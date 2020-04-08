‫زي تي أيه تفوز بأكبر عقد في العالم لبناء شبكات البث البصري في المرحلة 13 للشراء المركزي لتشاينا موبايل

8شنجن، نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها حازت على عقد تنفيذ مشروع الشبكة الغربية في المرحلة 13 لعملية الشراء المركزية لتشاينا موبايل في الصين لشراء معدات شبكة النقل الأساسية بين المقاطعات. ستكون الشبكة الغربية، التي تغطي 19 مقاطعة في الصين، أكبر شبكة نقل بصري تجارية في العالم (OTN)، ويبلغ طول الرابط الإجمالي فيها 53،828 كم.

في مشروع الشبكة الغربية هذا، ستوفرزي تي إيوضعيات ترميز مختلفة لتلبية سيناريوهات النقل لمسافات طويلة ومتوسطة المدى وقصيرة المدى بمرونة في الشبكة الغربية لشركةتشاينا موبايل.

علاوة على ذلك، يمكن لخوارزمية التشكيل الفريد Beyond-100G Flex منزي تي إيتحقيق تحسين متعدد النقاط على الطبقات البصرية والكهربائية لتحسين مسافة الإرسال بشكل فعال وتقليل لوحات التجديد بشكل كبير، وبالتالي توفير تكاليف بناء الشبكة بشكل كبير.

تعتبر شركةزي تي إيواحدة من الشركات القليلة التي تمتلك حل الربط الهجين البصري-الكهربائي الكامل 200G . تدعم بنية ROADM و OXC جدولة الخدمة المرنة على الطبقة البصرية، وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل والصيانة وتقصير وقت تقديم الخدمة.

بهدف معالجة ازدهار حركة المرور في حقبة الـ جي 5، ظلت شركةتشاينا موبايلتركز على بناء شبكة 100G OTN فائقة السرعة لسنوات عديدة، تغطي جميع أنحاء الصين. تتكون شبكةأو تي أنالأساسية في عملية الشراء المركزية هذه من الشبكتين الشرقية والغربية.

تشارك شركة زي تي إي بكثافة في بناء العمود الفقري الغربي لشبكة البث البصري الأساسية الغربية لشركة تشاينا موبايل، وبنت شبكتين غربيتين 100G OTN لشركة تشاينا موبايل. تغطي الشبكتان 20 مقاطعة وبلدية في جميع أنحاء الصين، وتحقق مساحة إجمالية تبلغ 7،729،100 كيلومتر مربع، أي حوالي 80٪ من مساحة الصين.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق 5 جي رئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

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