· تم تصميم هذا البرج الفاخر من قبل المهندس المعماري شون كيلا الحائز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة والذي تولى أيضاً تصميم متحف المستقبل في دبي

· يوفر برج كافالي المكوّن من 70 طابقاً، إطلالات مذهلة على الواجهة البحرية ونخلة جميرا ويمنح سكانه أرقى تجارب المعيشة الفاخرة

· تتناغم مفاهيم الأناقة الخاصة بعلامة كافالي مع معايير داماك الرفيعة لتقديم أفضل تجارب المعيشة وأنماط الحياة الفاخرة

ميلانو، إيطاليا/ دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 27 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن إطلاق مشروع “برج كافالي” السكني الجديد فائق الفخامة في دبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في إيطاليا الأسبوع الماضي بالتزامن مع انطلاق أسبوع الموضة في مدينة ميلانو.

يقع البرج في دبي مارينا مُقابل الواجهة البحرية، ويتكوّن من 70 طابقاً تضم وحدات سكنية تمتاز بتصاميم أنيقة وديكورات داخلية فائقة الفخامة تحمل لمسات دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي، وتوفر إطلالات خلابة على نخلة جميرا.

في هذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية: “يأتي إطلاق برج كافالي في توقيتٍ مثالي تعيشه دبي، حيث تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وفي مرحلةٍ هامة تواصل فيها جهودها الناجحة في مواجهة جائحة كوفيد-19، بفضل القرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. يسعدنا اليوم الإعلان عن إطلاق هذا البرج الأيقوني الذي سيشكل إضافةً هامة إلى دبي، لاسيما بعدما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انتهاء المرحلة الأسوأ من الجائحة”.

وأضاف سجواني: “يمثل برج كافالي مشروعاً فريداً يهدف إلى توفير أفضل عروض وخيارات المعيشة الفاخرة التي لطالما اشتهر بها قطاع العقارات الفاخرة في دبي، كما يعكس المفاهيم والتفاصيل المبهرة والمُرتبطة بعلامة كافالي وتناغمها الفريد مع معايير داماك العالمية”.

ويتزامن إطلاق برج كافالي مع تعافي سوق العقارات في دبي بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث وصلت قيمة إجمالي المبيعات إلى نحو 100 مليار درهم إماراتي عام 2021. من جهةٍ ثانية، تشهد المبيعات على المُخطط انتعاشاً قوياً بعد أن تأثرت سلباً بتداعيات جائحة كوفيد-19، نتيجة تراجع أنشطة السفر والسياحة بشكلٍ ملحوظ. وتتوقع داماك العقارية أن يحظى برج كافالي باهتمامٍ كبير من العملاء القادمين من روسيا وأوروبا، لاسيما عُشاق علامة كافالي.

وتبلغ القيمة التطويرية لمشروع برج كافالي نحو 545 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر بدء العمليات الإنشائية للبرج بحلول عام 2022، ومن المنتظر اكتماله في غضون أربعة أعوام.

وتولّى تصميم برج كافالي المهندس المعماري شون كيلا الحائز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، والذي أشرف أيضاً على تصميم متحف المستقبل الأيقوني في دبي.

يضم البرج 485 وحدة سكنية موزّعة على ثلاثة أقسام. وتُراعي الطوابق الأولى أرقى لمسات الفخامة، بينما تبرز المفاهيم رفيعة المستوى في القسم الأوسط من البرج، وتزخر الطوابق العلوية بمزايا وتشطيبات فائقة الفخامة والروعة. وتوفر كل وحدة سكنية في الأقسام الثلاثة إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

وسيُتاح للقاطنين في الطوابق الأولى والمتوسطة إمكانية الوصول إلى حوض سباحة وحدائق أنيقة على السطح، بينما ستتضمّن الشقق العلوية فائقة الفخامة حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وردهةً سيجار فاخرة وجناحاً خاصاً يتيح للقاطنين تنظيم مختلف المناسبات تحت إشراف الطهاة المفضلين لديهم.

كما ستضم كل وحدة سكنية من فئة الفخامة الفائقة حوض سباحة أو غرفة جاكوزي خاصة بهم، وستحظى جميع الوحدات السكنية بوجود شرفات خارجية وأسقف عالية تتيح الاستمتاع بمشاهدة المناظر المذهلة على الواجهة البحرية، ويشمل ذلك الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو شقق الدوبلكس المكونة من خمس غرف نوم.

وتتمثل أبرز المزايا الفريدة للبرج في وجود ردهة استقبال رئيسية مكوّنة من أربعة طوابق من تصميم وإبداع علامة روبرتو كافالي، تتميز بأناقتها الاستثنائية ووجود فُسحة سماوية. وتشتمل التشطيبات الداخلية للشقق على الرخام الفاخر والأرضيات الخشبية، ما يُضفي شعوراً من الفخامة الفائقة على المكان. بينما تتيح نافورة المياه المُنحدرة وغيرها من النوافير الأخرى، للمقيمين والزوار الإحساس بصوت هطول الأمطار الذي يبعث على السكينة والاسترخاء، ويضفي على المكان أجواءً مريحة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم برج كافالي حوض سباحة شاطئي مُصمم وفق طراز ماليبو باي الفريد وسط الحدائق، ما يتيح للقاطنين الاستمتاع بجميع تفاصيل شاطئ البحر قرب منازلهم، بما يشمل الرمال الاصطناعية. ويحيط بالمسبح، الذي تبلغ مساحته 900 متر مربع، مطاعم ومناطق خضراء وارفة، تمنح القاطنين والزوار شعوراً بأنهم وسط واحةٍ غنّاء.

كما يحتوي البرج على ستة مصاعد بانورامية سريعة تنزلق عبر مسارات مبتكرة، ما يمنح القاطنين فرصة مشاهدة أروع الإطلالات على الواجهة البحرية.

ويقدم برج كافالي لقاطنيه طيف واسع من الخدمات والخيارات المميزة، بما فيها خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، وخدمات التدبير المنزلي المٌخصصة، فضلاً عن خدمة مُجالسة الأطفال والتدريب الشخصي وخدمة غسيل الملابس وخدمة الشيف داخل الغرف وتصميم الشقق والبستنة داخل الغرف والتخطيط للمناسبات والفعاليات والتمريض المنزلي.

من جهته، قال إينيو فونتانا، مدير عام دار روبرتو كافالي: “يسرنا أن نساهم في تطوير هذا المشروع الفريد بالتعاون مع داماك العقارية، التي تتمتع بسجل حافل من الشراكات المثمرة مع أرقى علامات الأزياء الفاخرة”.

وأضاف فونتانا: “لطالما أكدت علامة كافالي التزامها الدائم بالتميز وتجسيد أرقى درجات الإتقان والحرفية العالية في عالم الأزياء، كما تسعى إلى تطبيق رؤية جديدة تتخطّى مجالات التصاميم والأزياء، وتهدف إلى ترسيخ حضور العلامة في عالم الديكورات المنزلية الفاخرة بالاعتماد على أساليب ومنهجيات فريدة”.