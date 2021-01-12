‫دار سك العملة الكندية تبدأ العام الجديد بالاحتفال بالمناسبة الـ 100 لقارب بلونوز

أوتاوا، أونتاريو, 12 كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / – تطلق دار سك العملة الملكية الكندية احتفالًا على مدى العام، بقارب بلونوز بإصدار قطعتي عملة معدنيتين مخصصتين لسفينة الإبحار السريعة الشهيرة. تخبر قطعة العملة المعدنية الذهبية الخالصة الـ 100 دولار والدولار الفضي القصة المثيرة للمركب الشراعي المتقن الصنع شونر. منذ مئة عام، ظهر قارب بلونوز من حوض بناء السفن سميث أند رونلاند في لونينبورغ، نوفا سكوشا، وأبحر في قلوب وعقول الكنديين باعتباره أسرع وأروع مركب صيد شهده العالم على الإطلاق. لا يزال تقاسم مشاعر الفخر التي شعر بها مهندس بناء القارب وليام جيمس روي، وأولئك الذين قاموا ببنائه وقيادته، مستمرا من الساحل إلى الساحل إلى الساحل. أول مجموعة رائعة من عملات جمع عملة بلونوز الرائعة أصبحت متوفرة اليوم.

“بلونوز قريب وعزيز على قلبي. أنا فخورة بنوفا سكوشا، لكن الارتباط العائلي بالقصة يجعلها أكثر خصوصية”، كما قالت جوان روي، حفيدة المهندس وليام جيمس روي الذي بنى القارب. “الدولار 2021 يساعد في الحفاظ على إرث جدي الأكبر حيا ويمثل فرصة لإعادة تثقيف الكنديين حول أهمية السفينة عبر قطعة العشرة سنتات (الدائم) لدينا. رؤية توقيعه على هذه العملة أمر مؤثر بشكل لا يصدق وشخصي للغاية لعائلة روي.”

في موسمه الأول، سجل بلونوز رقماً قياسياً لناحية حجم صيده على غراند بانكس وأعاد كأس الصيادين الدولي إلى نوفا سكوشا. وظل البطل الذي لم يهزم في سلسلة السباقات هذه ودافع بفخر عن لقب “ملكة أسطول صيد شمال الأطلسي” على مدى ما يقرب من 20 عامًا من السباقات.

“لقد وجد بلونوز المحبوب بسهولة منزلا له على قطعة الدايم عندما أعيد تصميم عملاتنا المتداولة في العام 1937 للاحتفال بالرموز الوطنية المفضلة لكندا” كما قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية الملكية. ” الإبداع الذي تمثل في قارب بلونوز مرادف للابتكار والدراية الكندية، ومسألة فخر وطني يمتد عبر الأجيال.”

التقط الفنان البحري الكندي إيف بيروبي ببراعة رؤيا وليام جيمس روي على ظهر الدولار الفضي للعام 2021. يوضح تصميمه كلاً من حلم المشروع وواقعه: فهو جزء من المخططات الأصلية للتصميم رقم 17، الذي سيصبح بلونوز ، المركب الشراعي الأسطوري بالشراع الكامل. يمكن رؤية يد المهندس المعماري وهي تنهي الرسمة، كما هو الحال مع نقش توقيعه، كما ظهر في مخطط قارب بلونوز للإبحار الأصلي. يظهر على وجه العملة تمثال للملك جورج الخامس، الذي كان ملك كندا في العام 1921.

يحتل الدولار الفضي للعام 2021 أيضًا مركز الصدارة في مجموعة العملات الفضية الأنيقة، التي تتضمن إصدارات فضية فاخرة من فئات العملة المتداولة في كندا، بما في ذلك العملة الخاصة من 1921-2021 ذات التاريخ المزدوج من فئة 10 سنتات.

“لا يهم من أي جزء من كندا أنت متحدر، فقد مثلنا هذا القارب جميعًا – وما زال يفعل ذلك. لا يمكنني تخيل كندا بدون بلونوز”، كما قالت بيروبي. “بالنسبة ليبلونوز هو أكثر من مجرد قارب. فهو رمز فخور وجميل للتاريخ والتقاليد على الساحل الشرقي، حيث يمثل هذا القارب كل بحار وصياد وباني سفن.”

لتصميم ظهر عملة الـ 100 دولار من الذهب الخالص، استمد نقاشو دار سك العملة الكندية رسوماتهم من صورة تاريخية وتصميم هيكل روي لإظهار منظورين لبلونوز. يظهر الهيكل الذي تم الانتهاء منه حديثًا، والمزين بأعلام الإشارة عند إطلاقه في 26 آذار/مارس 1921، يطفو فوق مخطط مقطعي يُظهر قوس ومؤخرة بلونوز. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت.

يمكن طلب هذه المقتنيات الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267–1871 في كندا، أو 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على الموقعwww.mint.ca.

صور هذه العملة المعدنية متوفرة هنا.

حول دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركة كراون المسؤولة عن سك العملات المعدنية الكندية وتوزيعها. دار سك العملة الكندية هي واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الكندية ومنتجاتها وخدماتها، www.mint.ca. تابع أخبار دار سك العملة على تويتر, فيسبوك و إنستاغرام.

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