‫زي تي إي تطلق حل SuperDSS الفريد في الصناعة لتقاسم الطيف الديناميكي Tri-RAT

شنجن، 19 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن إطلاق حل SuperDSS (سوبر دي أس أس)، وهو الحل الفريد في الصيناعة لمشاركة الطيف الديناميكي Tri-RAT (تري رات). وتعتبر هذه خطوة ابتكارية كبيرة لحل ماجيك راديو برو في عصر الـ 5 جي لتحقيق مشاركة طيف الرات المتعدد حين يتم إعادة توجيه أطياف أف دي دي التقليدية لعصر الـ 5 جي. وإذ هو قادر على تشارك الطيف بين شبكات 2 جي/4 جي / 5 جي و3 جي/4 جي/ و5 جي، فإن حل سوبر دي أس أس هو طريقة مثالية لنشر الـ 5 جي السريع مع توفيره خبرات خدمات الصوت التقليدية على ترددي 1800 ميغاهيرتز و2100 ميغاهيرتز من أجل زيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد.

تستفيدزي تي إيمن أحدث التقنيات وخبرات النشر التجاري الغنية في مجال تقاسم الطيف لإطلاق هذا الحل ثلاثي الطيف لتقاسم الطيف الديناميكي، كجزء من حلماجيك راديو بروالشهير، بالإضافة إلى تقنياتراتالمزدوجة التي توفر للمشغلين مرونة أكبر بكثير لنشر الـ 5 جي، ما يقود إلى الابتكار التكنولوجي في هذا المجال مرة أخرى.

يدعمحل سوبر دي أس أسمنزي تي إيالتقاسم الديناميكي الكامل لشبكات 2 جي/4 جي / 5 جي و3 جي/4 جي/ و5 جيفي نفس الوقت على ترددي 1800 ميغاهيرتز و2100، لاستخدام الطيف أيضًا في شبكتي 2 جي و 3 جيحسب الطلب مع إعطاء أكبر عدد ممكن من موارد الطيف لـ أل تي إي وأن آر، والتي توفر كلا من الخدمة الصوتية القديمة وخدمة 5 جي مع التوازن الأمثل. بأخذ عرض النطاق الترددي 20 ميغاهرتز كمثال، يتم حجز مشغل شبكة UMTS واحد على الأقل لمتطلبات الصوت لمستخدمي UMTS، لذلك لا يمكن تنفيذ دي أس أس 5 جي و4 جي إلا في نطاق ترددي 15 ميغاهرتز، بينما معزي تي إيسوبر دي أس أس يمكن لشبكات 3 جي، 4 دي و 5 جي مشاركة النطاق الترددي 20 ميغاهيرتز وعرض النطاق الترددي لحامل UMTS في الوقت الفعلي وفقًا لمتطلبات الخدمة.

يعد حل زي تي إي ماجيك راديو برو الحل الأكثر شمولاً لتقاسم الطيف الديناميكي متعدد الطيف في الصناعة، حيث يوفر المشاركة الديناميكية في الطيف لما يصل إلى سبعة سيناريوهات مع خمس تقنيات للوصول إلى الراديو (GSM و UMTS و LTE و NB-IoT و NR). كشركة رائدة في مجال الابتكار في هذا المجال، اكتسبت زي تي إي خبرات غنية في مجال تقاسم الطيف الديناميكي متعدد الرات منذ العام 2014، مما ساعد المشغلين على تحسين تجارب المستخدم والقدرة التنافسية في السوق وتمكين التخلص التدريجي السلس من التقنيات القديمة والتسلسل التدريجي للتكنولوجيات الجديدة مع تحسن كبير في كفاءة الاستثمار للمشغلين.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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مارغريت ما،

شركة زي تي إي،

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