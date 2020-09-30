‫جوال “تكنو” الفريد من الجيل القادم سيوفر تقنية الكاميرا المخفية

هونغ كونغ، 30 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — لطالما كانت شاشات الهاتف المحمول علامة بارزة مبتكرة في تاريخ تطوير الهواتف المحمولة.في العامين الماضيين، تنافس كبار مصنعي الهواتف المحمولة على الشاشات الكاملة، من الشاشات المدورة، وشاشات قطرة الماء، والشاشات النقطية، وأيضًا من الكاميرات المرفوعة إلى الكاميرات المنزلقة، للسعي للحصول على أفضل حل للشاشة الكاملة.وبالتأكيد، لتحقيق تصميم الشاشة الكاملة بشكل مثالي، فإن أن النقطة الصعبة الأساسية التي يجب حلها هي الكاميرا الأمامية.

في الفترة الأخيرة، تتابع شركة تكنو “TECNO”، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة في العالم، وتيرة تطوير الشاشة الكاملة، وقد توفر أحدث تقنيات الكاميرا المخفية أسفل الشاشة في الجيل التالي من الطرز الرائدة.تعد شركة تكنو واحدة من أولى فئات الشركات المصنعة للهواتف المحمولة التي أعلنت عن استعدادها للإنتاج الضخم للهواتف الذكية التي تعمل بكاميرا مخفية أسفل الشاشة في السوق العالمية.

ما هي الطفرات التي حققتها شركة تكنو للكاميرا المخفية أسفل الشاشة؟أولًا، إن صعوبة الكاميرا الموجودة فوق الشاشة هي في نفاذية الضوء لشاشة OLED.حرفيًا، يؤدي تطبيق وحدات البكسل الشفافة في منطقة عرض الكاميرا أسفل الشاشة إلى تحقيق عرض الشاشة الكاملة.ومع ذلك، في الواقع، كانت الصور ضبابية للغاية بسبب طريقة ترتيب البكسل التقليدية.قام TECNO Imaging Laboratory “مختبر تصوير شركة تكنو” بتحسين مادة الشاشة، مما زاد بشكل كبير من نفاذية الضوء للشاشة، ويمكنه تحقيق تأثير الشاشة الكاملة بصريًا.

ثانيًا، تعد جودة الصور طفرة تقنية أخرى.يعمل مختبر تصوير شركة تكنو باستمرار على تحسين تصميم البكسل للكاميرا المخفية أسفل الشاشة، وفي الوقت نفسه، يجمع بين خوارزمية البرامج المطورة ذاتيًا، حيث يمكن أن تحقق دقة الألوان ودقة البكسل نفس جودة الكاميرا العادية تقريبًا.في الوقت الحالي، تمكنت الكاميرا المحسّنة المخفية أسفل الشاشة من حل نقاط الصعوبة الرئيسية في التقاط الصور، مثل التعرض المفرط للأشعة والتصوير الضبابي والضوء الساطع والضوء الداكن وإضاءة الخلفية.

اكتسبت شركة تكنو سنوات عديدة من الخبرة المتراكمة في مجال التصوير الفوتوغرافي للبشرة الداكنة ولديها ميزة واضحة في مجال التجزئة.يعني هذا الابتكار التكنولوجي أن ابتكار شركة تكنو في مجال الكاميرات المخفية أسفل الشاشة سيعزز مزيدًا من التطوير لتحسين تقنية الإنتاج الشامل.سيتم تجهيز هاتف بمفهوم تكنو مزود بتقنية الكاميرا المخفية أسفل الشاشة في الربع الأول من العام المقبل، ابق على اطلاع.

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