‫دار سك العملة المَلَكية الكندية ودار سك العملة المَلَكية البريطانية يتعاونان للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ 95

أوتاوا، أونتاريو, 6 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — يمكن للكنديين والمهنئين في جميع أنحاء المملكة المتحدة الاحتفال بعيد الميلاد الـ 95 لجلالة الملكة إليزابيث الثانية مع مجموعة عملات معدنية خاصة بها تذكارات فضية فاخرة صَنعها كل من دار سك العملة المَلَكية الكندية ودار سك العملة المَلَكية البريطانية. يتألف إجلال كندا للحدث الهام الشخصي لسيادتنا المشتركة من عملة فضية نقية تتميز بنقش مُفصَّل لأول تمثال فروسية على الإطلاق للملكة إليزابيث، معروضة بفخر في العاصمة الوطنية لكندا. وتتميز نظيرتها البريطانية بنقش غني بالأيقونات المَلَكية ورموز الأزهار للمملكة المتحدة. وسيكون هذا العنصر الفريد الجاذب لهواة جمع العملات متاحًا اعتبارًا من اليوم.

قالت ماري ليماي، الرئيس والمدير التنفيذي، “دار سك العملة لديها تقليد عريق في الاحتفال بالأحداث الهامة في العهد التاريخي للملكة إليزابيث الثانية، ونحن فخورون بإحياء عيد ميلادها الـ 95 من خلال تذكار فريد من نوعه لهواة جمع العملات”. “نحن سعداء بشكل خاص لأننا تمكنا من التعاون مع دار سك العملة المَلَكية في هذا المشروع الخاص”.

علقت آن جيسوب، الرئيس التنفيذي لدار سك العملة المَلَكية البريطانية: “إنه لأمر رائع العمل مع دار سك العملة المَلَكية الكندية للاحتفال بعيد الميلاد الـ 95 لصاحبة السمو الملكي الملكة إليزابيث. تُوفِّر هذه المجموعة المشتركة طريقة متقنة الصنع وفريدة من نوعها لهواة جمع العملات من أجل الاحتفال بهذا الحدث الهام”.

مساهمة كندا في مجموعة العملات المعدنية المكونة من عملتين لعام 2021 – احتفال مَلَكي يتميز بصور أنيقة لصاحبة الجلالة على جانبي العملة الفضية النقية التي تزن أوقية واحدة. يُظهِر ظهر العملة نسخة طبق الأصل من تمثال الفروسية للملكة إليزابيث الثانية، الذي نحته الفنان الكندي جاك هارمان وكُشِف النقاب عنه في عام 1992 من قِبَل صاحبة الجلالة عند مبنى البرلمان في أوتاوا. هذا التمثال التذكاري المهيب، الذي يُظهِر المَلَكة تمتطي حصانها المئوي، يُزين حاليًا مدخل قاعة ريدو، المقر الرسمي للحاكم العام لكندا. ووجه العملة عبارة عن عرض لتاريخ عِلم العملات، مع نقوش رائعة لجميع تماثيل الملكة إليزابيث الأربعة التي ظهرت على العملات المعدنية الكندية طوال فترة حكمها.

وقد جندت دار سك العملة المَلَكية فنان عِلم شعارات النبالة البريطاني تيموثي نواد من أجل تصميم عملتها الفضية النقية. ويحتوي ظهر العملة، الذي يحمل التاريخ 1926-2021، على رمز “السرو المَلَكي”، وهو الشعار الزهري لأمم المملكة المتحدة، بالإضافة إلى نقش “قلبي وإخلاصي” من أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الكريسماس في عام 1957. ويتميز وجه العملة بصورة شخصية لصاحبة الجلالة الملكة من مصمم دار سك العملة المَلَكية جودي كلارك. وقد تم إطلاق هذه الصورة في سبتمبر 2015 بالتزامن مع تحول فترة حُكم الملكة إليزابيث لأطول فترة حُكم في بريطانيا.

يتم تغليف المجموعة المكونة من عملتين -والتي تقتصر على عدد عملات معدنية يبلغ 6500 قطعة- في صندوق أسود جميل يحمل شعاري كل من داري سك العملة. تتضمن العبوة شهادة أصالة لكل عملة وبطاقة متسلسلة مع رسالة من كِلا داري سك العملة.

قد يتم طلب هذه المجموعة الخاصة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة المَلَكية الكندية على

1-800-267–1871 1871–267-800-1 في كندا، و 6468–268-800-1 في الولايات المتحدة، أو على www.mint.ca .وللشراء مباشرة من دار سك العملة المَلَكية، قم بزيارة www.royalmint.com

مجموعة العملات المعدنية متاحة أيضًا من خلال شبكة التجار المعتمدين لدى دار سك العملة.

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حول دار سك العملة المَلَكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة Crown المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة المَلَكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca . تابع دار سك العملة المَلَكية الكندية على تويتر و فيسبوك و إنستجرام .

الاتصال: أليكس ريفز، مدير أول للشؤون العامة، هاتف: 6370-884-613، reeves@mint.ca

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