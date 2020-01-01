‫خصوصية عنوان المتلقي من زي كوين يعزز خصوصية عنوان المحفظة على بلوكتشين

سنغافورة، 1 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستكون عملة زي كوين (zcoin.io)، وهي عملة مشفرة مركزة على الحفاظ على الخصوصية أول مشروع لإنتاج العملات المشفرة الذي يطلق ميزة خصوصية عنوان المتلقي على محفظة أجهزة السطح المكتبي. وسمة خصوصية عنوان المتلقي هي عبارة عن تطبيق لشيفرات الدفع المعادة الاستعمال Reusable Payment Codes (BIP47)، التي طرحها لأول مرة جستوس رانفير، وهي الميزة التي توفر خصوصية أكبر بفضل السماح للمستخدمين بتشارك عنوان دائم واحد من دون الكشف عن الخصوصية.

تقليديًا، عندما يشارك المستخدم عنوانًا ما، يمكن لأي شخص البحث عن هذا العنوان علىشبكة البلوكتشين والاطلاع على تاريخه بالكامل، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية لناحية الخصوصية تمنع التبني في العالم الحقيقي خاصةً في الشركات التي قد لا ترغب في الكشف عن هوية عملائها، مثل كم تستقبل ومن هم موردوها.

تسمح عناوين خصوصية عنوان المتلقي بمشاركة عنوان دائم واحد بشكل علني دون أن يكون بمقدور الغرباء معرفة وقت استلام الدفعات. تم تحسين هذه الخصوصية أيضًا حيث أن تطبيق خصوصية عنوان المتلقي في زي كوين يتيح للمستخدمين بإرسال معاملات سيغما من زي كوين إلى عناوين تتسم ب خصوصية عنوان المتلقي التي تسمح للمستخدمين بإخفاء مرسل الأموال.

يقدم تطبيق خصوصية عنوان المتلقي أيضًا العديد من الفوائد والمزايا العملية على عناوين الشبح لناحية أنه لا يمكن تمييز المدفوعات الخاصة بالعنوان عن المدفوعات الأخرى مما يجعل من الصعب فرض الرقابة عليها ويمكن دعم هذا الأسلوب بواسطة محافظ خفيفة.

وقال روبن ياب، المشرف على المشاريع في زي كوين: “يعتبر تطبيق خصوصية عنوان المتلقي أو BIP47 حلاً مبدعًا للغاية لمشكلة إعادة استخدام العنوان، وهو يعمل بشكل رائع مع بروتوكول خصوصية سيغما من زي كوين الذي يقدم حلاً كاملاً لكل من خصوصية المرسل والمستقبل. حتى الآن لم نر تطبيق BIP47 إلا في عدد قليل من محافظ الهواتف المحمولة مثل ساموراي، رون وبليونز. كتابة BIP47 تقريبًا من البداية بـ C ++ في زي كوين بالاستفادة فحسب، بل إن أي عملة مشفرة باستخدام Core Bitcoin يمكنها أيضًا تكييف العمل. نحن سعداء للمساهمة في الفضاء في تحسين الخصوصية ومشاهدة اعتماد أكبر لتطبيق BIP47 .”

عمل الفريق الأساسي لشركة زي كوين مع شركة أركاديا، وهي شركة لتطوير برمجيات بلوكتشين مع التركيز على تقنيات الحفاظ على الخصوصية لتنفيذ خصوصية عنوان المتلقي.

وقال رسيخ موراني، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لأركاديا: “لقد اتخذنا الكثير من الخيارات المستنيرة عند تطبيق BIP47 على زي كوين. على سبيل المثال، استعملنا نموذج معاملة الإشعار التقليدي على بلوكتشين للإخطارات مقابل WebRTC أو BitMessage لعدم إدخال نقاط محتملة للتسريب على مستوى الشبكة.”

يتم تطبيق خصوصية عنوان المتلقي بشكل كامل ويخضع لمراجعة الكود code review ومن المقرر أن يتم بثه مباشرة على شبكة زي كوين خلال حوالي شهر.

نبذة عن زي كوين

زي كوين (XZC) هي عملة خصوصية مفتوحة المصدر لامركزية تركز على تحقيق الخصوصية وإخفاء الهوية لمستخدميها أثناء التعامل على شبكة بلوكتشين. وهي أول من قام بتطوير وتنفيذ بروتوكول سيغما، الذي يسمح للمستخدمين بالحصول على خصوصية تامة على معاملاتهم من خلال أدلة تشفير بدون أي معرفة ومن دون الحاجة إلى إعداد موثوق به. أنشأت مختبرات الأبحاث التابعة لها أيضًا بروتوكول خصوصية Lelantus الذي نال الإشادة من الأوساط الأكاديميية والمقرر إطلاقه على زي كوين العام 2020.

في العام 2018، صنعت زي كوين التاريخ عبر السماح بإجراء انتخابات الحزب الديمقراطي التايلاندي على شبكة البلوكتشين الخاصة بها حيث صوت أكثر من 127000 عليها في جميع أنحاء البلاد.

اتصالات الإعلام:

روبن ياب وين ويوي

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