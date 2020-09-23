‫دواء “أفيجان” يظهر نتائج واعدة في علاج مرضى “كوفيد-19” في اليابان

دبي، 23سبتمبر 2020: أعلنت كل من شركة Global Response Aidومختبرات دكتور ريديDr. Reddy’s Laboratories أن دواء “أفيجان” المضاد للفيروسات أسفر عن نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية مفردة التعمية المُضبطة التحكم بالعلاج الوهمي placebo والتي أجريت في اليابان برعاية شركة FujiFilm Toyama Chemical.

وقد تعافى المرضى الذين تناولوا دواء “أفيجان” من أعراض كوفيد-19 قبل غيرهم في المجموعات الأخرى بمعدل 2.8 يوم في المتوسط. وأظهر التحليل الإحصائي أن هناك احتمالية أعلى من الناحية الدلالية الإحصائية لتعافي المرضى عند علاجهم بدواء أفيجان مقارنة بغيرهم من المرضى الذين لا يتلقونه كعلاج.

وشملت الدراسة 156 مريضاً يعانون من التهاب رئوي ناجم عن إصابتهم بمرض كوفيد-19، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين. تلقى المرضى في المجموعة الأولى دواء “أفيجان”، فيما تلقى المرضى في المجموعة الثانية علاجاً وهمياً placebo مماثلاً في شكله لـ “أفيجان”. وقد أظهرت نسبة ذات دلالة إحصائية من المرضى في المجموعة التي تلقت أفيجان انخفاضاً سريعاً في الأحمال الفيروسية.

وقد كان الهدف من هذه الدراسة قياس مستوى تعافي المرضى من الالتهاب الرئوي وأعراض كوفيد-19، وقد قامت بمراقبة درجة الحرارة والتشبع الأكسجيني وإجراء أشعة مقطعية للرئة لدى المصابين. علاوة على ذلك، تم قياس الوقت المستغرق لخفض الأعراض بعد المرة الأولى من استخدام “أفيجان” (أو الدواء الوهمي placebo) وحتى اللحظة التي أصبح فيها من غير الممكن اكتشاف الأعراض التي يسببها فيروس SARS-COV-2.

وتظهر نتائج الدراسة أن الدواء يساعد على تقصير مدة التعافي ويقلل من مخاطر حدوث مضاعفات لدى المرضى، والأهم من ذلك أنه يقلص بشكل كبير خطر قيام المريض بنشر الفيروس. وتتيح النتائج الأخيرة إمكانية علاج المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة من كوفيد-19 في العيادات الخارجية، مما قد يساعد أيضاً في إبطاء انتشار الوباء.

وقد طورت شركة FujiFilm Toyama Chemicalدواء “أفيجان” الذي يحتوي على المادة الفعالة “Favipiravir” في التسعينات كدواء مضاد للفيروسات. وقد قامت كل من Global Response Aidومختبرات دكتور ريدي Dr. Reddy’s Laboratoriesوشركة فوجي فيلم توياما FujiFilm Toyamaمؤخراً بالدخول في اتفاقية ترخيص عالمية لتصنيع وتسويق وتوزيع دواء “أفيجان” Avigan®.

وأفادت نتائج دراسة اليابان فعالية “أفيجان” كعلاج لمنع مرضىكوفيد-19من الانتقال من المراحل السريرية الخفيفة إلى الأكثر خطورة أو الحرجة للمرض، مع تسريع الشفاء من أعراض الفيروس.

تعقيباً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Global Response Aid، ميتش ويلسونأن دراسة FujiFilm Toyamaتعتبر تطوراً هاماً في المعركة ضد كوفيد-19، كما تفتح الباب أمام اعتماد دواء “أفيجان” كعلاج في اليابان والذي سبق أن تم اعتماده في الهند وروسيا وإندونيسيا بالإضافة إلى دول أخرى في العالم.

