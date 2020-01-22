‫ديتافان ستعرض في معرض يوروشوب 2020 بدوزلدورف بألمانيا

تايبيه، 22 كانون اثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة ديتافان إنترناشيونال كوربوريشن، الشركة العالمية الرائدة الموفرة لتقنية نقطة التلامس لتجارة التجزئة والضيافة، أن تعل أنها ستعرض في معرض يوروشوب 2020 بدوزلدورف بألمانيا في الفترة بين 16 إلى 20 من شهر شباط/فبراير، 2020 في قاعة ميسي دوزلدرف 3 في الكشك رقم 162.

خلال المعرض، ستعرضديتافانأحدث ابتكارات التكنولوجيا في قطاع البيع بالتجزئة والضيافة. في كشك عرض ديتافان بالمعرض سيجد الزوار النقاط البارزة التالية:

• محطة الكشك

تعرض المحطة الحمض النووي المعياري لتصميم المنتجات موضع التطبيق، مع تكوين مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة. وسواء أكانت تتطور من نموذج جاهز أو مصممة لمنتج معين، يمكن لـديتافانتحويل مفهوم المرء إلى حقيقة واقعة بطريقة توفر الوقت والميزانية .

• نظام اللمس أومني بيرنغ

تقدم هذه المحطة القوية طريقة جديدة لتمكين العملاء والموظفين وحتى الجمهور. وبتنوع كبير، فإن المعروض في المحطة يرضي تمامًا كل سيناريو يتم تطبيقه في سيناريوهات مختلفة للبيع بالتجزئة والضيافة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وظائف الطلب الذاتي، التسجيل الذاتي للدخول / المغادرة، الفحص الذاتي للتحقق من الأسعار، وكذلك تحديد الحالة. انها حقا تناسب كل مكان واحد يريد أن يكون المرء.

نظام نقاط البيع

هذه مصممة لك فقط. من خلال مجموعة من أنماط مختلفة من ألوان اللوحة الخلفية، والمدرجات، ومحركات الأنظمة والأجهزة، يمكن للمستخدمين إنشاء جزء فريد خاص بهم لمشاركة ذوقهم في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية .

كمبيوتر ميني بوكس

ضع كل ما تحتاجه في حجم محمول. هذا الكمبيوتر المدمج بكامل ميزاته سيفعل أي شيء تريده. مثالي لاستبدال أجهزة نقاط البيع التقليدية أو الخدمة الذاتية أو أتمتة الأعمال .

حلول المغادرة المرئية

عبر الاندماج مع الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتقنيات رؤيا الكمبيوتر، توفرديتافانحلًا رائعًا لتسجيل الخروج البصري بدقة عالية في التعرف واستثماار منخفضً مقدمًا لتعزيز كفاءة تسجيل الخروج لمتاجر البيع بالتجزئة عن طريق تقليل وقت انتظار تسجيل خروج العميل بنسبة تصل إلى 80٪ .

لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل في المعرض، أو لعقد اجتماع خاص مع ممثلي ديتافان، يرجى الاتصال مع: inquiry@datavan.com.tw .

حول ديتافان

من خلال أكثر من 30 عامًا من الخبرة ، كرستديتافانجهودها لتوفير منتجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات لخدمة مجموعة متنوعة من الأسواق الرأسية بما في ذلك تجارة التجزئة، والأعمال التجارية، والخدمات المصرفية، وما إلى ذلك. مدعومة بالتكنولوجيات الحديثة والهندسة المكررة، تساعد منتجاتنا من الدرجة الأولى العملاء على بناء حل موثوق به للغاية يعالج منتجاتهم لمتطلبات المهمة الحرجة.