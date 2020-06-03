‫زي تي أيه تساعد تشاينا موبايل على إطلاق أول منصة إيدج سحابية طبية على شبكة الـ 5 جي

من خلال دمج تقنيات 5 جي للتشريح وحوسبة الحافة، يمكن لمنصة الحافة السحابية الطبية 5 جي تلبية متطلبات القدرة الأساسية للاتصال والحوسبة والتخزين والمنصة المتوسطة والخدمة والأمن في الصناعة الطبية بطريقة الوقفة الواحدة، وبالتالي توفير التحكم فيها وإدارتها الخدمات المتكاملة للشبكة السحابية.

يمكن أن تقوم المنصة الحافية السحابية الـ 5 جي المنتشرة على جانب المستخدم بتقصير مسار الشبكة بشكل فعال وتقليل تأخير الشبكة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة ضمان الاتصال الموثوقة للغاية لشبكة 5 جيالخاصة تتيح التطبيقات الطبية المبتكرة، مثل التشخيص والجراحة عن بُعد، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، والطب المتنقل، وتعليمات الجراحة.

علاوة على ذلك، يمكن لخدمة منصة الحافة السحابية الطبية الـ 5 جيبشكل فعال تنفيذ إدارة البيانات الضخمة للرعاية الصحية الطبية. ويمكن ربط أنظمة التطبيقات الطبية على الحافة السحابية بسرعة، مع حساب بياناتها وتخزينها وإدارتها بمرونة حسب الحاجة.

كما يمكن أن تخفض منصة الحافة السحابية الطبية الـ 5 بشكل كبير من تكلفة المعلومات الطبية عن طريق النشر الموحد القائم على السحابة لمختلف أنظمة التطبيقات الطبية. يمكن أن توفر البنية المفتوحة لمنصة الحافة السحابية الطبية الـ 5 تطبيقات متنوعة مع واجهات قياسية وتزويد المستشفيات بحلول طبية ذكية متكاملة، وبالتالي بناء نظام عام للتطبيقات الطبية الذكية.

حتى الآن، تم نشر ما يقرب من 100 تطبيق طبي للإنترنت على منصة الحافة السحابية الـ 5 جي لتشاينا موبايل، مما يجعلها ملائمة تمامًا للمرضى لناحية الوصول إلى الخدمات الطبية المختلفة.

كشريكين استراتيجيين، أنشأتزي تي إيومعهد البحوث الصناعيةلتشاينا موبايل (شنغدو) مختبر ابتكار مشترك على شبكة 5 جيحيث يقوم الطرفان بتعاون متعمق في تقنيات الشبكات المخصصة للصناعة والحوسبة متعددة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، وبناء على تقنيات التشريح للـ 5 جي والحوسبة المتعددة الوصول وأكس آر وتقنيات أخرى، استكشفت زي تي إي ومعهد البحوث الصناعيةلتشاينا موبايل (شنغدو) التطبيقات المبتكرة في الرعاية الصحية وغيرها من المجالات، ومنها على سبيل المثال، منصة السحابة الحافية الطبية الـ 5 جي.

ستعمل المنصة السحابية الحافية الطبية 5 جي من تشاينا موبايل على تسريع التطبيقات واسعة النطاق لحلول المستشفيات الذكية الـ 5 جي من الجيل الجديد لدى تشاينا موبايل، وتسهيل تطوير صناعة المعلومات الطبية.

وتطلعا للمستقبل، ستواصل زي تي إي تعزيز التعاون مع شركة تشاينا موبايل، والعمل مع شركاء الصناعة لتقديم خدمات شبكة أفضل وتطبيقات أكثر ذكاءً. ستواصل زي تي إي تعزيز بناء بنية تحتية جديدة للمعلومات والاتصالات في قطاع الرعاية الصحية مع تسهيل تطوير صناعة التطبيب عن بُعد، وذلك لخلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية الـ 5 جي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: +86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn