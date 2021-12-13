الجناح الكوري في إكسبو 2020 دبي يفتح أبوابه الافتراضية أمام الجمهور لتسهيل زيارته، وذلك من خلال جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة يصحبهم فيها نجوم فرقة الكيبوب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — يشهد الجناح الكوري في معرض إكسبو 2020 دبي إقبالًا كبيرًا من الزائرين الذين يرغبون في استكشاف المستقبل الواعد للتنقل. وهذا الجناح يُعدّ بحق أعجوبة معمارية مليئة بالإمكانيات المثيرة للاهتمام مثل واجهته الديناميكية التي تتغيّر باستمرار طوال اليوم، وممرّاته المنحدرة التي تتيح الوصول إلى بعض أفضل المناظر في إكسبو، وغير ذلك الكثير. وخلال الأسابيع الثمانية الأولى من افتتاحه، استقبل الجناح الكوري أكثر من 300 ألف زائر؛ وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة زيارة في إكسبو 2020 دبي.

وبسبب الإقبال المتزايد عليه، أطلق جناح كوريا رسميًا جولات افتراضية تتيح زيارة الجناح بأكمله باستخدام الإنترنت وشاشة مناسبة. وسيصحب الزائرين في هذه الجولات الممتعة سفراء الجناح من نجوم فرقة الكيبوب الشهيرة «ستراي كيدز». يمكن لأيّ شخص الوصول إلى جناح كوريا الافتراضي من أيّ مكان بواسطة نقرة واحدة على الرابط: https:// koreapavilion2020virtualtour. kr/ واختيار اللغة المفضّلة. إنّها بحق تجربة سهلة وممتعة تهدف إلى تزويد الزائرين بمعلومات عن جمهورية كوريا وثقافة شعبها.

وقال يو جيونج يول، الرئيس والمدير التنفيذي للوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار (KOTRA) والمفوّض العام لجناح كوريا: «نظرًا لزيادة التركيز على تقديم الخدمات بطريقة غير مباشرة بسبب استمرار جائحة كورونا، فإنّ افتتاح جناح كوريا الافتراضي سيوفّر فرصًا لزيارة الجناح الكوري دون القيام بزيارته فعليًا؛ وهو ما يتيح لجميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بتجربة زيارته.»

يحتوي جناح كوريا الافتراضي على مقاطع فيديو تعرض خصائص كل زاوية من زواياه -سواءً كانت بعيدة أم قريبة- بصور مُنفّذة بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد؛ ممّا يمكّن الزائرين من مشاهدة أقسام الجناح على نحو يجعلهم يشعرون وكأنّهم في زيارة فعلية لها. هذه الجولات الافتراضية لا تتيح للزائرين رؤية جميع زوايا الجناح بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد 360 درجة فحسب، ولكنّها أيضًا تمكّنهم من قياس المسافات من كل نقطة فيه؛ وهو ما يُتيح لهم التنزّه أو السير في أقسامه المختلفة.

كما يحتوي الجناح الافتراضي على خريطة جناح كوريا، وهذه الخريطة تمكّنك من التنقل في الجناح بأكمله في لمح البصر، وإمكانية الانعطاف بزاوية 360 درجة، وإمكانية تكبير أو تصغير الصور، بالإضافة إلى القدرة على السيْر مباشرة إلى الموقع المطلوب والتحرُّك دون قيود.

يمكن لزائري إكسبو الآن تجربة الجولة الافتراضية «كوريا الذكية… تنقل العالم إليك – «Smart Korea, Moving the World to You التي تجمع مستقبل التكنولوجيا المبتكرة مع الواقع المعزّز، بحيث يمكن للراغبين في زيارة الجناح القيام بذلك بسهولة من أيّ مكان في العالم. يقدّم الجناح تصميمات معمارية ومعارض وعروض تظهر الثقافة الكورية المميّزة، والتكنولوجيا الكورية الجديدة، ورؤية كوريا المستقبلية، كما يبرهن على تفاني كوريا في المساهمة في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية، إضافة إلى جهودها في مجال التحوّل الرقمي، ويُبرز أهمية مجال التنقل بإمكانياته اللامحدودة والذي سيضيف قيمة كبيرة إلى المجتمعات في المستقبل.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1707244/Korea_Pavilion_ EXPO_2020_Dubai.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1707245/Korea_Pavilion_ EXPO_2020_Dubai.jpg