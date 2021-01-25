‫”ستاش أواي” تعلن عن إدارة أصول بقيمة تتخطى المليار دولار أمريكي

ممنوع النشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل 25 يناير 2021، الاثنين، 12 صباحًا بتوقيت الخليج الرسمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2021 /PRNewswire/ – شركة “ستاش أواي” الشركة الأكبر والأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا وهي تُعد أول شركة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والمرخصة من “سلطة دبي للخدمات المالية” مع اعتماد للبيع بالتجزئة، إذ تقدم خدماتها للعملاء الأفراد وللمحترفين على حد سواء. وفي تصريح جديد لشركة “ستاش أواي” أعلنت خلاله عن إدارتها لأصول بقيمة ضخمة تتخطى المليار دولار أمريكي.

منذ أن أطلقت “ستاش أواي” أولى خدماتها في عام 2017، ظهر تباعاً العديد من شركات إدارة الثروات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن كعادتها التنافسية حافظت “ستاش أواي” على التميز، إذ أصبحت أول شركة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية تتخطى قيمة الأصول الخاضعة لها المليار دولار أمريكي في كل من تلك المناطق. وبتحدٍ كبير يشهد لها وصلت قيمة الأصول التي تديرها “ستاش أواي” المليار دولار أمريكي في خلال 42 شهرًا فقط، وهي تُعد مدة أقل من التي استغرقها أكبر شركات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية في العالم؛ مثل “بيترمنت” (Betterment) و”ويلثفرونت” (Wealthfront) للوصول إلى نفس الهدف.

ومن جانبه صرح “ميشيل فيراريو”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة”ستاش أواي”، قائلاً: “عندما تأسست الشركة، كان هدفنا هو تغيير المفهوم التقليدي لدى الأفراد عن كيفية إدارة وبناء ثرواتهم. إن أولئك الذين يستثمرون مدخراتهم، لم تكن خيارات الاستثمار التقليدية مشجعة لهم. لكننا في الواقع نعلم جيداً أن الودائع النقدية لدى البنك تمثل أكبر عقبة فهي بمثابة منافس لنا: في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم الاحتفاظ بـنسبة كبيرة تصل إلى 45٪ من الثروة المالية في هيئة ودائع نقدية، مقارنة بـنسبة أقل بكثير تصل إلى 14٪ في أمريكا الشمالية، لهذا السبب كان اهتمامنا دائمًا لا ينصب فقط على مبادئ استثمار ناجح وتجارب متكاملة ومتميزة للعملاء، ولكن أيضًا على الثقافة المالية لمساعدة المزيد من الأشخاص على فهم كيفية إدارة ثرواتهم وتنميتها بأفضل ما يمكن. فإننا نؤمن بأن مفتاح النمو السريع هو تلك العلاقة القوية مع عملائنا”.

إن من أهم عوامل جذب الكثير من الأصول هي قدرة “ستاش أواي” على تحقيق عوائد قوية خلال التقلبات المالية وكذلك في النشاط الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية: ولقد شهد السوق تصحيحين في عام 2018 وانهيار السوق في عام 2020، ومع ذلك حققت المحافظ الاستثمارية لدى “ستاش أواي” عوائد سنوية * تتراوح ما بين 17.1٪ (بالنسبة للمحفظة ذات المخاطر العالية) إلى 5.3٪ (بالنسبة للمحفظة منخفضة المخاطر) منذ إطلاقها في يوليو 2017. أما في عام 2020 وحده، تراوحت عوائد المحفظة ما بين 24.1٪ إلى 5.2٪ لتلك المحافظ، إذ تفوق أداء جميع المحافظ الاستثمارية على معايير المخاطر والمؤشرات الخاصة بها.

وقد أقر المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2020 بأن “ستاش أواي” شركة رائدة في عالم التكنولوجيا تتولى تطوير أحدث التقنيات والمساهمة بشكل كبير في “تحسين العالم”.

