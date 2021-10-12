‫دوكومو ديجتال تجلب رازر  إلى مشتركي فودافون تركيا

ومع إتاحتها في 42.000 لعبة، وعناوين الترفيه، تعتبر راذر جولد الطريقة الأولى للألعاب والترفيه للحصول على نقود في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا، لاتام، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن استغلال راذر جولد لشراء الألعاب والمحتوى الذي يضم الألعاب، بينما في المقابل تحصل على جوائز من راذر سيلفر وصفقات الألعاب الحصرية. وباعتباره جزءً من الشراكة المعلنة حديثا، سوف يتلقى المشتركين في فودافون تركيا أرصدة داخل اللعبة من راذر بسعر حصري مخفض.

قال جوناثان بينيت، الرئيس التجاري في دوكومو ديجتال” نسعد لرؤية نمو شراكتنا مع كلا من راذر وفودافون تركيا، إلى جانب سعينا لجلب علامات تجارية مطلوبة مثل راذر لشركائنا من الناقلات”

قال أديسورن فوناروت، المدير الأول، ورئيس راذر جولد في راذر ” تعتبر تركيا سوق هام لراذر في منطقة الشرق الأوسط، وتعد قدرتها على الوصول إلى مشتركي فودافون تركيا خطوة هامة نحو التقدم في رحلتنا، سنعمل على إصدار العديد من الحملات المتنوعة بالتعاون مع فودافون تركيا لتمكين المزيد من الأشخاص من الحصول على وإنفاق راذر جولد بسهولة وراحة”

“نبحث دائمًا عن وسائل للاستفادة من بيئتنا الإيكولوجية لإضافة قيمة للعملاء حول العالم، ومع تواصل نمو الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لن يحتاج اللاعبون النوع الأمثل من المعدات الحاسوبية والبرمجيات فقط، ولكن أيضا خدمات مثل راذر جولد من أجل الحصول على تجربة ألعاب تنافسية جيدة. والآن، يمكن للاعبين في تركيا الحصول على المزيد من الضجة لمشاركتهم بعد سهولة الوصول إلى راذر جولد من خلال شراكتنا مع فودافون، إلى جانب مكافآت مثل راذر سيلفر، والمزيد من صفقات الألعاب الحصرية”

تعتبر فاتورة الناقل المباشر نمط شائع للدفع مقابل الخدمات الرقمية وخاصة في الأسواق الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث تسمح بتعاملات أسرع ووصول سهل بينما تقدم درجة شفافية، ومراقبة أفضل لعمليات شراء المشاركين. طبقًا للإحصائيات، من المتوقع وصول ألعاب الهاتف المحمول إلى 356 مليون دولار في عام 2021 وهي النسبة الأكبر في مجال الألعاب في تركيا[1]. يصل متوسط الدخل لكل مستخدم في مجال الألعاب 24.76 دولار، وهو الأعلى في المنطقة.

نبذة عن راذر

تُعد راذر العلامة التجارية الرائدة في نمط حياة اللاعبين،

تُعد علامة راذر التجارية التي على شكل ثعبان بثلاث رؤوس أحد أشهر الشعارات في الألعاب العالمية ومجتمعات الرياضات الإلكترونية. ومع قاعدة المعجبين التي تتغير في كل قارة، صممت الشركة وأنشئت أكبر نظام إيكولوجي عالمي يرتكز على اللاعبين للمعدات والبرمجيات والخدمات،

تتضمن معدات راذر الحاصلة على جوائز ملحقات الألعاب عالية الأداء، وأجهزة الحاسوب المحمول بليد للألعاب،

تتضمن منصة معدات راذر بما تحويه من 150 مليون مستخدم راذر سينابس (وهو منصة لإنترنت الأشياء)، النموذج اللوني لراذر كروما (ملكية إضاءة النظام التقني للنموذج اللوني بما يدعم آلاف الأجهزة ومئات الألعاب / التطبيقات)، وراذر كورتيكس (محسن وبادئ اللعبة)

تقدم راذر أيضا خدمات الدفع للاعبين، والشباب، والجيل الحديث، وجيل زد، وتعتبر راذر جولد أحد أكبر خدمات دفع الألعاب، وتقدم راذر فينتيك خدمات تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة.

وحيث تأسست في 2005، يقع مقرها الرئيسي في إرفاين (كاليفرونيا)، إلى جانب مقرات إقليمية في هامبورج، وشنجهاي، وسنغافورة. تمتلك راذر 18 مكتب حول العالم، وتشتهر بكونها العلامة الرائدة للاعبين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين. وتعتبر راذر شركة مدرجة في بورصة هونج كونج (رمز السهم: 1337.

نبذة عن فودافون تركيا

جزء من مجموعة فودافون، التي تعمل باعتبارها أحد أبرز شركات اتصالات الجوال فيما يتعلق بالأرباح، وتعتبر فودافون تركيا ثاني أكبر شركة اتصالات جوال حيث يصل عدد مشتركيها إلى 24.1 مليون مشترك منذ 30/سبتمبر/2019 ويمثل أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أقيمت في تركيا على الإطلاق، وتقترب إجمالي استثمارات فودافون تركيا من 21 بليون ليرة تركية منذ 2006 في عام 2010، استحوذت فودافون تركيا على بوروسان تيليكوم وتبعها أحد أكبر بدائل مشغلي الاتصالات في تركيا Koç.net في عام 2011 وحيث تقدم للأفراد والشركات خدمات صوت الهاتف المحمول، والصوت الثابت، وإنترنت الهاتف المحمول، وخط المشترك الرقمي غير المتناظر، وخدمات الألياف بما يتماشى مع رؤيتها عن التحول الرقمي التركي، تعمل فودافون تركيا بما يزيد عن 3.300 موظف، وما يزيد عن 1200 متجر تجزئة، وعائلة المساهمين التي تضم 43.000 شخص

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vodafone.com.tr .

نبذة عن دوكومو ديجتال

تعتبر دوكومو ديجتال شركة مدفوعات دولية ل لنيت دوكومو شاركنا كلا من الناقلات، والتجار، وخدمات الوسائط من أعلى، ومتاجر التطبيقات، ومقدمو الدفع في كلا من الأسواق المتطورة والناشئة حول العالم، كما نعمل على حل المشاكل التي تواجه اكتساب العملاء والحفاظ عليهم، واللوائح، والمشاكل التي تواجه شركائنا، مع أدوات دفع بديلة مثل فاتورة الناقل المباشر، والمحافظ الإلكترونية. ومع وجود فرق عمل في خمسة عشر دولة، نُمكن نُعملائنا من تنمية عائدات خدماتهم الرقمية بينما نعمل على تعزيز تجربة العملاء لمستخدميها. وتُمكن منصة خدماتنا القوية التي تُدار والتغطية عبر النواقل، وأدوات الدفع ذات الصلة على الصعيد المحلي وقت أسرع للسوق، وخاصة للبث، والألعاب، والتجارة الإلكترونية، ومقدمو تطبيق الإنتاجية.

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[1] https://www.statista.com/ outlook/dmo/digital-media/ video-games/turkey