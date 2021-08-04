‫جي تي بيوفارما تكشف عن نتائج قبل سريرية إيجابية لـGTB-5550 B7H3 من منصة TriKE™

علاج محتمل لعدة سرطانات ذات أورام صلبة، منها ما يلي: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، سرطان الخلايا الحرشفية، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان المبيض، سرطان الكبد، سرطان القولون، سرطان المستقيم

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا, 4 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — جي تي بيوفارما (NASDAQ: GTBP)، شركة أدوية بيولوجية مخصصة للمرحلة السريرية، تركز على تطوير علاجات تحفيز الخلايا الفاتكة الطبيعية ثلاثية الهدف والموجهة (TriKE™) التي تتضمن إنترلوكين 15 (IL-15) لعلاج السرطان، وأعلنت عن النتائج قبل السريرية للتجربة GTB-5550، ومنتجها المرشح TriKE™ المنوط بـB7H3 كعلاج مستقبلي لعلاج عدة أنواع من السرطانات.

تم تقييم GTB-5550 TriKE ™ في العديد من النماذج قبل السريرية لفرط انقسام B7H3، ووجد أنها فعالة في تعزيز قتل الخلايا الفاتكة الطبيعية لأنواع الخلايا السرطانية المتعددة. يتم فرط انقسام B7H3 بشكل سريع في العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الثدي والكلى والبنكرياس والمبيض والكبد والقولون والمستقيم. يخضع منتج GTB-5550 TriKE™‎ حاليًا لتوسيع نطاق التصنيع وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة استعدادًا لتقديم الدواء الجديد الخاضع للفحص (IND) لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لتقييمه على البشر.

B7H3 هو عضو من عائلة B7 لمثبطات نقاط التفتيش المناعية التي تشمل PD-1/PD-L1 وCTLA-4/CD80. أثبت Keytruda® من شركة ميرك (Merck) (بيرمبروليزيوماب) وYERVOY® من شركة بريستول-ماير سكويب (Bristol-Myer Squibb) (إيبيليميوماب) الذي يستهدف نقاط التفتيش PD-1/PD-L1 وCTLA-4/CD-80، على التوالي، فائدة كبيرة لتعزيز البقاء على قيد الحياة وهي علاجات أورام مناعية ناجعة.

يرتبط فرط انقسام B7H3 في الخلايا السرطانية ارتباطًا وثيقًا بنتائج علاجية ومدة غير مرغوب فيها في البقاء على قيد الحياة. إن استهداف B7H3 على الخلايا السرطانية باستخدام منصة TriKE™ وإعادة توجيه الخلايا الفاتكة الطبيعية لمهاجمة وقتل الخلايا السرطانية التي تفرط انقسام B7H3، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى علاج يحد من الإمكانية النقيلية وانتشار أنواع معينة من السرطانات ذات الأورام الصلبة.

علق أنتوني جيه كاتالدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي تي بيوفارما قائلًا: “يسعدنا أن نعلن أن GTB-5550 من TriKE™ قد اجتاز هذه المرحلة من التطور الهام، وأظهر فاعليته في تعزيز الفتك المعاد توجيهه وذي الهدف المحدد بواسطة الخلايا الفاتكة الطبيعية”.

نُبذة عن شركة جي تي بيوفارما

شركة جي تي بيوفارما هي شركة أدوية بيولوجية مخصصة للمرحلة السريرية، وهي تركز على تطوير المنتجات العلاجية للأورام المناعية وتسويقها، باستخدام منصة محفز الخلايا الفاتكة الطبيعية TriKE™. تم تصميم منصة TriKE™ لتنشيط وإعادة توجيه قدرات فتك الخلايا المستهدفة من الخلايا الفاتكة الطبيعية للمريض دون الحاجة إلى متبرع تكميلي من خارج الجسم الحي أو خلايا فاتكة طبيعية ذاتية، أو الخلايا الجذعية المحفزة (iPSC). تعقد الشركة اتفاقية ترخيص عالمية حصرية مع جامعة مينيسوتا لتطوير وتسويق العلاجات باستخدام تقنية TriKE™. يتم تقييم منتج TriKE™ الرئيسي لشركة جي تي بيوفارما، وهو GTB-3550 من منصة TriKE™، في تجربة متعددة المراكز من المرحلة الأولى/ الثانية (ClinicalTrials.gov NCT03214666) لعلاج الابْيِضاض النقوي الحاد (AML) ومتلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) وغيرها من CD33+‎ الأورام الخبيثة المكونة للدم.

