرجح.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي، قال عبدالله الفريحات، المدير التنفيذي لشركة “إيجل هيلز” الأردن، المطورة لمدينة الألعاب المائية: “بعد أن تم الإعلان عن تطوير سرايا العقبة ووتربارك لأول مرة خلال مؤتمر صحفي عقدناه في عام 2018، نفخر اليوم بافتتاح مدينة الألعاب المائية رسمياً مواصلين التزامنا بتطوير مرافق فريدة بمستويات عالمية لسكان العقبة والقادمين إليها من داخل الأردن وخارجها، حيث تمثل المدينة إضافة نوعية جديدة تعزز المقومات السياحية لمدينة العقبة بما توفره من ألعاب وتجارب ترفيهية تلبي تطلعات العائلات والضيوف. ونتطلع إلى العمل معاً جنباً إلى جنب مع “فرح إكسبيرينسز”، الشريك الرائد في قطاع إدارة العمليات التشغيلية للمدن الترفيهية، والتي تتولى إدارة العمليات لسرايا العقبة ووتربارك، لتوفير تجربة ترفيهية بمستويات عالمية للضيوف.”

من جهته، قال كريس فان دير ميروي، مدير عام سرايا العقبة ووتربارك: “يسعدنا افتتاح سرايا العقبة ووتربارك أمام الضيوف، سواء كانوا يتطلعون إلى الانطلاق على متن إحدى الألعاب أو المنزلقات أو ممارسة رياضاتهم المائية المفضلة أو الاستجمام بجانب الماء والاستمتاع بأشهى المأكولات والأجواء الترفيهية، فقد حرصنا على أن نقدم لجميع أفراد العائلة باقة من التجارب المتنوعة والفريدة داخل وخارج الماء.”

وأضاف فان دير ميروي: “تُعد مدينة العقبة الساحلية وجهة مفضلة للزوار من مختلف مناطق الأردن والسياح من جميع أنحاء العالم على حد سواء، حيث يسعدنا تقديم مدينة ألعاب مائية رائدة على مستوى العالم التي ستسهم في مواصلة جعل مدينة العقبة الوجهة المثالية للضيوف الراغبين في الاستمتاع بمغامرة مائية فريدة هذا الصيف.”

ويمكن للضيوف بعد قضاء يوم حافل بالمتعة والترفيه التوجه إلى “مطعم المدينة الوردية” وهو المطعم الرئيسي في المدينة المائية، ويقدم قائمة متنوعة من خيارات الطعام بدايةً من الأطباق العائلية، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة وغيرها، إضافة إلى المشروبات المنعشة. كما تتواجد عدة أكشاك للمرطبات في مختلف أنحاء المدينة لتقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمثلجات والمشروبات الطازجة وغيرها. ويمكن للضيوف زيارة “سوق السيق“، والحصول على جميع المستلزمات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية لمدينة الألعاب المائية بما في ذلك الملابس والقبعات والنظارات وغيرها الكثير.

ويمكن للضيوف الحصول على البطاقة الموسمية التي تقدمها مدينة الألعاب المائية بأسعار ترويجية لفترة محدودة بمناسبة الافتتاح للاستمتاع بالعديد من المزايا الحصرية كالدخول اللامحدود لمدينة الألعاب المائية والخصومات على خيارات الطعام والتسوق.

وقد قامت شركة “إيجل هيلز” الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة بتطوير سرايا العقبة ووتربارك، في حين تتولى شركة فرح إكسبيرينسز التابعة لشركة “ميرال لإدارة الأصول” المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية وهي الشركة التي تدير وتتولى العمليات التشغيلية لكل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بالاضافة الى كلايم أبوظبي على جزيرة ياس.

لمعرفة المزيد حول ساعات العمل وأسعار التذاكر، يرجى زيارة: https://sarayaaqabawaterpark. com/

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ملاحظات للمحرر:

أسعار التذاكر:

· تذكرة الدخول ليوم واحد: 35 دينار

· تذكرة الدخول الموسمية: 100 دينار (سعر مخفض بمناسبة الافتتاح والاحتفالات بالذكرى المئوية الأولى للمملكة. القيمة الأصلية هي 150 دينار)

نبذة عن سرايا العقبة ووتربارك

تقع سرايا العقبة ووتربارك في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة ، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

تحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sarayaaqabawaterpark. com/ar

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1555073/Saraya_Aqaba_ Waterpark.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1529571/Saraya_Aqaba_ Waterpark_Logo.jpg