أوتاوا، 3 ديسمبر 2021 / PRNewswire / — تقدم دار سك العملة الملكية الكندية طريقة ملائمة لمنح هدية من الذهب الخالص أو الفضة مع السبائك الجديدة الفاخرة في منتجات ذات تعبئة وتغليف خاص. يمكن لهواة جمع الهدايا ومقدمي الهدايا بدايةً من اليوم الاحتفال بلحظات الحياة الخاصة باختيار 1/10 أوقية من “أوراق القيقب الذهبية” أو أونصة واحدة فضية من السبائك غير المتداولة في ورقة القيقب الفضية في مجلد بطاقة هدايا مصمم خصيصًا. صُممت تلك المنتجات لتناسب جميع الأذواق والمناسبات: بداية من الاحتفال بسنة النمر حتى الاحتفال بالمواليد وأعياد الميلاد وحفلات الزفاف وحفلات التخرج واحتفالات الذكرى السنوية.

يمكن للعملاء الآن شراء أوقية 2022 $5 1 99.99٪ عملة فضية نقية من الفضة الخالصة فئة ورقة القيقب في ثلاثة أنماط تغليف مميزة: تهانينا ، عيد ميلاد سعيد أو سنة النمر . أوقية 2022 $5 1/10 بدرجة نقاء 99.99% من فئة أوراق القيقب الذهبية النقية المصنوعة من الذهب الخالص متوفرة في عبوة التهاني أو سنة النمر . تسهّل المنتجات التي تصدرها دار سك العملة مباشرة من تخصيص الهدية من خلال كتابة رسالة خاصة داخل مجلد البطاقة.

تتميز السبائك الفاخرة الموجودة ضمن منتجات التغليف الخاصة بعملات السبائك المعدنية الأصلية ذات الشهرة العالمية من الفضة والذهب من فئة ورق القيقب في حالة غير متداولة. صُنع ورق القيقب الفضي في أوقية واحدة بدرجة نقاء 99.99% من الفضة النقية ومُحسّنة بميزات أمان متطورة، بما في ذلك علامة أمان محفورة وخطوط نصف قطرية. كما يتميز بتقنية MintshieldTMTM لمكافحة التزييف و MintshieldTM لحماية السطح. صُنعت كل أوقية.1/10 لورق القيقب الذهبي من 3.11 جرام من الذهب الخالص بنسبة نقاء 99.99% ويتميز بمجموعة معقدة من الخطوط الشعاعية على وجهه والجانب الآخر. يتميز الجانب الآخر لكلتا هاتين القطعتين بتصميم أوراق القيقب السكري المميز الذي تم إنشاؤه في عام 1979 على يد “ Master Engraver Walter Ott” ، في حين أن تمثال صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، الذي صممته الفنانة: سوزانا بلانت، يزين الوجه.

تُعرض منتجات “ Treasured Silver Maple Leaf ” في البداية بسعر التجزئة 59.95 دولارًا كنديًا، بينما تباع منتجات “ Treasured Gold Maple Leaf ” بسعر 349.95 دولارًا كنديًا. قد يتعرض التسعير للتغيير. تنطبق الشروط والأحكام أيضًا على شراء السبائك المميزة في منتجات التعبئة والتغليف الخاصة.

تُباع منتجات السبائك الملكية الكندية لدى تجار السبائك المعتمدين فقط، باستثناء متاجرها. ورغم ذلك، يمكن الآن طلب السبائك الفاخرة في عرض التغليف الخاص مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، وعلى رقم 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، وعلى موقع دار سك العملة على الموقع الإلكتروني: www.mint.ca ، أو من خلال تطبيق دار سك العملة على الهاتف المحمول. وهي متوفرة أيضًا في متجر دار سك العملة الملكية في أوتاوا، وويينبنغ، وكذلك من خلال الشبكة العالمية لتجار وموزعي سك العملة، بما في ذلك منافذ البريد الكندية المشاركة.

تتوفر صور تلك المنتجات المثيرة الرائعة هنا .

نُبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة تابعة للبلاد “ Crown ” مسؤولة عن سك العملات المعدنية المتداولة وتوزيعها في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، تفضل بزيارة www.mint.ca . تابع دار سك العملة الملكية الكندية على تويتر و فيسبوك و إنستجرام .

أليكس ريفز، المدير الأول، العلاقات العامة، دار سك العملة الملكية الكندية، هاتف: (613) 884-6370 ، reeves@mint.ca