‫راتان إنديا فاينانس تفوز بجائزة بنك سيلينت موديل لعام 2020 للإقراض بالتجزئة بدعم من Nucleus FinnOne Neo

– تقليل الوقت اللازم للتسويق بنسبة 50٪ مما مكن شركة راتان إنديا من أن تصبح أول شركة تقدم قروضًا للدراجات الكهربائية في الهند

– خفض تكلفة الملكية بنسبة 90٪

نيودلهي، 23 أبريل 2020 / PRNewswire / – أعلنت شركة سيلينت “Celent “ ، شركة الأبحاث والاستشارات الرائدة في العالم التي تركز على تكنولوجيا الخدمات المالية، عن فوز شركة راتان إنديا فاينانس “RattanIndia Finance” بجائزة ذا سيلينت موديل بنك “The Celent Model Bank” لعام 2020 للإقراض بالتجزئة، بدعم من FinnOne Neo من شركة نيكليز سوفتوير “Nucleus Software“.

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تُكرم جوائز سيلينت موديل بنك “Celent Model Bank Awards” أفضل ممارسات استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية. قامت راتان إنديا فاينانس بنشر FinnOne Neo في السحابة، مما أدى إلى تغيير سوق تمويل المستهلك من خلال تجربة رقمية فائقة وموافقات سريعة والإطلاق السريع لمنتجات القروض المبتكرة. مع FinnOne Neo، قللت راتان إنديا الوقت المستغرق لتقديم منتجات جديدة إلى السوق بنسبة 50٪، وخفضت عدد موارد تكنولوجيا المعلومات بنسبة 75٪ وخفضت تكلفة الملكية بنسبة 90٪. لقد سجلوا نموًا تجاريًا سريعًا وأصبحوا أول مقرض يقدم قروضًا للدراجات الكهربائية في الهند

قال السيد كريج فوكاردي “ Craig Focardi ” (كبير المحللين في شركة سيلينت): “على الرغم من تسارع نمو الحوسبة السحابية في السنوات الأخيرة، إلا أن حركة الإقراض الأساسي والحلول المصرفية الأساسية للمهمة لم تشهد نفس النمو. الانتقال الناجح لشركة راتان إنديا فاينانس لكاملها حتى النهاية – تعد منصة الإقراض النهائي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات مثالًا رائدًا على الإمكانات المستقبلية للسحابة العامة، ولهذا السبب تستحق راتان إنديا فاينانس جائزة Celent’s Model Bank 2020 لإقراض التجزئة “.

وعلق كاندراب كانت “ Kandarp Kant “ (رئيس قسم التكنولوجيا في راتان إنديا فاينانس) قائلاً: “نحن متحمسون حقًا للفوز بجائزة بنك سيلينت موديل بنك، المدعومة منFinnOne Neo. ساعدنا هذا المشروع في أن نتميز كمقرض سلس ورقمي يركز على العملاء. نحن سعداء للغاية أن المشروع أكد اعتقادنا بأن التكنولوجيا تعزز نمو الأعمال وتساعدنا على تقديم تجربة عملاء فائقة. والنتائج التي رأيناها رائعة حقًا”.

قال السيد آر بي سينج “ RP Singh ” (الرئيس التنفيذي لشركة نيكليز سوفتوير): “تهانينا الحارة لشركة راتان إنديا فاينانس على الفوز بجائزة موديل بنك المرموقة من سيلينت. إنً شركة راتان إنديا فاينانس هي شركة مبتكرة ونحن فخورون بدعمها في هدفها المتمثل في توفير أسرع وٍأسهل تجربة وأكثر تركيزًا على العملاء. هذا الإنجاز هو شهادة أخرى على ثقة صناعة الخدمات المالية العالمية في قوة وموثوقية ومتانة حلولنا. “

نبذة عن: نيكليز سوفتوير

التواصل الإعلامي:

راشمي جوشي “Rashmi Joshi“

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