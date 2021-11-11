دبي، الإمارات العربية المتحدة 11 نوفمبر 2021 / PRNewswire / – اليوم، أعلنت‏‎‏ ‏شركة فولانت تكنولوجيز، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات السحابية والرسائل المالية، عن حصدها جائزة “2021 MEA Finance” لأفضل مقدم خدمات سحابية.

وتهدف هذه الجوائز إلى قياس التميز والأداء في مجال التكنولوجيا المصرفية والمالية وتعزيزها إلى جانب الاعتراف بفضل المؤسسات التي تضع ابتكاراتها بين أيدي عملائها في وقت المنافسة الشديدة والتكنولوجيا سريعة التغيير.

وتعد هذه ثاني جائزة تفوز بها فولانت في الشرق الأوسط هذا العام. وفي شهر أكتوبر، حصلت على جائزة MEA Finance Banking Technology لأفضل مزود حلول الدفع المبتكر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة فولانت عن اتساع نطاق خدماتها في المنطقة من خلال الشراكة مع موردي التنفيذ المحليين لتعزيز المدفوعات المصرفية وأتممتها، مما يثمر عن إقامة صلات أفضل بين خبرة المدفوعات العالمية والوجود المحلي.

يشهد القطاع المصرفي في الشرق الأوسط تسارعًا في التحول الرقمي مع اتساق نطاق خيارات الدفع عبر الحدود والدفعات الفورية. تمنح حلول المدفوعات السحابية الأصلية من شركة فولانت المؤسسات المالية في الشرق الأوسط مطلق الحرية في تجاوز قيود التكنولوجيا القديمة المفروضة لتقديم مزايا حلول المدفوعات الحديثة لعملائها.

صرح كينيث ميتشين المدير التنفيذي والناشر في مجلة MEA Finance , أن: “فولانت تكنولوجيز هي فائز مستحق لحصد جائزة أفضل مزود خدمات سحابية. ويكمن الفوز في مواصلة اعتراف صناعة الخدمات المالية بأن فولانت هي الشركة الرائدة في الخدمات السحابية والمدفوعات في جميع أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا “.

صرح فيجاي أوديراجو الرئيس التنفيذي لشركة فولانت تكنولوجيز: “لكم يسعدنا أن نحصد هذه الجائزة. حيث تهدف معالجة المدفوعات في السحابة إلى تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وضمان المرونة والوصول إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع – واستفادة العملاء من نقل فوائدها ومدخراتها. وفي نهاية، هذا سيساعد المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا على تحقيق الهدف الأوسع نطاقًا المتمثل في توسيع رقعة الشمول المالي وضمان حصول المستهلكين والشركات في المنطقة على وصول فوري ومنخفض التكلفة إلى رأس المال “.