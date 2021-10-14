– ستُبث السلسلة على المنصة في 70 دولة خلال الفترة من 17من أكتوبر حتى 14 من نوفمبر

أتلانتا، 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت YuppTV، منصة OTT الرائدة في العالم في تقديم المحتوى في جنوب آسيا، حصولها على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للمجلس الدولي للكريكيت للرجال T20 لعام 2021. 45 مباراة T20 خلال السلسلة التي تُقام في دولتين، حيث سيتم بثها على الهواء للمستخدمين في 70 دولة بداية من 17 منأكتوبر إلى 14من نوفمبر. يعلق عدي ريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YuppTV على هذا التطور -قائلاً “مع وجود قاعدة المشجعين والجنون بلعبة لكريكيت، تعد بطولة كأس العالم T20 للرجال الخاصة بالمجلس الدولي للكريكيت واحدة من أكثر الأحداث الرياضية المُرتقبة على مستوى العالم. ترنو YuppTV إلى تقديم هذا الحدث إلى جميع مشجعي لعبة الكريكيت وتلتزم بذلك تحت مسؤوليتنا، إلى جانب المساهمة في زيادة أعداد مشاهدي ومشجعي لعبة الكريكيت. كمّا سيساعدنا هذا الحدث أيضًا في زيادة نسبة المشاهدة عبر البلدان في مناطق مختلفة”.

“يسعدنا مواصلة علاقتنا طويلة الأمد مع YuppTV لزيادة المشاركة والشعبية في بطولة كأس العالم T20 للرجال الخاصة بالمجلس الدولي للكريكيت. حيث توفر المنصة وصولاً عالميًا رائعًا، ونأمل أن تلبي احتياجات جميع عشاق لعبة الكريكيت من خلال توفير تغطية عالمية المستوى وتجارب مشاهدة رائعة في جميع المناطق “. جاء ذلك على سلان هاري جريفيث، رئيس النقابة، شبكة تلفزيون النجوم.

ستُبث مباريات T20 المقرر إقامتها في دبي والشارقة وأبو ظبي وعمان، في 70 دولة في مناطق متعددة- قارة أوروبا وجنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة وماليزيا*).

من خلال عرض واحدة من أكثر سلاسل الكريكيت التي تنتظرها الجماهير في شتى أنحاء البلدان، ستزيد YuppTV من أعداد المشاهدين إلى منصتها، مما يمنحهم أفضل تجربة للمباريات مع شعورهم وكأنهم يشاهدون الملعب من منازلهم.

نبذة عن YuppTV

تُعد YuppTV واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفاز حسب الطلب عبر الإنترنت في العالم وتبث محتواها في جنوب آسيا، حيث تبث أكثر من 250 قناة تلفزيونية، وأكثر من 3000 فيلمًا وأكثر من 100 برنامجًا تلفزيونيًا بـ 14 لغة. تلقت YuppTV مؤخرًا تمويلًا من Emerald Media، وهي منصة لعموم آسيا أسستها شركة الاستثمار العالمية الرائدة KKR للاستثمار في قطاع الإعلام والترفيه، حيث استحوذت Emerald Media على حصة الأقلية الملحوظة في الشركة مقابل 50 مليون دولارًا أمريكيًا. تحتل YuppTV حاليًا المرتبة الأولى في تصنيف منصات تلفاز الإنترنت المدفوعة للهنود الذين يعيشون في الخارج.

تفضل بزيارة https://www.yupptv.com/cricket لمزيد من المعلومات.

الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1659298/ ICC_T20_World_Cup_YuppTV.jpg