‫حكومة أنغولا (وزارة النقل): فتح مناقصة دولية عامة لإدارة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لوبيتو ومحطة الشحن العامة، بفترة تنفيذ مدتها 20 عامًا

لوبيتو، أنغولا، 24 حزيران/يونيو، 2021 / PRNewswire/ – لا تزال المناقصة العامة الدولية لمنح الامتياز التجاري للميناء التجاري للحاويات متعددة الأغراض ومحطة الشحن العامة في لوبيتو مفتوحة. الغرض من المناقصة هو الإدارة والاستغلال والاستثمار في توسيع قدرة ميناء لوبيتو التجاري للحاويات متعددة الأغراض ومحطة الشحن العامة، وهي بنية تحتية للميناء تبلغ مساحتها الإجمالية 241،540.94 مترًا مربعًا، مع القدرة على التعامل مع أكثر من مليون طن من البضائع من غير بضائع الحاويات و 250.000 حاوية مكافئة بسعة عشرين قدما. .

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 16 آب/أغسطس 2021 والمناقصة المذكورة أعلاه تستهدف الشركات الأجنبية أو جمعيات الأعمال التي لديها خبرة واضحة في النشاط المعني أو التي تفي بالمتطلبات المطلوبة في البرنامج.

يجب على الشركات المهتمة بالمشاركة في العطاء تلبية المتطلبات التالية:

رأس مال مدفوع لا يقل عن 25 مليون دولار أميركي (خمسة وعشرون مليون دولار أميركي).

متوسط حجم أعمال سنوي لآخر 3 سنوات مالية لا يقل عن ما يعادل 100 مليون دولار أميركي (مئة مليون دولار أميركي).

قيمة أصول صافية لا تقل عن ما يعادل 100 مليون دولار أميركي (مئة مليون دولار أميركي).

من حيث قدرتها التقنية، يجب أن تمتلك الشركات المتقدمة للعطاء، بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة، حصة لا تقل عن 25٪ في 3 عمليات امتياز على الأقل لمحطات الموانئ في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك 50٪ على الأقل في واحدة من تلك العمليات، بمتوسط حركة مرور سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية لا يقل عن 250.000 حاوية مكافئة (مئتان وخمسون ألف حاوية مكافئة).

يجب على مقدمي العطاءات تقديم طلباتهم في شكل مادي، إلى المقر الرئيسي لشركة إمبريسا بورتواريو دو لوبيتو، وتحديداً إلى غرفة الامتيازات، الواقعة في مبنى محطة حاويات في ميناء لوبيتو، 1 أندار، روا 1 دي ديزيمبرو ، بين الساعة 9:00 صباحًا و 5:00 مساءً، ويجب توجيهها إلى: Comissão de Avaliação das Concessões

نظرًا لأهمية هذا العطاء، فإن قسم التواصل الاجتماعي مدعو لتوزيع البيان الصحفي أعلاه.

لمزيد من المعلومات حول الطلبات، يجب على الأطراف المعنية زيارة الروابط التالية:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

لصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1536943/Govt_Angola_ Transportation.jpg