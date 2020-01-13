‫حصلت YuppTV على حقوق البث الرقمي في موسم BCCI Home

يمكن لمستخدمي YuppTV في قارة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة دول السارك (دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي) ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة كل الأحداث متابعة حية.

نيودلهي، 13 يناير، 2020 / PRNewswire —

YuppTV، حصلت منصة OTT الرائدة في العالم لمحتوى جنوب آسيا على حقوق البث الرقمي لموسم.BCCI Home وبعد إتمام عملية التطوير، سيتمكن مستخدمو YuppTV في البلدان الكبرى في جميع أنحاء العالم من مشاهدة أعمالهم الرياضية المفضلة مباشرة على هذه المنصة. ويتميز موسمBCCI Home بأحداث مثيرة بين كل من سريلانكا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند.

و تقدم YuppTV عروضًا رياضية مثيرة للغاية لمستخدميها المنتشرين في جميع أنحاء قارة أوروبا وآسيا الوسطى. كما يمكن لمستخدمي YuppTV في دول السارك (باستثناء الهند) أيضًا مشاهدة الأحداث الرياضية الحية.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة هذه الرياضة مشاهدة حية. وتعليقًا على آخر التطورات، صرح السيد أوداي ريدي “ Mr. Uday Reddy“، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YuppTV قائلًا، “نحن في YuppTV، نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل حلول المحتوى والترفيه لجالية آسيا الجنوبية. ولنفس الهدف، كما يسعدنا أن نحظى بحقوق موسمBCCI Home وأن نسهل على مستخدمينا مشاهدة الأحداث الرياضية مشاهدة حية حتى أثناء التنقل، ونحن واثقون من أنً مستخدمينا سيستمتعون بالوصول المريح والفوري إلى رياضتهم المفضلة، مباشرة عبر أجهزتهم المفضلة. ”

كما يمكن لعشاق لعبة الكريكيت في جميع أنحاء العالم متابعة آخر الأحداث على قناة YuppTV بحيث يمكنهم تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني www.yupptv.com أو الوصول إلى ذلك عبر تطبيق YuppTV على أجهزة التلفاز الذكية، ومشغلات Blu-ray الذكية، ومشغلات الوسائط المتدفقة، وأجهزة الألعاب، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية.

نبذة عن YuppTV



YuppTV : هي إحدى أكبر شركات التلفاز القائم على الإنترنت وأكبر مزود خدمات عند الطلب في العالم للمحتوى في منطقة جنوب آسيا،

بحيث تقدم أكثر من 200 قناة تلفزيونية وأكثر من 2000 فيلم في الهند. و قد حصلت YuppTV مؤخراً على تمويل من شركة إميرالد ميديا “Emerald Media”، وهي عبارة عن منصة آسيوية أسستها شركة KKR الرائدة في مجال الاستثمار العالمي في قطاع الإعلام والترفيه، حيث أنً إميرالد ميديا كانت قد استحوذت على حصة أقلية واضحة في الشركة مقابل 50 مليون دولار أمريكي. وجدير بالذكر أيضًا أنً YuppTV كانت قد رفعت في وقت سابق حجم تمويلها من عائلة بورش كرييك أنديان”Poarch Creek Indian ” التي تنحدر من منطقة ألاباما ” Alabama” في الولايات المتحدة الأمريكية.للاتصال الإعلامي:

مانجوشا كي ” Manjusha K”

manjusha@yupptv.com

شعار https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1064797/Mr_Uday_Reddy.jpg