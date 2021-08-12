‫دول صن شاين تتطلع للمضي قُدُمًا في تعهدها العالمي بحلول عام 2025

شركة “دول” تصدر تقريرها المرحلي بعد عام واحد من إطلاق برنامج “Sunshine for All” – لإحداث تغيير إيجابي في حياة المستهلكين والبيئة وتحقيق الرخاء

سنغافورة، 12 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة دول صن شاين* (Dole Sunshine) اليوم تقريرها الأول التقرير المرحلي عن برنامج Sunshine for All™، بعد عام من الإعلان عن“تعهد شركة دول”.” نجحت الشركة المؤسسة منذ 170 عامًا، بفضل تعهدها الذي يشمل ستة محاور، في زيادة فرص الحصول على تغذية مستدامة وتقليل إهدار الطعام والحد من استخدام المواد البلاستيكية في تعبئة المنتجات والحد من الانبعاثات الكربونية، كما نجحت الشركة في تحقيق قيمة جديدة لصالح الأطراف المعنية.

ويوضح التقرير تفاصيل ما اتخذته الشركة من إجراءات على مدار العام الماضي، والعوامل التي ستستمر في دفعها نحو تحقيق ما تعهدت به من أهدافه طموحة. ركزت الشركة في العام الأول على وضع المعايير المرجعية والدخول في شراكات ومبادرات استراتيجية، مع الاستثمار في مجال البحث والتطوير والابتكار وأبحاث المستهلك.

ويذكر بيير ليويجي سيجيسموندي رئيس مجموعة الأغذية والمشروبات، شركة دول صن شاين، “يبدأ التغيير بتحمل مسؤولية أفعالنا، والخطوة الأولى هي الأصعب.” ويضيف سيجيسموندي، “نعتقد أن لدينا الإمكانيات التي تساعدنا في بناء مستقبل أفضل، وقد شهدنا النتائج خلال عام واحد. ومع تطلعنا نحو المستقبل، يمكننا تحقيق المزيد للإسهام في توفير تغذية أفضل للجميع، وتحسين أدائنا بالحد من إهدار الطعام وتحييد أثر الانبعاثات الكربونية والإسهام في تحقيق الرخاء بتقديم قيمة مشتركة لجميع الأطراف المعنية.”

المستهلكون، البيئة، الرخاء

في يونيو 2020، تعهدت شركة “دول” بتوفير طعام مغذٍّ لمليار شخص، والوصول بنسبة فقد الفاكهة إلى صفر، مع القضاء على أنشطة التعبئة البلاستيكية القائمة على الوقود الحفري بحلول عام 2025، وتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وتوضح المؤشرات الأولية أنه رغم أزمة الوباء العالمي، فقد نجحت الشركة في تحقيق تغير ملموس في بعض المحاور الأساسية على مستوى سلسلة القيم الخاصة بها، كما تركت أثرًا إيجابيًا على المستوى العالمي.

“قد يكون العمل التجاري قوة للخير، ورغم جسامة ما نواجه من تحديات، ندرك أن أول خطوة نحو إيجاد حلول مناسبة تتمثل في التأكد من استقامة شؤوننا الداخلية،” ذكر ذلك كريستيان ويجل، رئيس مجموعة المنتجات الطازجة بشركة دول صن شاين. “لكننا ندرك أنه لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، لذا فإننا ندرس الأولويات الواردة في تعهد شركة “دول” مع التركيز على الصورة الأشمل لتحديد الابتكارات والحلول والشركاء لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا.”

المستهلكون: تغذية مستدامة

على مدار العام الماضي، استهلك منتجات شركة “دول” حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم1. وتستمر الشركة في العمل على تطوير حقيبة منتجاتها من الأطعمة والمشروبات للقضاء على استخدام السكر المعالج والاعتماد بدلًا من ذلك على المكونات الطبيعية التي يتطلع إليها المستهلك. وبالاستفادة من إعادة تشكيل حقيبة منتجات الشركة وتبني مبدأ الابتكار، تبلغ حاليًا نسبة منتجات الشركة الخالية من السكر المعالج 47% من إجمالي حقيبة المنتجات، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بعام 2019.

وتؤمن شركة “دول” أن توفير الأطعمة المغذية ليس هدفًا في حد ذاته. ولزيادة المعرفة والوعي الغذائي، تحرص الشركة على استخدام ملصقات نظيفة، وتبني برامج مثل “Sunshine for All Cities” والتي توفر دورسًا في فنون الطهي والتغذية الأساسية، كما تتيح الحصول على منتجات غذائية ميسورة التكلفة، إلى جانب الاستثمار في أنشطة توعية المستهلك بتنظيم حملات مثل حملة Malnutrition Labels.

البيئة: الحد من إهدار الطعام وأثر عمليات شركة “دول” على البيئة

تعتمد شركة “دول” في تعبئة منتجاتها على مواد عالية الجودة، ويتطلب ذلك حلولًا مبتكرة تسهم في حماية البيئة. وبدءًا من عام 2022، تستهدف شركة “دول” التخلص من المواد البلاستيكية القائمة على الوقود الحفري في أكياس تعبئة منتجاتها علب والفاكهة (R)، والاعتماد بدلًا من ذلك على بعض البدائل الأخرى المستدامة كالورق أو المنتجات القائمة على لب الورق، والملصقات القائمة على متعدد حمض اللبنيك لتعبئة الفواكه الطازجة. وقد استحدثت الشركة استخدام أشرطة تغليف الموز الورقية في كوريا الجنوبية، في خطوة جعلت الشركة أقرب إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول بنسبة استخدام البلاستيك الحفري في أنشطة التعبئة إلى صفر في المائة.

