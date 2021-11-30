بكين، 30 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت شركة مجموعة جوي سبريدر المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم (” Joy Spreader ” أو “الشركة”، رمز الأسهم: 06988. HK) عن نتائجها للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.حققت جوي سبريدر، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، إيرادات قدرها 945 مليون دولار هونج كونج (حوالي 121 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 61.1٪ على أساس سنوي.بلغ إجمالي الأرباح 331 مليون دولار هونج كونج، بزيادة نسبتها 94.5٪ على أساس سنوي، في حين تحسن هامش الربح الإجمالي ليزيد إلى 35.1٪، مرتفعًا من 29.1٪ في الفترة نفسها من عام 2020.

تظهر نتائج التشغيل أن أعمال التسويق عبر الفيديوهات القصيرة لشركة جوي سبريدر استمرت في النمو بمعدل سريع.في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، سجلت الشركة قيمة إجمالية للبضائع (GMV) بلغت 897 مليون دولار هونج كونج، أي 3.5 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ بينما ارتفعت الإيرادات إلى 194 مليون دولار هونج كونج، وهو تحسن بمقدار أربعة أضعاف.كما نمت أعمال الترفيه التفاعلي وتسويق المنتجات الرقمية الأخرى بشكل مطرد، حيث بلغ حجم المبيعات خلال الفترة التي شملها التقرير 2.712 مليار دولار هونج كونج، بزيادة نسبتها 108.3٪ على أساس سنوي، في حين قفزت الإيرادات إلى 750 مليون دولار هونج كونج، بزيادة نسبتها 39.9٪ على أساس سنوي.

منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ في سبتمبر 2020، استمر أداء جوي سبريدر في النمو على نحو كبير لمدة خمسة أرباع متتالية، مع التحسن المستمر في الإيرادات ومعدل الربحية، ويظهر كلا المؤشرين استقرارًا واستدامة قويين.

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