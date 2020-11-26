‫زي 5 غلوبال تنضم إلى احتفالات المناسبة الـ 15 لإيماكس إلكترونيكس

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020/PRNewswire/ — أعلنت زي 5 غلوبال وهي أكبر منصة أو تي تي (أوفر ذي توب) للمحتوى الجنوب آسيوي، عن شراكة مع إيماكس إلكترونيكس في دولة الإمارات العربية المتحدة. </36يأتي التحالف الاستراتيجي في الوقت الذي تكمل فيه إيماكس 15 عامًا في السوق وللاحتفال بذلك، ستقدم لعملائها اشتراكًا مجانيًا في زي 5 غلوبال.

ستمكّن الشراكة مع زي 5 غلوبال من تقديم مكتبتها الواسعة للمحتوى عبر اللغات والأنواع إلى 100,000 من عملاء إيماكس خلال حملة الذكرى السنوية المستمرة.

وفي حديثها عن الشراكة، قالت الآنسة أرشانا أناند، مديرة الأعمال في زي 5 غلوبال ““لقد عملنا بشكل مطرد على توسيع شبكتنا في سوق الشرق الأوسط للوصول إلى المستهلكين في نقاط اتصال مختلفة، وهذه الشراكة مع إيماكس هي علامة فارقة أخرى نحو ذلك.نحن مسرورون أن نكون جزءا من احتفالات إيماكس 15الوأن نمنح عملاءها وصولاً سلسًا إلى باقة المحتوى الغنية لدينا.”

وقال السيد نارايان أغاروال، المدير المالي لشركة إيماكس “إنه وقت مثير بالنسبة لنا وليست هناك طريقة أفضل لتحقيق 15 عامًا من خدمة عملائنا من الشراكة مع زي 5 غلوبال لهذا العرض التآزري للغاية.نحن متفائلون بأن هذه الشراكة لن تساعدنا فقط في إضافة القيمة إلى مشتريات عملائنا ولكن أيضًا في تعزيز حسن نوايانا منذ عهد طويل في السوق.”

ومع أكثر من 125,000 ساعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والأخبار ومقاطع الفيديو الهندية، تقدم زي 5 أكبر باقة من المحتوى عبر 18 لغة لجمهورها الجنوب آسيوي في جميع أنحاء العالم.تتمتع زي 5 اليوم بأكبر عرض وعمق للمحتوى عبر محتوى الموسيقى والسينما والأخبار والصحة ونمط الحياة عبر الأنواع التي تتراوح من الدراما إلى الإثارة والسيرة الذاتية والكوميديا الاحتياطية والكثير عدا ذلك.أطلقت منصة البث أيضًا مؤخرًا مهرجانًا عالميًا لمحتوى أو تي تي لمنشئي المحتوى المستقلين، وستضيف المشاركات الأعلى إلى قائمة محتوى زي 5 الواسعة أصلا.

يمكن تنزيل تطبيق زي 5 من متجر غوغل بلاي أو متجر آبل آي أو أس.زي 5 متوفر أيضا على www.ZEE5.com . هذا التطبيق متوفر أيضا على تلفزيون سامسونغ الذكي، تلفزيون آبل، تلفزيون أندرويد وتلفزيون أمازون فاير.

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للتواصل:الآنسة راشمي بنشي rashmi.punshi@zee.com