‫زي تي إي ستطلق هاتفا ذكيا جديدا أكسون 11 على شبكة 5 جي يوم 23 مارس

شنجن، الصين، 19 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها ستطلقهاتفها الذكي الجديد الذي يعمل على شبكة 5 جي، أكسون 11 يوم 23 آذار/مارس في الصين. وإذ يتضمن وظائف تصوير وإنتاج للفيديو، سيكون هاتف زي تي إي أكسون 11 متوافقا مع كل من وضعيات أس أيه وأن أس أيه، هادفا إلى تحقيق خبرات 5 جي استثنائية للمستهلكين عبر تقدمها التنافسي في مجال شبكة الـ 5 جي.

في العام 2019، أطلقتزي تي إيأول هاتف ذكي رائد لها على شبكة 5 جي، وهو هاتف زي تي إيأكسون 10 على 5 جي، والذي تم توفيره في أكثر من 10 دول على نطاق عالمي. كما تم الاعتراف بـزي تي إيأكسون 10 على 5 جيكأول هاتف ذكي على شبكة 5 جيمتوفر في شمال أوروبا والشرق الأوسط والصين.

من خلال الالتزام بنشر سلسلة من مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية 5 جي المتنوعة لتلبية المتطلبات المتنوعة للمشغلين والمستخدمين المؤسسين والمستهلكين في سيناريوهات الخدمات المتعددة، تتعاونزي تي إيمع أكثر من 30 شركة اتصالات عالمية في مجال محطات 5 جي.

بالتعاون مع أكبر مشغل في اليابانسوفت بانك، دخلتزي تي إيبنجاح في سوق الـ 5 جي آخر متطور من خلال تقديم أول هاتف ذكي رائد يعمل على 5 جي،زي تي إيأكسون 10 على 5 جي، إلى اليابان. بصفتها أول مشغل في اليابان يعلن عن نشر الـ 5 جيوتزويد المستهلكين المحليين بخدمات الـ 5 جي سيتم تشغيل خدمات 5 جي على شبكة سوفت بانكفي عدد قليل من المناطق أولاً ثم التوسع تدريجياً إلى المدن الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا وناغويا. بفضلزي تي إيأكسون 10 على 5 جي، سيتمكن المستهلكون من الاستمتاع بخدمات غير مسبوقة من 5 جي، مثل الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي وواقع نقطة المشاهدة الحرة وتجربة الألعاب الأسرع على الإطلاق.

حتى الآن، حصلت زي تي إي على 46 عقدًا تجاريًا لـ 5 جي في جميع أنحاء العالم، تغطي الصين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وغيرها من أسواق الـ 5 جي الرئيسية وأجرت تعاونًا معمقًا بشأن الـ 5 جي مع أكثر من 70 شركة طيران حول العالم.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: +86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn