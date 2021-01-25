‫جيه إس جي كيو تصدر مواد الجلفنة إلى 17 بلدًا، لتتجاوز شحناتها التراكمية في الخارج 600 ألف طن

لييانغ، الصين, 25 يناير/كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — في 22 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت شركة جيانغسو جواكيانغ الصناعية للجلفنة “Jiangsu Guoqiang Galvanization Industrial” (يشار إليها فيما بعد باسم JSGQ) عن إحصاءاتها السنوية، والتي تبين أن شحناتها التراكمية من مواد الجلفنة بالغمس الساخن إلى الأسواق العالمية الخارجية (باستثناء الصين) تجاوزت 600 ألف طن، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 17 بلدًا، مثل أمريكا والهند وهولندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وما إلى ذلك.

كواحدة من أكبر شركات الجلفنة بالغمس الساخن في الصين، فإن شركة JSGQ لديها سعة إنتاجية سنوية تبلغ أكثر من 3 ملايين طن. إن المواد التي يتم إنتاجها ومعالجتها من مواد الجلفنة بالغمس الساخن، من الأنابيب الفولاذية المجلفنة بالغمس الساخن، والأبازيم، وهياكل التسلق، والحواجز الصوتية المرورية، وحواجز حماية الطرق السريعة، وهياكل تركيب الطاقة الشمسية، تُستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل البناء والنقل والطاقة الكهروضوئية.

منذ عام 2005، تصدر شركة JSGQ مواد الجلفنة بالغمس الساخن إلى الأسواق الخارجية، وتصدر هذه المنتجات بنجاح إلى الأسواق العالمية. بعد سنوات من تطوير الشركة، أصبحت شركة JSGQ واحدة من أفضل 500 شركة خاصة في الصين، وتعد الأفضل ضمن 100 شركة نقل في الصين والوحيدة في صناعة هياكل تركيب الطاقة الكهروضوئية التي تدخل ضمن أفضل 500 شركة خاصة في الصين، حيث تتصدر في مجالات متنوعة.

في عام 2020 تحديدًا، حققت شركة JSGQ، من خلال قوتها البالغة، عائدات مبيعات قياسية عالية بأكثر من 20 مليارًا يوانًا. في الوقت نفسه، كان أداؤها في الأسواق الخارجية ممتازًا. اعتبارًا من اليوم، تجاوزت الشحنات التراكمية لمواد الجلفنة بالغمس الساخن 600 ألف طن. في الوقت الحاضر، تصمم شركة JSGQ على زيادة اكتساح الأسواق الخارجية. وقد أنشأت مكتبًا فرعيًا في أستراليا وتخطط لإنشاء شركات فرعية ومكاتب في بعض البلدان، مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، أملًا في خدمة العملاء من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات عن شركة JSGQ من موقعها الرسمي: www.jsgq.cn