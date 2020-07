‫دويتشة هوسبيتالتي تكشف الستار عن “H Rewards”

فرانكفورت، ١٦تموز ٢٠٢٠

تقدم شركةدويتشة هوسبيتالتي برنامج الولاء الجديد للعملاء .”H Rewards” تقدم الشركة مجموعة واسعة من المزايا للنزلاء من جميع علاماتها التجارية – Steigenberger Hotels & Resorts، MAXX by Steigenberger، Jaz in the City، InterCityHotel وZleep Hotels. يبدأ سريان برنامج الولاء على الفور. مع “H Rewards“، يستفيد كلاً من النزلاء المنتظمين والعملاء الجدد اعتباراً من الليلة الأولى من إقامتهم.

يقول توماس ويلمز، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتالتي: “إن حرف ال H يرمز إلى هوسبيتالتي أي الى الضيافة “. أضاف أيضًا “هدفنا هو تقديم أفضل تجربة ممكنة لنزلائنا في كل مكان وفي كل مناسبة سفر. ويمثل برنامج الولاء هذا مَعلماً جديداً في قطاع الفنادق الأوروبي. إننا نكافئ الولاء لكل العلامات التجارية في غضون فترة زمنية قصيرة وبطريقة أكثر فعالية من أي وقت مضى. وبالتالي نعرب عن تقديرنا العالي تجاه نزلائنا بشكل أفضل. لقد عملنا بلا كلل أو ملل مع مساهمنا هواتشو على مدى الأشهر القليلة الماضية لوضع برنامج لعلاماتنا التجارية الخمس بهدف تقديم تجربة جديدة تماماً للعملاء”.

إن برنامج „H Rewards” هو برنامج ولاء عالمي ضخم, تديره هواتشو بنجاح كبير للغاية في السوق الصينية . سوف تدير سلسلة فنادق Steigenberger Hotels AG برنامج “H Rewards” في المستقبل في جميع الأسواق خارج الصين بعد تطوير وتطبيق خطة دويتشة هوسبيتالتي لعلاماتها التجارية .

يقدم البرنامج الجديد للأعضاء مجموعة واسعة من المزايا التي تجعل أيّ إقامة في مجموعة فنادق Deutsche Hospitality أكثر فرديةً ومُتعةً. تتوفر العروض الحصرية والأسعار الجذابة للأعضاء إبتداءً من المرحلة الأولى. كما أصبح من السهل على الأعضاء تحقيق التقدم إلى مستوياتٍ أعلى من الغرف الحالية. لا يهم ما إذا كان النزلاء يحجزون إقامة فيSteigenberger Hotels & Resorts ، فنادق Zleep Hotels أو مع أحد العلامات التجارية الأخرى. نزلاء العلامات التجارية سيستفيدون بفوائد إضافية مع نمو وضعهم. و هذا يتضمن الإقامة وقسائم الطعام، وترقيات إلى أعلى فئة من الغرف التالية، ووجبة إفطار مجانية، و امتيازات ـأخرى ويجري باستمرار تطوير مزايا العضوية الجذابة. يحظى الضيوف على المدى الطويل بتقدير كبير، حيث يمكنهم تلبية متطلبات مستوى أعلى من الوضع من خلال الإقامة على مدى عدة سنوات. وفي حدود المستوى، يكون لدى العضو إثنا عشر شهراً للوصول إلى المستوى الأعلى الذي يليه .

وفي المستقبل القريب، سوف تتاح الفرصة للمشاركين من الصين أيضاً للاستفادة من الفوائد التي يجنيها الأعضاء في الفنادق التي تحمل علامة “Deutsche Hospitality“. وهذا ينطبق أيضًا على المشاركين الأخرين ،حيث سيتمكن المشاركون من البلدان الأخرى من القيام يالشيء ذاته في الصين، حيث تدير هواتشو أكثر من ستة آلاف فندق .

وأضاف كريستيان ساليجر، مدير إدارة علاقات العملاء والولاء، “تتيح لنا H Rewards تقديم تجربة من الدرجة الأولى للعملاء عبر قنواتنا المباشرة. سوف نواصل تطوير نقاط الاتصال الرقمية لدينا خلال الأشهر المقبلة. وسوف تحل “H Rewards” محل برنامج المكافآت السابق “Award World” ابتداءً من تموز ٢٠٢٠. نود أن نتقدم بأحرّ الشكر إلى جميع أعضاء Award World على الولاء الذي أظهروه . و يمنح هٶلاء الأعضاء الدخول المميز إلى الخطة الجديدة”. ، كما شرح كريستيان ساليجر بأنّه بالطبع، يمكن نقل جميع النقاط التي تم جمعها إلى البرنامج الجديد.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة : www.global.hrewards.com

Current press information is available in our press portal

Deutsche Hospitality brings together five separate hotel brands under a single umbrella. Steigenberger Hotels & Resorts has 60 hotels housed in historic traditional buildings and lively city residences and also offers health and beauty oases set at the very heart of nature. MAXX by Steigenberger is a new and charismatic concept which places the focus on the essential in accordance with its motto “MAXXimize your stay”. Jaz in the City branded hotels reflect metropolitan lifestyle and draw upon the local music and cultural scene. IntercityHotel offers more than 40 upper mid-range urban hotels, all of which are located within easy walking distance of railway stations or airports. And Zleep Hotels – a well-known and successful hotel brand in Scandinavia which offer service and design at a great rate for the many. The portfolio of Deutsche Hospitality currently includes almost 150 hotels on three continents 30 of which are in the pipeline.

Press contact

Deutsche Hospitality │ Lyoner Straße 25 │ 60528 Frankfurt am Main

Sven Hirschler │ Tel: +49 69 66564-422

E-mail: sven.hirschler@ deutschehospitality.com

www.deutschehospitality.com/en

www.steigenberger.com/en│www. maxxhotel.com/en

www.jaz-hotel.com/en │ www.intercityhotel.com/en│www. zleep.com/en/