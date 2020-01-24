‫رؤساء دول وحكومات أكثر من 35 دولة يجتمعون في المنتدى العالمي بشأن التعليم المتوازن والشامل في جيبوتي

مدينة جيبوتي، جمهورية جيبوتي، 24 من يناير 2020 /PRNewswire/ — من المقرر أن يشارك ممثلون عن حكومات أكثر من 35 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي ودول جزر الكاريبي رسميًا في المنتدى العالمي الثالث بشأن التعليم المتوازن والشامل 2030 الذي يُقام بمدينة جيبوتي خلال الفترة من 27 إلى 29 من يناير 2020.

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يشارك في هذه القمة العالمية الجامعة وفود بقيادة رؤساء دول وحكومات أكثر من 35 دولة إضافة إلى مندوبين رفيعي المستوى من المنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.

يقام المنتدى على مدى ثلاثة أيام يتخللها قيام الوفود المشاركة بما يلي:

إقرار الإعلان العالمي بشأن التعليم المتوازن والشامل والتوقيع عليه؛ و إقرار المنصات والآليات التي تتعلق بالتعاون الفني والمالي والتوقيع عليها بغرض دعم عملية تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الحضور في ظل الإعلان العالمي بشأن التعليم المتوازن والشامل.

وتأخذ أمم جنوب العالم بزمام المبادرة في إصلاح التعليم وإعداد المجتمعات وتشكيل التكتلات لمجابهة تحديات التنمية المستدامة والانتفاع بفرصها، ولذا يسجل هذا المنتدى الطموحات التي تتطلع إليها أطراف كثيرة في المجتمع الدولي. يأتي انعقاد المنتدى الثالث بشأن التعليم المتوازن والشامل 2030 في ظل فهم الأمم لضرورة إنشاء نماذج عادلة جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق التعليم. ومن ثَمَّ، يتبنى المنتدى أفكارًا جديدة ويكفل البحث عن سبل جديدة تحقق الآمال المرجوة.

ويسير الإعلان العالمي على ذات الخطى التي سارت عليها الاتفاقيات الدولية السابقة بشأن التعليم. فالإعلان يجمع بين تلك الأفكار ويربطها بالمفاهيم الجديدة ويضعها في إطار تشغيلي متكامل يتسم بالمرونة ويستقر على أربعة أعمدة أساسية هيالمثاقفة، وتعدد المنهجيات، والحوار المنطقي، والعمل في إطار البيئة المحيطة.

مؤسسة المعونات التعليمية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها مدينة جنيف وتتولى وضع برامج تعليمية متوازنة وشاملة مع نشرها ودمجها ضمن نظم التعليم عن طريق وضع السياسات وبناء القدرات وإشراك المجتمع المدني، إلى غير ذلك من الأنشطة.

أُقيم المنتدى الأولللتعليم المتوازن والشامل 2030 بمقار منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا خلال ديسمبر 2017. وفي نوفمبر 2018، شهد المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل الذي أقيم بمدينة ميكسيكو تدشين الدليل العالمي للأخلاق والمبادئ والسياسات والممارسات المهنية بشأن التعليم المتوازن والشامل، كما شهد التوقيع المبدئي على وثيقة الدعوة إلى إعداد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.

وقد استطاعت الدعوة الدولية لدعم التعليم المتوازن والشامل حتى تاريخه أن تجمع 41 توقيعًا يمثل 671 جهة حكومية وأكاديمية وجهات تنتمي إلى المجتمع المدني في 110 دولة.

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1029418/ERF_Logo.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1081168/ERF_Djibouti_ Signing.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1081173/ERF_and_UDBIE_ flags.jpg

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