وعلى صعيد آخر أضاف “رمزي خليف”، المدير العام لشركة “ستاش أواي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “إن تحقيق هذا الإنجاز الضخم بالوصول إلى مليار دولار أمريكي في أقل من 4 سنوات يُعد أحد أبرز العلامات التي تشير إلى مدى رغبة تلك المجتمعات في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعي وراء سبل أفضل لتكوين الثروات وتنميتها، ويؤكد ذلك ما نشهده في هذه الآونة من معدلات تحويل عالية وإيداعات منتظمة كبيرة وارتفاع نسب التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي الخاص بنا. وما زلنا في مرحلة التحليل الأولي لمختلف العوامل المؤثرة لبناء وتنمية الثروات في كل من سنغافورة وماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

* اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020، تكون العوائد بالدولار الأمريكي. إن الأداء السابق لا يُعد ضمانًا للعائدات المستقبلية. قبل أي استثمار، يجب على المستثمرين إعادة التفكير بعناية في كل من النقاط الهامة التالية: أهداف الاستثمار، مدى تقبل المخاطر، التكاليف والمصروفات، وإذا لزم الأمر عليك بطلب المشورة المهنية المستقلة.

حول “ستاش أواي”

“ستاش أواي” هي عبارة عن منصة رقمية لإدارة الثروات تقدم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والمحافظ النقدية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. توفر تقنيتها الحديثة إدارة المحافظ بشكل تلقائي وهي مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل من العملاء ومناسبة لكل محفظة فردية لكل منهم. المنصة تقدم محافظ استثمارية عالمية موجهة نحو النمو تستهدف مستويات مختلفة من المخاطر، و”ستاش أواي سيمبل” (StashAway Simple™)، هو حل مباشر لإدارة الأصول النقدية.

اجتذبت “ستاش أواي” الداعمين الماليين للشركة من جميع أنحاء العالم. ومن بينهم”أيت رودز فنتشرز” (Eight Roads Ventures)، شركة الاستثمار العالمية المدعومة من “فيديليتي” (Fidelity) ومن أوائل المستثمرين في “علي بابا” (Alibaba) و”سكوير بيج” (Square Peg)، أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري المُخاطر في أستراليا؛ “آسيا كابيتل آند أدفيزورز” (Asia Capital & Advisors)، شركة الأسهم الخاصة بقيادة “فرانسيس روزاريو” (Francis Rozario) و”آرون رازاريو” (Aaron Razario)؛ بالإضافة إلى الاستثمارات الرئيسية في “بوردا” (Burda)، ورأس المال المتنامي لدى “هوبرت بوردا ميديا” (Hubert Burda Media) وهي واحدة من أكبر مجموعات الإعلام والنشر في ألمانيا.

يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع لشركة “ستاش أواي” 36.6 مليون دولار أمريكي. وقد تم توجيه هذه الأموال نحو الإسهام في إطلاق محفظة الدخل ومحفظة إدارة الأصول النقدية، فضلاً عن دخول الأسواق الجديدة في كل من ماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ جمعت تمويل السلسلة”سي” (Series C) في أغسطس 2020، أطلقت الشركة ورشة العمل الخاصة بها، وهي واحدة من الحلول المالية للشركات التي تعود بالفائدة، وأطلقت خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً من مكتبها في دبي.

تأسست شركة “ستاش أواي” في سنغافورة في عام 2016 حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، وتمارس الشركة أعمالها في كل من سنغافورة، ماليزيا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. “ستاش أواي” لديها ترخيصلمزاولة النشاط في سوق رأس المال لإدارة الخدمات المصرفية بالتجزئة من سلطة النقد في سنغافورة، ترخيصلمزاولة النشاط في سوق رأس المال لإدارة الخدمات المصرفية بالتجزئة من هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، وترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وقد جمعت “ستاش أواي” 36.4 مليون دولار أمريكي في أربع جولات تمويل.

www.stashaway.com