يعمل الحل الذكي الجديد كليًا على تحسين موثوقية الشبكة، ومرونتها، والتخفيف من مخاطر الانقطاعات، والاندماج بسهولة في الشبكات الكهربائية الحالية

بوليغ بروك، إلينوي, 9 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم جي آند دبليو إلكتريك (G&W Electric)، وهي مُورِّد عالمي لمعدات الطاقة الكهربائية منذ عام 1905، عن إطلاقها مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي Teros™ Recloser وهو متاح للأسواق خارج الولايات المتحدة وكندا. ومع قدرته على العمل مع مجموعة متنوعة من إعدادات التهيئة في أي تطبيق، فقد تم تصميم مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي Teros الجديد من أجل تحسين موثوقية النظام ومرونة الشبكة. ويوفر مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي الجديد هذا حماية ضد التيار الزائد للأعطال المؤقتة في خطوط توزيع الضغط العالي، ويقلل من انقطاعات النظام على المدى الطويل.

قال جون مولر، رئيس مجلس إدارة ومالك شركة جي آند دبليو إلكتريك، “تؤثر موثوقية الشبكة على الجميع —في جميع أنحاء العالم— من الأُسرة العادية إلى المصانع وأنظمة الاتصالات بأكملها. إن النتائج ليست مزعجة فحسب، بل أنها ذات تأثير اقتصادي أيضًا”. “ومن أجل تخفيف الانقطاعات بشكل أفضل وإدارة خدمة كهربائية موثوقة، تُعَد التحسينات التي تم إجراؤها في تقنية مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي ضرورية لضمان الحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. واليوم، تُعَد مُرحِّلات إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي عنصرًا ضروريًا وحيويًا في موثوقية شبكة المرافق”.

ويوفر مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي Teros الجديد مجموعة واسعة من المزايا ويناسب معظم إعدادات التهيئة، على الرغم من التباين الكبير في المتطلبات من بلد إلى آخر. ولا يتطلب مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي Teros أي زيت أو سداسي فلوريد الكبريت(SF6)، مما يلغي الحاجة إلى الصيانة الروتينية ويُحسِّن سلامة الأفراد. ومع وجود عوازل كهربائية صَلبة وتحكم إلكتروني، فقد تم اختبار Teros ميدانيًا للتبديل الموثوق للحمل والحماية ضد التيار الزائد. وسواء كان البحث عن تحسين أو توسيع أنظمة وقدرات الشبكة، يُقدِّم Teros تصميمات جاهزة للاستخدام في الموقع للأنظمة الكهربائية الجديدة والحالية.

وأضاف مولر، “مع تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية الموثوقة مقترنة بالبناء الجديد والاعتماد على التكنولوجيا وآثار تغير المناخ، فإن المرافق تعمل جاهدة من أجل تجنيب العملاء تكاليف وإزعاجات الانقطاعات المتكررة”. “لقد أصبحت مُرحِّلات إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي بمثابة حل السوق العالمي لتوسيع وتحديث شبكات التوزيع من أجل تعزيز الطاقة الكهربائية الموثوقة”.

وقد تم تصميم نظام Teros من أجل تقليل كمية ومعدل تكرار ومدة الانقطاعات في أنظمة الضغط العالي، بما في ذلك خطوط التوزيع الرئيسية ودوائر التوزيع الفرعية والمحطات الفرعية. كما تُوفِّر تصميمات Teros الجاهزة للاستخدام في الموقع، والتي تتميز بخفة الوزن والحجم الصغير، جميع الدعامات اللازمة، وموانع الصواعق الكهربائية، ومحولات الجهد، مما يجعل من التركيب أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي الجديد هذا جاهز لأتمتة شبكة الطاقة الكهربائية، مما يبسط الحاجة إلى متطلبات الأتمتة المستقبلية.

لمعرفة المزيد حول تحديات مرونة الشبكة التي يواجهها الجميع حول العالم، قم بتنزيل أحدث تقرير تقني موجز من جي آند دبليو إلكتريك بعنوان، “مُرحِّلات إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي: تحمي موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقلل من انقطاعات النظام، وترفع الموثوقية، عن طريق توفير حماية عالية الجودة ضد التيار الزائد على خطوط الضغط العالي”.

لمعرفة المزيد حول نظام مُرحِّل إعادة توصيل دارات التحكم الذاتي Teros قم بزيارة www.gwelectric.com/ teros.

حول شركة جي آند دبليو إلكتريك

منذ عام 1905، ساعدت جي آند دبليو إلكتريك في تزويد العالم بحلول ومنتجات مبتكرة لشبكات الطاقة الكهربائية. ومع تقديمها أول جهاز إغلاق للكابلات القابلة للفصل في أوائل القرن العشرين، بدأت شركة جي آند دبليو إلكتريك في بناء سمعة للحلول الهندسية المبتكرة من أجل تلبية احتياجات مصممي الأنظمة. ومن خلال الالتزام الدائم برضاء العملاء، تتمتع جي آند دبليو إلكتريك بسمعة عالمية بسبب منتجاتها عالية الجودة وخدمتها المتفوقة. لمزيد من المعلومات حول جي آند دبليو إلكتريك، قم بزيارة موقع الويب الجديد الخاص بهم على www.gwelectric.com. تابع جي آند دبليو إلكتريك على تويتر @GW_Electric وعلى لينكد إن.

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