البيانات المستقبلية التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية التي تضم المخاطر والشكوك والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل واحتمال إتمام الصفقة المحتملة وتركيزنا على المجال السريري وتجاربنا الحالية والمزمعة. الكلمات والعبارات التي تعكس التفاؤل والرضا أو خيبة الأمل من التوقعات الحالية، وكذلك كلمات مثل “يؤمن”، أو “الآمال”، أو “يعتزم”، أو “التقديرات”، أو “نتوقع”، أو “يُسقط”، أو “نخطط”، أو “نتنبأ” والأشكال المختلفة منها، أو استخدام الفعل بصيغة المستقبل، كلها تحدد البيانات التطلعية، لكن غيابها لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. لا تُعد بياناتنا التطلعية ضمانًا للأداء، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الواردة أو المبينة في هذه البيانات. عند تقييم جميع هذه البيانات، فإننا نحثك على النظر على وجه التحديد في عوامل الخطر المختلفة المحددة في نموذجنا (‎10-K) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 في القسم بعنوان “عوامل المخاطرة” في الجزء الأول، البند (‎1A) ونموذجنا التالي (‎10Q) بشأن التقديمات الربع السنوية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، وقد يتسبب أي منها في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المشار إليها في بياناتنا التطلعية.

تعكس بياناتنا التطلعية نظرتنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتستند إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والعلمية والتنافسية المتوفرة حاليًا حول خطط الأعمال الحالية. لا ينبغي الاعتماد بشكل زائد على بياناتنا التطلعية، حيث إنها عرضة للمخاطر والشكوك المتعلقة، من بين أمور أخرى، بما يلي: (1) كفاية مركزنا النقدي وقدرتنا المستمرة على جمع رأس مال إضافي لتمويل عملياتنا، (2) قدرتنا على إكمال تجاربنا السريرية المنشودة، أو تلبية متطلبات إدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق بالسلامة والفاعلية، (3) قدرتنا على تحديد المرضى المناسبين للتسجيل في تجاربنا السريرية في الوقت المناسب، (4) قدرتنا على الحصول على الموافقة على منتج قابل للتسويق، (5) تصميم وتنفيذ وإجراء التجارب السريرية، (6) نتائج تجاربنا السريرية، بما في ذلك إمكانية حدوث نتائج غير مواتية للتجارب السريرية، (7) السوق أو القابلية للتسويق لأي منتج معتمد، (8) وجود أو تطوير علاجات يرى المتخصصون الطبيون أو المرضى أنها أفضل من منتجاتنا، (9) المبادرات التنظيمية، والامتثال للوائح الحكومية وعملية الاعتماد النظامية، والظروف الاجتماعية، (10) مسائل أخرى مختلفة، وكثير منها خارج عن إرادتنا. في حال ظهور واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا وسلبيًا عن تلك المتنبأ بها أو المتوقعة أو المقدرة أو المشار إليها بطريقة أخرى في بياناتنا التطلعية.

نعتزم أن تخضع جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لحماية الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وفقًا للمادة (‎27A) من قانون الأوراق المالية، إلى الحد النافذ. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي مسؤولية من جراء تحديث هذه البيانات التطلعية بما يراعي الأحداث أو الظروف التي تقع بعد تاريخ هذا البيان الصحفي. بالإضافة إلى ذلك، لا نتحمل أي مسؤولية لإطلاعك على آخر المستجدات بشأن وقوع أي أحداث غير متوقعة من شأنها أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية.

TriKE™ هي علامة تجارية خاصة بشركة جي تي بيوفارما.

Keytruda® هي علامة تجارية مسجلة لصالح Merck and Co., Inc.

YERVOY® هي علامة تجارية مسجلة لصالح Bristol-Myer Squibb, Inc.

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