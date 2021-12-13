‫جي أيه سي موتور تعرض في معرض جدة للسيارات 2021

استقبل معرض السيارات الذي يستمر خمسة أيام 35,000 من عشاق السيارات والمشترين والمستثمرين في سوبردوم جدة ، حيث جمع ماركات السيارات الشهيرة من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث إبداعاتهم ومفاهيمهم.

المعرض هو نافذة على المستقبل القريب والبعيد لقطاع النقل. كما أنه يوفر وصولاً مستهدفًا وفعالًا للغاية للمشترين المؤهلين. في العام 2019، حصلت جي أيه سي موتور على أكثر من 4,500 إمشتر متوقع من المعرض وسجلت شهرًا من المبيعات الوفيرة بعد الحدث مباشرة.

سيارات تلفت الأنظار

هذا العام، جلبت جي أيه سي موتور 7 سيارات إلى الحدث أمام آلاف الزوار، بما في ذلك GS5، و GS4 الجديدة كليا و و GA6 الجديدة كليًا و GN8 Master Edition و GA8 و GS8، بالإضافة إلى السيارة التي خطفت الأنظار إمبو.

كانت الخطوط الأنيقة والرياضية لسيارة إمبو وحضورها القوي بمثابة عامل جذب للعديد من الزوار الذين يلتقطون الصور، ما أدى إلى توليد قدر كبير من الاهتمام وعملاء الشراء المحتملين.

حظيت سيارات جي أيه سي موتور بإشادة خاصة في الشرق الأوسط هذا العام، حيث فازت GA6 بتصنيف “أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم للعام 2021” في حين كانت سيارة GS5 الفائزة بتصنيف “أفضل تصميم سيارة رياضية متوسط الحجم 2021.”

منصات إنترنت قوية

كما زار الجناح العديد من المشاهير، مما أدى إلى تعزيز قوي لصورة العلامة التجارية جي أيه سي موتور وقوة هذه العلامة التجارية في المنطقة.

شهد اليوم الأول على سبيل المثال زيارات من الشخصيات المؤثرة على الإنترنت مثل أحمد الشهري وحسن كتبي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين جاؤوا فقط للاستمتع بمشاهدة مزايا جي أيه سي موتور.

كان اليوم الثاني أكثر إثارة، حيث جاءت المغنية السعودية الشهيرةزينة عماد ، التي جاءت لالتقاط الصور مع سيارة GS4. يبلغ عدد متابعي هذه المغنية على إنستاغرام 1.4 مليون متابع، وهي منصة رائعة لتطوير علامة جي أيه سي موتور التجارية.

مستقبل مشرق في الشرق الأوسط

تُظهر الزيارات التي قام بها العديد من المؤثرين وقادة الرأي المهمين في المملكة العربية السعودية اتجاه النمو الإجمالي لشركة جي أيه سي موتور في المنطقة.

يشكل سوق المملكة العربية السعودية جزءًا كبيرًا من حجم مبيعات جي أيه سي موتور الدولية، مع وجود آلاف الموديلات من سياراتها قيد الإنتاج وليست هناك أي علامات على التباطؤ.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن جي أيه سي موتور متحمسة لمواصلة تقديم المزيد من الحرفية الصينية المتقدمة والتكنولوجيا المبتكرة للمشترين الكرام لدينا في المملكة العربية السعودية وبقية أرجاء منطقة الشرق الأوسط.