ولتحقيق هدفها المتعلق بتصفير نسبة فقد الفاكهة وتصفير الانبعاثات الكربونية، تحرص شركة “دول” على التعجيل بعمليات الابتكار والاستثمارات ذات الصلة. منذ عام 2019، تمكنت الشركة من خفض انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن أنشطتها العالمية بنسبة 12 في المائة، كما أن 34% من الطاقة التي استهلكتها الشركة خلال عام 2020 حصلت عليه الشركة بشرائه من جهات توليد الطاقة النظيفة أو توليده من مصادر الطاقة المتجددة. وبتقييم وسائل إعادة تدوير ما يُعرَف بالفاكهة “القبيحة”، يمكن إعادة استخدام ما يقرب من 80% من نسبة فاقد الشركة المحتمل من الفاكهة في تايلاند خلال عام 2021، ومن المتوقع الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2015.

الرخاء: الأثر الإيجابي على جميع الأطراف المعنية

تُعد تعهدات شركة “دول” المتبادلة أمرًا حيويًا لتحقيق قيمة مشتركة لجميع الموظفين والعملاء والمساهمين والبيئة من حولنا، ويتطلب ذلك تعاونًا مع جميع الأطراف المعنية على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالشركة، وليس الأفراد التابعين لها فحسب.

على سبيل المثال، أعلنت شركة “دول” مؤخرًا عن تكوين شراكة باسم “Global ESG Partnership”، والتي تمثل منصة تحالف تضم مجموعة من شركات توفير الطاقة المتجددة، ما سيساعد الشركة في الوصول بنسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 100% في جميع مرافق التصنيع التابعة لها بحلول عام 2030. كما دخلت “دول” في شراكة مع التضامن لتوعية المزارعين بما يحتاجونه من مهارات لزيادة إنتاجية محاصيلهم ودخلهم، مع الحفاظ على الأرض الزراعية والإسهام في تحسين مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة “دول” صندوق برنامج “Sunshine for All™” لتعزيز المزيد من الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية. ويتعاون الصندوق بقيمته السنوية التي تبلغ 2 مليون دولار مع عدد من المبتكرين والشركات الناشئة والشركاء التقدميين للمساعدة في الوفاء بتعهد شركة “دول” فيما يخص المحاور الأساسية المتعلقة بالتغذية والجوانب المادية والاستشارية والتنفيذية لتحقيق أهداف الشركة.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة هذا الموقع: DoleSunshine.com و تحميل التقرير عبر هذا الرابط. ويمكن الاطلاع على تفاصيل تعهد شركة “دول” و صندوق Sunshine for All Fund على نفس الموقع.

كما يمكنكم متابعة رحلتنا نحو توفير حياة أفضل للجميع عبر البريد الإلكتروني: @DoleSunshine.

نبذة عن شركة دول صن شاين “ The Dole Sunshine Company ”

يعكس اسم الشركة اهتماماتها العالمية وجهودها المشتركة مع كل من شركة دول آسيا هولدنجز”Dole Asia Holdings” وشركة دول العالمية للأغذية المعلبة وشركة دول آسيا فريش. لا تُعد شركة دول صن شاين كيانًا تجاريًا فعليًا، كما لا تعمل الشركة على هذا النحو في أي بلد أو منطقة. لمزيد من المعلومات حول شركة دول صن شاين، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: DoleSunshine.com.

نبذة عن “تعهد شركة دول”

في يونيو من عام 2020، أعلنت شركة “دول آسيا هولدنجز” عن تعهد شركة دول، والذي جاء في ستة محاور، شملت التغذية والاستدامة وتحقيق قيمة مشتركة.

مستقبل أفضل للمستهلكين: حصول مليار شخص على تغذية مستدامة بحلول عام 2025، والاتجاه نحو تصفير نسبة السكر المعالج في جميع منتجات الشركة في العام ذاته.

حصول مليار شخص على تغذية مستدامة بحلول عام 2025، والاتجاه نحو تصفير نسبة السكر المعالج في جميع منتجات الشركة في العام ذاته. مستقبل بيئي أفضل: تصفير نسبة الفاقد من الفاكهة التي تنتجها مزارع شركة دول للأسواق بحلول عام 2025، وتصفير نسبة استخدام المواد البلاستيكية القائمة على الوقود الحفري لأغراض التعبئة بحلول عام 2025 وتصفير نسبة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة الشركة بحلول عام 2030.

تصفير نسبة الفاقد من الفاكهة التي تنتجها مزارع شركة دول للأسواق بحلول عام 2025، وتصفير نسبة استخدام المواد البلاستيكية القائمة على الوقود الحفري لأغراض التعبئة بحلول عام 2025 وتصفير نسبة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة الشركة بحلول عام 2030. مستقبل أفضل للأطراف المعنية: ستستمر شركة دول في ترك أثر إيجابي على المزارعين والمجتمعات المحلية والأفراد العاملين لديها – من خلال التزامها بتكافؤ الفرص وتوفير أجور معيشية مناسبة ومستوى عال من السلامة والتغذية والرخاء. كما تسعى الشركة إلى النهوض بحقوق الإنسان في نطاق عملياتها المباشرة وسلاسل الإمداد الخاصة بها من خلال تعزيز ثقافة الشفافية والمسائلة.

1 Ipsos Study, July 2021

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1587222/Dole_Global_ Promise.jpg

شعار الشركة – https://mma.prnewswire.com/ media/152677/dole_packaged_ foods_logo.jpg