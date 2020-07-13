بكين، 13 يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ China.org.cn، خبيرة: مواصفات “اف 5 جي” الموحدة تدفع النمو الصناعي

قالت نائبة رئيس مجموعة مواصفات شبكة الجيل الخامس الثابتة الصناعية (ISG F5G) التابعة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، إنه توجد ضرورة لصياغة مواصفات موحدة لشبكة الجيل الخامس الثابتة “F5G” لتلبية الطلب المتزايد على شبكة النطاق العريض الأعلى والأسرع بهدف دفع النمو الصناعي.

وأشارت جيانغ مينغ خلال ندوة “استراتيجية العملاء 2020 وتحليل نقاط الضعف” التي نظمتها شركة هواوي الصينية للاتصالات، إلى أن التطور السريع للاقتصاد الرقمي وتفشي كوفيد-19 دفعا بالحاجة إلى اتصالات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.

وترى جيانغ أن “شبكات الألياف” كأساس لتقنيات (5G) و(F5G) هي مستقبل النطاق العريض، كونها لا تخدم المستخدمين ومشغلي الخدمة فحسب، بل تدفع عملية تطوير مختلف الشركات والصناعات.

وأضافت أن تطوير شبكات الألياف كبنية تحتية جديدة، يمر بمراحل مختلفة في البلدان والمناطق المختلفة، كما أن المواصفات الصناعية لا تزال غير موحدة.

وفي فبراير الماضي، أعلن المعهد الأوروبي لمعايير المواصفات عن تنظيم مجموعة مخصصة (ISG) لتحديد مواصفات شبكة الجيل الخامس الثابتة، حيث تركز هذه المجموعة على دراسة وتطوير الشبكة الثابتة المطلوبة لمطابقة وتعزيز المزايا التي جلبها الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، إضافة إلى اقتراح التحسينات على أساسا الحلول السابقة والخصائص الجديدة لتقنية (F5G).

وقالت جيانغ إن شبكة الجيل الخامس الثابتة تتميز باتصال كامل من خلال الألياف، ونطاق عريض محسن وثابت، وكذلك تجربة موثوقة ومضمونة. منوّهة إلى أن طموح “ISG” يتمثل في فتح فرص جديدة من خلال تطبيق تقنية الألياف على سيناريوهات مختلفة، ما يجعل نموذج “الألياف إلى المنازل” يصبح “الألياف لكل شيء وفي كل مكان”.

وأوضحت جيانغ أن المجموعة المتخصصة ستعمل على إعداد “ورقة بيضاء” وسلسلة من الأوراق البحثية لشبكة الجيل الخامس الثابتة، والمساهمة في نظام بيئي شامل لصناعة شبكة الجيل الخامس الثابتة بالشراكة مع أعضائها.

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