وأضاف ويلسون: “لقد كانت نتائج الدراسة التي تمت تحت إشراف جامعي – بمثابة الدليل الذي نحتاجه جميعاً لمواجهة هذا الوباء ونحن نعمل عن كثب مع الجهات المختصة من أجل تسريع اعتماد الدواء في الأسواق الرئيسية. ونظراً لأن دواء أفيجان يتم تصنيعه في شكل أقراص، فإنه بالإمكان تناوله ذاتياً في المنزل، مما يقلل العبء على المستشفيات والطواقم الطبية. كما لا يتطلب أفيجان الشحن أو التخزين المبرد مما يسهل توزيعه بسرعة في البلدان والأسواق ذات البنية التحتية محدودة التخزين المبرد.”

ويجري اختبار دواء “أفيجان” في دراسات إكلينيكية في العديد من البلدان حول العالم. وقد تم استخدامه لمعالجة مرضى كوفيد-19 في مقاطعة هوبي في الصين، ضمن دراسات ناجحة بقيادة مستشفى الصداقة الصينية اليابانية. كما تقوم شركة FujiFilm Toyama Chemical التي طورت العقار بإجراء دراسات ضمن المرحلة الثانية في مواقع متعددة في الولايات المتحدة، تشمل بشكل أساسي المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات. كما يخضع الدواء في مرحلته التجريبية الثانية أيضاً لدراسة بحثية تقوم بها كلية الطب بجامعة ستانفورد عن تأثير العقار على مرضى كوفيد-19 ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض أو يكون لديهم أعراض خفيفة.

وقد تمت الموافقة على تصنيع وبيع “أفيجان” Avigan®، في اليابان عام 2014 كدواء مضاد للفيروسات لمكافحة الإنفلونزا. ويتم استخدامه بشكل عام فقط عندما يكون هناك تفشي لعدوى فيروس إنفلونزا جديد أو متطور، والتي تكون فيها العقاقير الأخرى المضادة لفيروسات الإنفلونزا إما غير فعالة مطلقاً أو أن فعاليتها غير كافية، وقد قررت الحكومة اليابانية استخدام الدواء كإجراء مضاد لفيروسات الإنفلونزا هذه.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Global Response Aidالتي تتخذ من دبي مقراً لها قد تم تأسيسها من قبل شركة أجيليتي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وAiPHARMAوهي شركة متخصصة في التكنولوجيا البيولوجية، بهدف شراء المعدات المعتمدة ومنتجات الفحص المخبري والتشخيص والوقاية من فيروس كوفيد-19 والمخاطر الأخرى المهددة للصحة العامة.

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نبذة عن Global Response Aid

تقدم شركة Global Response Aid، ومقرها دبي، حلولاً لتحديات قطاع الصحة العامة. تم تأسيس Global Response Aid من قبل شركة أجيليتي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجيستية وAiPHARMAوهي شركة متخصصة في التكنولوجيا البيولوجية بهدف شراء المعدات المعتمدة ومنتجات الفحص المخبري والتشخيص والوقاية، من فيروس كوفيد 19 والمخاطر الأخرى المهددة للصحة العامة. وتعملGlobal Response Aid مباشرة مع المصنّعين الموثوقين حول العالم للحصول على منتجات آمنة وفعالة وتوفيرها للحكومات والسلطات الصحية والمؤسسات العامة؛ والمرافق الطبية في الخطوط الأمامية والمنظمات غير الحكومية والشركات التي تتطلع لحماية عمالها ومقار أعمالها. وتشمل المنتجات التي يتم توفيرها من قبلالشركة أجهزة التنفس وأجهزة الفحص الحراري وموازين الحرارة والأقنعة والنظارات والملابس الواقية ولوازم التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى مجموعات الاختبار. كما يساعد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة في وقف انتشار الفيروس من خلال مميزات التتبع المجتمعي والتنبيهات الإلكترونية. ذلك، إضافة إلى توفير الشركة لوحدات متنقلة للفحوصات المخبرية ومعدات التشخيص وفرقاً مدربة لإجراء فحوصاتكوفيد 19المخبرية في أماكن مثل المدارس ومواقع العمل. لمعرفة المزيد، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://globalresponseaid.com/

