‫خبير المكياج الشهير ماريو ديديفانوفيتش أطلق ميك أب باي ماريو

نيويورك، 2 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — يقدم فنان المكياج ماريو ديديفانوفيتش ماركة مستحضرات التجميل الفاخرة ميك أب باي ماريو (MAKEUP BY MARIO)، والتي تتميز بتركيبات مدروسة ومصممة بدقة مصحوبة بتقنيات توقيع ماريو. يتكون من 21 منتجًا وأدوات عالية الجودة للعناية بالعينين والبشرة، كل لون يتميز بطابع عالمي ومصمم لجميع ألوان بشرة الإنسان.

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صرح ماريو قائلًا: “من خلال ميك أب باي ماريو، أخذت تقنيات التوقيع الخاصة بي وحولتها إلى منتجات احترافية يمكن الوصول إليها ومستوحاة من المنتجات التي أحببتها واستخدمتها طوال حياتي المهنية. عندما أقوم بتدريس عناصري الرئيسية، آخذ طلابي في جولة في العملية بالكامل وأعرض جميع تقنياتي. والآن، جمعت منتجاتي بين تقنياتي وفلسفتي في آن واحد”.

تصادف سنة 2020 مرور 20 عام على ماريو كفنان مكياج. كما تُعد علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه تتويجًا لعشرين عامًا من الفن والخبرة والتجربة، بعد أن عمل مع بعض أشهر الوجوه في عصرنا. بداية من التعليم إلى وسائل التواصل الاجتماعي وصولًا إلى الابتكار، يُعد ماريو هو صاحب رؤية ورائد في طليعة صناعة التجميل. لقد جمع متابعين عالميين وقام بتدريس تقنيات المكياج الأكثر شهرة ونشرها في العقد الماضي وأشعل الاتجاهات الحملات الإعلانية القوية التي ألهمت وغيّرت مشهد الجمال إلى الأبد. تعكس ميك أب باي ماريو تأثيرًا محترمًا وإحساسًا عالميًا، كما أنها تقليد جديد في صناعة التجميل.

لقد صاغ ماريو، وهو قائد الاختراع والتجديد، هذه المجموعة بتركيز لا هوادة فيه على أداء المنتج. وهو يضيف: “إن مهمتي هي أن يشعر الجميع بالأمان والثقة في هذه المنتجات. تُعد ميك أب باي ماريو هي شغفي وحبي لفن المكياج المحفوظ في مجموعة مقصودة للغاية، وقد صُممت العلامة التجارية لتقديم تجربة مكياج فاخرة واحترافية ليست باهظة الثمن. كما يجب أن يحصل الجميع على أفضل التركيبات عالية الجودة. وهذا مهم جدا بالنسبة لي”.

سيتم إطلاق ميب أب باي ماريو حصريًا على موقع makeupbymario.com في 1 أكتوبر 2020، مع التوسع في فئات أخرى بدءًا من أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.

تتراوح أسعار منتجات ميك أب باي ماريو من 14 إلى 48 دولارًا أمريكيًا، وجميعها متوفرة على موقع makeupbymario.com، بدءًا من 1 أكتوبر 2020.

تابع العلامة التجارية: @makeupbymario