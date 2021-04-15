‫ريفا للتكنولوجيا والترفيه توقع اتفاق ترخيص ماركة تجارية مع عملاقة الألعاب العالمية أم جي أيه إنترتينمنت

لوس أنجلوس، 15 نيسان/أبريل، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ريفا للتكنولوجيا والترفيه (آر تي إي) (Riva Technology and Entertainment (RTE)) أنها وقعت العديد من اتفاقيات ترخيص العلامة التجارية مع شركة أم جي أيه إنترتينمنت (أم جي أيه إي) MGA Entertainment (MGAE) الرائدة في صناعة الألعاب، وذلك من أجل تطوير ونشر ألعاب الهاتف الجوال استنادًا على الموقعين ذي الشعبية العالية لشركة الألعاب العالمية L.O.L Surprise!™ و Rainbow High™.

شركة آر تي أيه هي شركة مخضرمة في مجال الألعاب والملكية الفكرية، حيث بنت شركات ألعاب على مدى أكثر من 20 عامًا، فضلا عن تأمين وتطوير اتفاقات ترخيص كبيرة بدءًا من هوليوود وبوليوود والرياضة وحتى العلامات التجارية الرائدة في العالم.

L.O.L. من أم جي أيه إنترتينمنت Surprise هي ظاهرة عالمية، إذ فازت بجائزة “لعبة العام” المرموقة لمدة ثلاث سنوات على التوالي. تم إطلاق منصة Rainbow High من أم جي أيه إنترتينمنت حديثًا لأول مرة في العام 2020 وتحولها بالفعل إلى ظاهرة ثقافية مع وجود بارز لها عبر الوسائط الرقمية المتكاملة لناحية المنتج والمحتوى.

بلغت قيمة سوق الألعاب الجوالة العالمي 162.32 مليار دولار أميركي في العام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 295.63 مليار دولار أميركي بحلول العام 2026. وحققت ألعاب الهاتف المحمول عائدات بقيمة 13.2 مليار دولار أميركي في العام 2019.

“تفتخر أم جي أيه إنترتينمنت بمحفظة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة، وتقوم ببناء ألعاب رائعة تحوز على الجوائز. رؤيانا المتمثلة في ربط عالم الألعاب المحمولة بالمنتجات الاستهلاكية وثقافة الألعاب متسقتان بقوة. وأنا معجب بهم لنموهم المستمر على مر السنين وبالجهود المذهلة التي بذلوها، إذ بنوا عالما تمثله كل مجموعة من مجموعاتهم. تسعى آر تي أيه دائمًا إلى الارتباط مع الأكبر والأفضل، ومن المؤكد أن أم جي أيه إنترتينمنت هي ذلك. سيتم الإعلان عن تفاصيل الألعاب القادمة قريبًا”، كما قال بول روي، لرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة آر تي أيه.

ويقول إسحاق لاريان، الرئيس التنفيذي ومؤسس أم جي أيه إنترتينمنت: “يسعدنا أن نعقد شراكة مع آر تي أيه التي تتمتع بسجل حافل للعمل مع أكبر شركات الملكية الفكرية وتقديم نتائج عالية الجودة. يرغب معجبونا الرقميون الأصليون في تجربة علاماتنا التجارية الحائزة على الجوائز عبر جميع المنصات، وألعاب الهاتف الجوال تمثل تركيزًا استراتيجيًا لنا في العام 2021 وما بعده. وهدف أم جي أيه هو توسيع كل من الألعاب الرقمية وشركات الرموز غير القابلة للاستبدال (أن أف تي) بطريقة كبيرة “.

حول آر تي أيه:

إذ تأسست في العام 2002، ومع وجود عالمي يمتد من الولايات المتحدة الأميركية إلى شرق آسيا، نجحت آر تي أيه في تقديم رؤيا الغد لما يقرب من 20 عامًا. تتمتع آر تي أيه بميزة صناعية في قدرتها على نقل كل مشروع من المفهوم إلى التنفيذ؛ وكل ذلك تحت سقف واحد. تغطي الشركات التكميلية منتجات الترفيه المستندة إلى الموقع، ترخيص العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمحتوى، والمنتجات الاستهلاكية، والألعاب والرياضات الإلكترونية.