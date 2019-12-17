‫زي تي إي تعلن عن هاتف جوال جديد 5 جي أكسون متوافق مع وضعيات أس أيه/أن أس أيه

شنجن، الصين، 17 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن إطلاق أحدث هواتفها الجوالة الرئيسية زي تي إي أكسون 10 أس برو، المتوافق مع كل من 5 جي أس أيه/أن أس أيه. وسيكون هذا الجهاز متوفرا تجاريا في الصين في الربع الأول من العام 2020. وإذ يستند على أندرويد 10، فإن هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو يأتي مدعوما بمنصة الهاتف الجوال 5 جي Qualcomm® Snapdragon™ 865 الذي يتضمن نظام Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF، وهي أكثر منصات الهواتف الجوالة تقدما في العالم.

يتميز هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو بأحدث تقنيات واي فاي – 6، والتي توفر للمستخدمين سرعة فائقة تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية (بيانات الاختبارات المعملية) وانخفاض الكمون، خاصة في البيئات المزدحمة حيث تشترك العديد من الأجهزة في موارد شبكة محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو اتصالات الشبكة المتعددة، ما يسمح للمستخدمين بتوصيل هذا الجهاز بشبكتين لاسلكيتين، مثل 2.4 غيغا هرتز و 5 غيغا هرتز، في وقت واحد لتحقيق استقرار أعلى وسرعة أكبر.

يتمتع هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو بميزة فريدة تتمثل في التبديل السلس من إشارات واي فاي إلى شبكات أل تي إي أو 5 جي، وذلك بفضل حل تعزيز شبكة الارتباط، الذي يوفر استجابة ذكية لبيئات الإشارة المعقدة من خلال اللوغاريتمات ذات السرعة العالية المطورة ذاتياً والإدراك الذكي. سيقوم الجهاز بتقييم ما إذا كانت الشبكة الحالية جيدة بما يكفي للاستخدام، ثم يتم نقلها تلقائيًا إلى اتصال بيانات أل تي إي و 5 جي لتجربة إنترنت أفضل وتقليل زمن الكمون.

بالإضافة إلى أحدث منصة جوالSnapdragon 865 ، يتميز الهاتف الذكي أيضًا بأحدث ذاكرة رام LPDDR5 RAM وذاكرة التخزين UFS3.0 R، ما يوفر كفاءة تشغيل أعلى وسرعة قراءة وكتابة أسرع.

وقال شو فنغ، نائب الرئيس الأول في شركة زي تي إي ورئيس قسم الأجهزة الجوالة في الشركة: “تنشط زي تي إي في الترويج لأجهزة 5 جي على مستوى العالم، لتمكين المزيد من المستهلكين من الاستمتاع بالتجربة القصوى التي توفرها 5 جي وسوف نقدم سلسلة من الأجهزة الطرفية 5 جي المتنوعة لتلبية الاحتياجات الناشئة من المستهلكين والعملاء لسيناريوهات تطبيقات 5 جي. في العام 2020، ستقدم زي تي إي أكثر من 15 جهازًا 5 جي طرفيا، بما في ذلك ما يقرب من 10 هواتف ذكية 5 جي في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو، ستعلن زي تي إي عن الجيل التالي من الهواتف الذكية 5 جي، والذي سيكون بسعر في المتناول بأقل من 3000 يوان صيني، في الربع الأول من العام 2020.”

وإذ هي ملتزمة بالابتكار التكنولوجي، تتمتع زي تي إي بقدرات قوية في البحث والتطوير وحققت تقدماً كبيراً في تحسين أداء الأجهزة من خلال حلول متكاملة لتحسين البرمجيات والأجهزة.

علاوة على ذلك، يعتمد هاتف زي تي إي أكسون 10 أس برو محرك الجيل الجديد من نظام تحسين المشهد الكامل Z-Booster 2.0، الذي يخصص بذكاء موارد النظام على أساس خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحقيق تجربة استخدام أكثر سلاسة في مجال سيناريوهات الألعاب والمهام المتعددة. يتكون Z-Booster 2.0 من ثلاث وحدات وظيفية، بما في ذلك App-Booster و System-Booster و Link-Booster، مما يجعل التطبيقات تعمل على نحو أسرع وأداء أكثر كفاءة وتوفر تجربة إنترنت وتواصل أفضل.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة للمعايير.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86 +

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1055285/ZTE_Axon_10s_Pro.jpg