الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 نوفمبر2021: كشفت “دار الأركان”، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، النقاب عن مشروع البرج السكني “أربن أوايسس” الذي تعتزم تشييده بدبي بالشراكة مع بيت الموضة الفاخرة الإيطالي “ميسوني هوم”، والذي يشتهر بألوانه الجريئة وزخارفه المنحنية والمبتكرة ولمساته الإبداعية وأنماطه الأخاذة.

ويتوج إطلاق المشروع الرائد الذي تبلغ تكلفته 800 مليون درهم، اثنين من الإنجازات الأولى من نوعها لكلتا الشركتين، حيث يعزز توسع “دار الأركان” الإقليمي مع إطلاق أول مشاريعها في دولة الإمارات، ويؤسس أول مساحات معيشية في العالم العربي مصممة حسب الطلب ومستوحاة من خطوط الموضة لعلامة “ميسوني هوم” وتنفرد بديكوراتها الداخلية الأنيقة ومفروشاتها الفاخرة.

ويتربع مشروع “أربن أوايسس” في قلب مدينة دبي على قناتها المائية، بالقرب من أبرز المعالم العمرانية في وسط مدينة دبي على غرار برج خليفة ودبي مول، والعديد من وجهات أنماط الحياة الفاخرة في المدينة. وتقدم منازل البرج الفاخرة إطلالات خلابة ومفتوحة على قناة دبي المائية، بما يجعل منه واحة عصرية في قلب المدينة النابض بالحيوية.

وتسير أعمال تشييد وإنشاء البرج حالياً على قدم وساق ومن الخطط الانتهاء منها قبل نهاية العام 2023.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاركان للتطوير العقاري: ” يسعدنا إطلاق أول مشاريعنا السكنية الفاخرة في دولة الإمارات في مثل هذا الموقع الحيوي الذي يعتبر من أكثر الأماكن استقطاباً للاهتمام في دبي. ولاشك أن قناة دبي المائية هي واحدة من أبرز المناطق الجذابة للراغبين بشراء منزلهم الجديد، وذلك بفضل قربها من وسط مدينة دبي ويقدم التعاون مع ‘ميسوني’ مؤشراً واضحاً على التزامنا المستمر برفد عملائنا والمستثمرين بأرقى المعايير الممكنة للمعيشة الفاخرة، وذلك عبر إنشاء مشروع سكني ينفرد بخصائصه الاستثنائية عن أي مشروع آخر في القطاع العقاري بدبي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـــ “ميسوني هوم” ليفيو برولي: “يسرنا التعاون مع شركة ‘دار الأركان’ لإنشاء المشروع السكني الفاخر ‘أربن أوايسس’، ويسعدنا تولي مهمة تأثيث شققه الرائعة بالمفروشات الوثيرة المصنعة من أرقى المنسوجات والمصممة بأسلوب مستوحى من طابع مدينة ميامي، الأمر الذي سيمنح الشقق لمسات عصرية وفريدة. ولاشك أن فريق عملنا المبدع بذل ما بوسعه لإنشاء ديكورات داخلية فاخرة ومصممة حسب الطلب لتتماهى مع المحيط الطبيعي الأخاذ للشقق الراقية. ومع استمرار القطاع العقاري بدبي بتحقيق وتيرة نمو لافتة، نحن فخورون بوضع بصمتنا في مسيرة نماء وازدهار قطاع حيوي يضع في متناول السكان والمستثمرين بدبي خيارات قل نظيرها”.

ويعتبر مشروع “أربن أوايسس” ثمرة التعاون بين “دار الأركان” و”ميسوني”، ويجسد أيقونة عمرانية عالمية رائدة تعبر عن رقي الموضة الإيطالية والتصاميم العصرية والتميز. ويتألف البرج السكني من 38 طابق، ويحتضن شققاً راقية من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم ومنازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم، تزدان جميعها بتصاميم داخلية فاخرة ممهورة بإبداع “ميسوني هوم”.

وتأتي منازل البنتهاوس الفريدة التي يمكن الوصول إليها عبر مصعد خاص، مزودة بالكامل بعناصر الديكور الراقية من علامة “ميسوني”. أما الشقق فتأتي مصممة بأسلوب فريد من نوعه وبأحجام مختلفة لتقدم أرقى مستويات المعيشة من فئة خمس نجوم.

يشار إلى أن توسع “دار الأركان” إلى الأسواق العالمية يمثل دليلاً على نجاح الشركات السعودية في إنشاء مشاريع فريدة من نوعها في الأسواق الجديدة.

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Nora Feidi

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