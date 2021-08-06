‫جوائز CleanEquity “كلين اكوتي” 2021 بموناكو – للابتكار التكنولوجي المستدام

لندن، 6 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ كلين اكوتي® ، اختتمت شركة كلين اكوتي®، حفل توزيع الجوائز الذي استضافه إنوفيتور كابيتال “بنك إنوفيتور كابيتال”، وبنك الاستثمار المتخصص في لندن مجلس موناكو الاقتصادي ومجلس موناكو الاقتصادي، يوم الجمعة 23 يوليو بحضور سعادة برنارد فوترييه .

للعام الثاني على التوالي، تم بث كلين اكويتي مباشرة على EarthxTV، وجذب أكثر من 1،000 مشاهد للبث الحي. وقد مكّن البث المباشر الوصول العالمي في نفس الوقت إلى أفضل التقنيات المتاحة في فئتها.

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تم عرض الفاعلية السنوية الرابعة عشر لشركة كلين اكويتي لـ 17 شركة وكان الفائزون الثلاثة بجوائز الشركة للتميز هم:

كوناميكس كوناميكس (الولايات المتحدة)، جائزة البحث؛ تتيح التكنولوجيا الأساسية للشركة، التي تستخدم مهبط الكبريت، إنتاج بطاريات عالية الطاقة للسيارات الكهربائية أرخص بنسبة 25 ٪ من تقنية الليثيوم أيون الحالية مع استخدام الكوبالت الصفري والنيكل الصفري؛

كوناميكس (الولايات المتحدة)، جائزة البحث؛ تتيح التكنولوجيا الأساسية للشركة، التي تستخدم مهبط الكبريت، إنتاج بطاريات عالية الطاقة للسيارات الكهربائية أرخص بنسبة 25 ٪ من تقنية الليثيوم أيون الحالية مع استخدام الكوبالت الصفري والنيكل الصفري؛ فيرتورو فيرتورو “ Vertoro ” (هولندا)، جائزة التطوير؛ من خلال تحويل الكتلة الحيوية المتبقية إلى منتجها السائل، Goldilocks® ، توفر فيرتورو بديلاً مستدامًا لمصافي الوقود الحفري الحالية ومصانع البتروكيماويات؛ و

فيرتورو “ ” (هولندا)، جائزة التطوير؛ من خلال تحويل الكتلة الحيوية المتبقية إلى منتجها السائل، ، توفر فيرتورو بديلاً مستدامًا لمصافي الوقود الحفري الحالية ومصانع البتروكيماويات؛ و فولتا وير Voltaware “فولتا وير” (المملكة المتحدة)، جائزة التسويق؛ يستخدم العداد الذكي المبتكر خوارزميات لتقسيم الفواتير بدقة إلى مستوى الأجهزة الفردية، وإلغاء قفل حالات الاستخدام مثل كفاءة الطاقة، والصيانة التنبؤية، والسلامة والأمن، ومراقبة المسنين.

وكان المركز الثاني في الفئات الثلاث على التوالي: IPG (المملكة المتحدة)، Agerpoint (الولايات المتحدة) و Purify Fuel (الولايات المتحدة). IPG (المملكة المتحدة) و اجريبوينت (الولايات المتحدة) و Purify Fuel (الولايات المتحدة).

كلير مكلوسكي ابتكرت الفنانة البصرية الأيرلندية كلير مكلوسكي، جوائز متشابهة في الشكل، كل منها كان يعتمد على 20 وجهًا أفلاطونيًا صلبًا، يحمل ارتباطات رمزية إلى الماء. يتم الحصول على الخشب المستدام وواسع الإنتشار من مشروع Lisnavagh Timber Project في Carlow. يرتكز كل عمل كلير على طريقة تتعلق بالعالم حولنا.

وفي هذا الشأن، قال صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو:

على مدار العقد الماضي كان من دواعي سروري أن أشارك في هذا المؤتمر فقد كان من المفيد دائمًا مقابلة أشخاص رائعين لديهم التزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويسعون لجعل العالم مكانًا أفضل وأكثر إنصافًا.

وصرح مونجو بارك، رئيس مجلس إدارة بنك إنوفيتور كابيتال والمؤسس المشارك لشركة كلين اكوتي:

نشكر سمو الأمير على دعمه المتواصل طوال هذا العام وكذلك سعادة السيد برنارد فوترييه على مشاركته في حفل توزيع الجوائز. شكرًا لكِ كلير على عملك المذهل، حفل توزيع جوائز 2021. كما نشكر كل من انضم إلينا في موناكو والذين شاركوا عبر الإنترنت. يشرفنا وجود هذه الشركات والتقنيات التقديمية الرائدة في كلين اكوتي. ونتوجه أيضًا بالشكر لرعاتنا وشركائنا: مؤسسة الأمير ألبرت الثاني ( Fondation Prince Albert II) ، وشركة Cision وشركة Covington & Burling للمحاماة وجامعة كرانفايلد ومؤسسة EarthX ومبادرة MIT Solve ومجلس موناكو الاقتصادي وشركة Taronis Fuel لدعمهم المستمر والشراكات الجديدة التي تم تكوينها.

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