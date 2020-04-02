‫جي أيه سي موتور ترد على وباء كوفيد-19 بالوقاية والحماية والمساعدة

بعد اندلاعوباء كوفيد-19، طرحت جي أيه سي موتورتدابير مختلفة لحماية عملائها وموظفيها وآخرين في المجتمع. أطلقت مجموعةجي أيه سي، وهيالشركة الأملشركة جي أيه سي موتور، إنتاج أقنعة الوجه في مصانعها، حيث بدأت التصنيع في أقل من أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تبرعت مجموعةجي أيه سيبأكثر من 34.38 مليون يوان من الأموال ولوازم الحماية والمركبات لدعم جهود الوقاية والحجر الصحي. كما سلمت مجموعةجي أيه سيالإمدادات الطبية التي تم التبرع بها من شركائها في الخارج وتم الحصول عليها من خلال الشركات التابعة والموزعين الخارجيين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

تلقتجي أيه سي موتورالدعم والمساعدة من موزعيها وشركائها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا بعد تفشي المرض في الصين. تبرع الموزعون في الخارج وساعدوا في الحصول على إمدادات لمكافحة الوباء مثل الأقنعة والنظارات الواقية.

مع انتشار تفشي المرض، اتخذتجي أيه سي موتورأيضًا إجراءات لسلامة شركائها في الخارج وأصحاب سياراتها في الخارج. فقد قامت بتجميع دليل حول العمليات التجارية خلال الظروف الحالية، وتشاطرت خبراتها مع الشركاء الخارجيين، وسوف تنصحهم بإطلاق منصات عبر الإنترنت لتقديم السيارات للمستهلكين لتجنب الاتصال المباشر. قدمتجي أيه سي موتورأيضًا 550,000 قناع وجه لشركائها في الخارج لتوفيرها لموظفيها وعملائها الذين يأتون إلى متاجرها، وستوفر مجموعة من مرشحات الهواء N95 للتجار الأجانب لاستبدالها حسب الطلبات الواردة من العملاء المحتاجين.

وفي ضوء الوباء، قامتجي أيه سي موتورأيضًا بتتبع سريع لتنفيذ مشروع G-HEALTH Cabin . وستدمج المواد الصديقة للبيئة في التصميم الداخلي ونظام جودة الهواء الذي يرشح أكثر من 97٪ من جسيمات PM2.5 ويمنع تكاثر البكتيريا المسببة للأمراض في الهواء لتحقيق معايير أعلى لجودة هواء المقصورة. كما سيتم تجهيز سياراتها بنظام تنقية هواء ثلاثي المرشحات وفلتر تكييف هواء معتمد لتحسين فعالية ترشيح القطيرات وتقليل انتقال الفيروس القائم على القطيرات.

جي أيه سي موتورتأخذ صحة وسلامة العملاء والموظفين كأولوية قصوى. ولا تزال يقظة في الجهود المبذولة لمكافحة الوباء، وتواصل العمل مع المجتمعات المحلية والخارجية، ولا تدخر جهداً لضمان المساهمة في تقديم المساعدة. وستبقىجي أيه سي موتورملتزمة بإحدى القيم التي تقوم عليها الشركة المتمثلة في رعاية العملاء والموظفين والمجتمع، بالإضافة إلى التنمية المستدامة خلال عملية العولمة.

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