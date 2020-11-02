‫دار الأركان، الشركة العقارية الرائدة في السعودية تطلق أول مشروع لها في أوروبا

تبلغ مساحة المشروع 500 أل

ف متر مربع، ويقع في غابة وسط مناظر طبيعية خلابة تبعد 30 دقيقة من العاصمة سراييفو، وتم أخذ جميع الموافقات من الجهات البلدية والحكومية لإقامة المشروع الذي يعد أكبر مشروع عقاري منفرد في البوسنة والهرسك.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري الأستاذ يوسف بن عبد الله الشلاش: «تضع اليوم شركة دار الأركان فرصة ذهبية في أيدي المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال السياحة والضيافة الراقية بإطلاقها هذا المنتجع ضمن محفظة مشاريعها الفخمة التي تعكس ملامح وجهاتها؛ فدولة البوسنة والهرسك تتمتع بمكانة خاصة وشعبية متنامية، وتمثّل وجهة ثقافية عالمية ذات تاريخ وتقاليد أصيلة وطبيعة خلابة».

وأضاف: «يُنظر إلى هذا المشروع كخطوةً هامة لإثراء وجهات الضيافة عالمياً، وملاذٍ رائع للراغبين في الاستفادة من منزل ثان وتجربة استثنائية داخل مجمّع سكني مغلق وجذاب ويتميز بالخصوصية، كما أنه فرصة استثمارية رائعة في القطاع العقاري، والدعوة موجهة هنا للمستثمرين من البوسنة ومن جميع أنحاء العالم”

ويستقبل هذا المشروع ضيوفه من البوسنيين وغيرهم، بفلل ذات تصاميم مستوحاة من فنون العمارة المحلية ومزدانة بلمسات تقليدية، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة من الخدمات المتطورة، والتي تشمل نادي اجتماعي وفندق مع سبا وصالة ألعاب رياضية ومتاجر بيع الطعام والمشروبات وملعب للأطفال. وتتناغم التصاميم الداخلية والألوان الحيادية للمشروع مع المناظر المحيطة، بينما تضم الفلل إطلالات رائعة على أفق جميل.

عن دار الأركان للتطوير العقاري

هي شركة مساهمة سعودية ناشطة في مجال التطوير العقاري، ويقع مقرها في مدينة الرياض. تأسست في عام 1994 من قبل ست من عائلات الأعمال البارزين ذوي الخبرة بالتطوير العقاري. وعلى مدار تاريخها الطويل نفّ ذت الشركة مجموعة من المشاريع العقارية وساهمت في تطوير حلول عقارية فعّالة للسوق الإقليمية، عبر أكثر من 30 مشروعاً عقارياً سكنياً تجارياً ، وهي تُعد مساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال التطوير العقاري.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1325121/Dar_Al_Arkan_ Bosnia.jpg