نبذة عن FUJIFILM

شركة FUJIFILM، طوكيو، اليابان هي واحدة من الشركات العاملة الرئيسية لشركة FUJIFILM Holdings Corporation. تقدم الشركة حلولاً متطورة لمجموعة واسعة من الصناعات العالمية من خلال الاستفادة من خبراتها المتعمقة والتقنيات الأساسية التي تم تطويرها في سعيها الدؤوب للابتكار. تساهم تقنياتها الأساسية الخاصة في المجالات المختلفة بما في ذلك الرعاية الصحية وأنظمة الرسوم البيانية والمواد عالية الوظائف والأجهزة البصرية والتصوير الرقمي ومنتجات الوثائق. تعتمد هذه المنتجات والخدمات على مجموعة واسعة من التقنيات الكيميائية والميكانيكية والبصرية والإلكترونية والتصوير. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 مارس 2020، بلغت إيرادات الشركة العالمية 21 مليار دولار ، بسعر صرف 109 ينات للدولار. تلتزم شركة Fujifilm بالإشراف البيئي المسؤول والمواطنة الجيدة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: holdings.fujifilm.com

نبذة عن مختبرات دكتور ريدي

مختبرات دكتور ريدي Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) هي شركة دوائية متكاملة، ملتزمة بتوفير الأدوية بأسعار معقولة ومبتكرة لحياة أكثر صحة. من خلال قطاعات أعمالها الثلاثة – الخدمات الصيدلانية والمكونات النشطة، والأدوية العامة والمنتجات الأصلية: تقدم دكتور ريدي مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك تصنيع المكونات النشطة، والخدمات الصيدلانية المخصصة، وتوفير الأدوية، والمركبات المختلفة وغيرها. وتتمثل مجالات التركيز العلاجية لدى الشركة على علاجات الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية وداء السكري والأورام وإدارة الألم والأمراض الجلدية. تعمل مختبرات دكتور ريدي في جميع أنحاء العالم وتشمل أسواقها الرئيسية – الولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة وأوروبا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:www.drreddys.com

نبذة عن AiPharma

AiPHARMA هي شركة تكنولوجيا بيولوجية في مراحلها الأولى ولها مكاتب إقليمية في بوسطن ودبي وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تتبنى شركة Aipharma نهجاً متعدد التخصصات في العلوم، حيث تعتمد الخدمات على العمل المختبري الأكاديمي الرائد في الفيزياء الحيوية والتصميم الحسابي والتي تساعد على التعجيل بالأبحاث والتطوير في العلوم الحياتية سعياً وراء تحسين صحة الإنسان. تستفيد الشركة من التعلم الآلي والأتمتة لبناء منصات للعلوم على نطاق واسع. وبفضل أسسها في التخصصات الهندسية، تدمج منصات الشركة التقنيات المختلفة في البرمجيات والمعلوماتية الحيوية، والكيمياء، والبيولوجيا الجزيئية لتعزيز البحث الأساسي، والتحقق المستهدف، والتجارب السريرية.

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة لوجستية عالمية تقدر إيراداتها السنوية بـ 5.2 مليار دولار أمريكي ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 26,000 موظف في 100 دولة. وتعتبر أجيليتي واحدة من أكبر مزودي خدمات الشحن والتخزين في العالم وشركة رائدة ومستثمرة في التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. كما أن أجيليتي شركة رائدة في الأسواق الناشئة وواحدة من أكبر ملاك ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. أيضاً، تقدم الشركات التابعة لأجيليتي مجموعة من الخدمات تتضمن الخدمات اللوجستية للوقود وخدمات المطارات وإدارة المرافق والعقارات التجارية ورقمنة الجمارك وخدمات البنى التحتية للمواقع النائية.

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