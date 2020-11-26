‫زي تي إي وجي أس أم أيه تصدران ورقة بيضاء حول الـ 5 جي الخضراء- كفاءات 5 جي للطاقة، الأخضر هو الأسود الجديد

شنجن، الصين، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، ورقة بيضاء عن مؤتمرها للـ 5 جي ومؤتمر المستخدمين لـ 5 جي الخضراء “كفاءات الـ 5 جي للطاقة، الأخضر هو الأسود الجديد”، الذي ألفته جي أس أم أيه، وهي رائدة في أبحاث الاتصالات العالمية، الإعلام والتقنية وجزء من مؤسسة الـ جي أس أم أيه الأوسع.

تحلل الورقة البيضاء خلفية ومبادئ بناء وتحسين كفاءة الطاقة لشبكات الاتصالات في عصر الـ 5 جي من جوانب خفض التكلفة وتحسين أداء الشبكة وأمن الطاقة والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون العالمية. كما تلخص جدوى توفير الطاقة وخفض الاستهلاك من خلال الابتكار من جوانب شبكة الوصول اللاسلكي وتخطيط الشبكة الأوسع.

وفقًا للورقة البيضاء، ومن أجل تقليل استهلاك الطاقة بشكل أساسي لمحطات الوصول اللاسلكي، يجب معالجة كل جزء من شبكة 5 جي على حدة. تشمل الأدوات الفعالة تطبيق حلول بطاريات أكثر كفاءة، وخفض استهلاك الطاقة للمعدات، وتنفيذ حالات نوم أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتخطيط أكثر استهدافًا لنشر الشبكة. يمكن أن تحقق هذه الإجراءات توفيرًا شاملاً للطاقة وتقليل استهلاك محطات الوصول الراديوية الأساسية، وبناء شبكة اتصالات خضراء لصالح الناس.

للمساعدة في الحرب بصدد تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي وتقليل تكاليف تشغيل شبكة الهاتف المحمول، أصبح توفير الطاقة أولوية ومهمة رئيسية لصناعة الاتصالات. وفقًا للورقة البيضاء، من المتوقع أن تنمو حركة بيانات بمقدار ثلاثة أضعاف على أساس كل مستخدم من الآن وحتى العام 2025. سيؤدي نشر وتوسيع شبكات أل تي إي و5 جي، حتماً إلى زيادة الضغط على استهلاك طاقة الشبكة. في حين توفر شبكات الهاتف المحمول إمكانية الوصول في كل مكان تقريبًا والراحة والترفيه للجمهور، حيث يستخدم المزيد من الأشخاص هواتفهم الذكية للفيديو والخدمات الأخرى المتعطشة للنطاق الترددي عبر أل تي إي و 5 جي فإن استهلاك الطاقة سيرتفع في غياب التدخلات. يستهلك مستخدمو شبكة الوصول اللاسلكي أكبر نسبة من الطاقة في شبكة الهاتف المحمول، وهو تعتبر العامل الرئيسي لاستهلاك الطاقة. وفقًا للورقة البيضاء، من المتوقع أن تنمو حركة بيانات بمقدار ثلاثة أضعاف على أساس كل مستخدم من الآن وحتى العام 2025. سيؤدي نشر وتوسيع شبكات أل تي إي و5 جي، حتماً إلى زيادة الضغط على استهلاك طاقة الشبكة.

وقال تيم هات، رئيس الأبحاث في جي أس أم أيه إنتيليجنس: “الطاقة هي جزء كبير جدًا من قاعدة التكلفة للمشغلين، وتتراوح من 20٪ إلى 40٪ من العمليات التشغيلية في جميع أنحاء الصناعة. تسير الأمور بسرعة مع تقنيات الشبكات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وإعادة التوازن بين مصادر الوقود نحو مصادر الطاقة المتجددة حيث أن المزيد من شركات الاتصالات بدأت تحدد تضع سريعة طموحة نحو الكربون المحايد، وفي النهاية صافي انبعاثات صفرية. أصبحت جهود الطاقة والمناخ الآن أهدافًا رئيسية ومركزية جدًا كجزء من ممارسة الأعمال التجارية وليس كمجرد مسؤولية اجتماعية للشركات.

في السنوات الأخيرة، قدمت زي تي إي أكثر من 500 طلب براءة اختراع لـ 5 جي. من خلال الشرائح عالية الأداء التي طورتها زي تي إي، والتصميم الهيكلي الرائد وأدوات تشغيل الشبكة الذكية، تعمل زي تي إي باستمرار على خفض استهلاك الطاقة لمعدات المحطة الأساسية اللاسلكية.

استنادًا إلى وظائف توفير الطاقة والتنبؤ بحمل حركة المرور المستند إلى الذكاء الاصطناعي، فإن حل توفير الطاقة لشبكات 4 جي و5 جي من برمجية PowerPilot من زي تي إي هو أول حل في الصناعة يقدم خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة. من خلال تحديد أنواع الخدمة والاختلافات في كفاءة الطاقة، يمكن لبرنامج PowerPilot تقييم متطلبات الخدمة في الوقت الفعلي ودعم الخدمة بشبكات ذات كفاءة أعلى في استخدام الطاقة لزيادة كفاءة الطاقة في الشبكة بأكملها.

وفقًا لحسابات تكوين الشبكة النموذجية، فإن الطاقة التي يوفرها حل PowerPilot هي ضعف الطاقة التي توفرها حلول توفير الطاقة التقليدية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويمكنه توفير ما يصل إلى 20٪ من الطاقة في شبكة متعددة الأوضاع، وبالتالي تقليل فعال النفقات التشغيلية. حتى الآن، تم نشر حل PowerPilot الموفر للطاقة من زي تي إي في أكثر من 600,000 موقع مع أكثر من 20 شبكة حول العالم، مما يوفر للمشغلين أكثر من مليار دولار من نفقات الكهرباء.

وقال جيسن تو، المتحدث التقني باسم زي تي إي والعالم الرئيسي لمنتجات NFV / SDN في زي تي إي: “لقد اعتبرت زي تي إي دائمًا توفير الطاقة وخفض الاستهلاك من مسؤوليتها، وقد التزمت بتطوير تقنيات مبتكرة. من خلال زيادة الكفاءة والاستهلاك التكنولوجيين، عملت زي تي إي “مع المشغلين لبناء شبكات الـ 5 جي الخضراء، للوفاء بشكل مشترك بوعدها بـ “العمل المناخي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

فيما يلي روابط للوصول إلى الورقة البيضاء “كفاءات 5 جي للطاقة”، الأخضر هو الأسود الجديد”:

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/202011241046.pdf

https://data.gsmaintelligence. com/api-web/v2/research-file- download?id=54165956&file= 241120-5G-energy.pdf

لتقديم موجز للورقة البيضاء “كفاءات 5 جي للطاقة”، الأخضر هو الأسود الجديد”، يرجى النقر على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ watch/?v=4692508470821594

للتواصل الإعلامي: