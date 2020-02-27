‫جهاز هواوي أتلاس 900 للذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة تقنية المستقبل من جي أس أم أيه

لندن، 27 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — قدمت مؤسسة جي أس أم أيه اليوم لجهاز هواوي أتلاس 900 للتدريب على الذكاء الاصطناعي جائزة “تقنية المستقبل” كجزء من جوائز الموبايل العالمية (جوائز غلومو). وقد تميز هاتف أتلاس 900 بقدرة الذكاء الاصطناعي العالمي المستوى فيه، ونظام تشتيت الحرارة الفائق فيه وشبكة العنقود التي تعتبر الأفضل في فئتها. ويسرع أتلاس 900 أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمي الأساسي، وهو يحضر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى الصناعات للدفع قدما بحقبة الذكاء الاصطناعي بقوة الذكاء الاصطناعي التي لا تضاهى.

لقد دفعت التكنولوجيا المبتكرة صناعة الهاتف الجوال إلى ما هو أبعد بكثير من توقعات رواد التكنولوجيا الأوائل. تُمنحجي أس أم أيهجائزة غلومو – جائزة تقنية المستقبلتقديراً للتقنية التي تسبق عصرها وتعيد تشكيل العالم. تمثل هذه الجائزة تقديراً للقطاع في مجموعةهواويأتلاس 900للذكاء الاصطناعيكمنتج يرقى إلى مستويات جديدة في ابتكار الذكاء الاصطناعي.

أتلاس 900 هو أسرع مجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي في العالم. وهو مركز قوة يجمع بين الآلاف من معالجاتهواوي أسند 901 للذكاء الاصطناعي لـ 256 إلى 1024 بيتلفلوب (PFLOPS) ،FP16 مما يوفر طاقة حوسبية تصل إلى 500,000 جهاز كمبيوتر. وفي اختبار ResNet-50 النموذجي، حطمأتلاس 900الرقم القياسي العالمي بإكمال التدريب في 59.8 ثانية. إنه المنتج الوحيد في الصناعة القادر على إكمال هذا التدريب في أقل من دقيقة.

يحتويأتلاس 900على تطبيقات متنوعة للبحث العلمي وابتكار الأعمال، مما يسمح للباحثين بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مع الصور ومقاطع الفيديو بسرعة أكبر. ولا يفيد هذا البحث العلمي في التنبؤات اافلكية والبيتروكيماوية والتنبؤات الجوية الأكثر كفاءة ودقة فحسب، ولكنه يوفر أيضًا مزايا تجارية، مثل أسرع وقت للوصول للسوق للقيادة الذاتية.

تحتوي مجموعةأتلاس 900للذكاء الاصطناعيعلى ثلاثة أوضاع ربط عالية السرعة: نظام Huawei Cache Coherent (HCCS) و PCIe 4.0 و100GE. يستخدمأتلاس 900مفاتيح مركز البيانات من سلسلة Huawei CloudEngine لدعم شبكة مزامنة كاملة للتدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي بسرعة تزيد عن 100 تيرابايت (10 ^ 12) / ثانية. وهذا يقلل من زمن انتقال التزامن بنسبة 10 ٪ إلى 70 ٪ مع تحقيق قفزة هائلة في كفاءة التدريب.

قوة الحوسبة النهائية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام. تحتوي مجموعةأتلاس 900للذكاء الاصطناعيعلى نظام تبديد الحرارة الرائد في الصناعة للتعامل مع هذه المشكلة. يدعم حل التبريد السائل الهجين الخاص نسبة تبريد سائلة تتجاوز 95٪ من خلال تقنية adiabatic المغلقة على مستوى الخزانة. فعالية استخدام الطاقة المثالي لمركز البيانات هي 1.0. توفر الخزانة الفردية المزودة بأطلس 900 تبديدًا للحرارة يصل إلى 50 كيلو واط لوحدة استخدام الطاقة المثالي أقل من 1.1. بالإضافة إلى ذلك، يعتبرأتلاس 900أكثر كفاءة من الخزانة التي تعمل على تبريد 8 كيلوواط، مما يقلل من بصمة المعدات الكربونية بنسبة 79٪. نظام التبريد السائل المبتكر يقلل بشكل كبير من التكلفة الإجمالية للامتلاك للعملاء مع الطاقة العالية والكثافة العالية، وانخفاض استخدام الطاقة المثالي.

تعليقات من الحكام، “أنشأ هذا المنتج منصة للتقدم عبر مجموعة واسعة من التطبيقات في صناعة الأجهزة المحمولة وخارجها، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم سرعة وأداء لا يصدق مع الحد الأدنى من بصمة الكربون.”

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 188,000 موظف بحلول نهاي العام 2018، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها.

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جائزة جي أس أم أيه غلومو

تم إطلاق جوائز الموبايل العالمي (غلومو) في العام 1996 وأصبحت واحد من أكثر الجوائز أهمية في الصناعة. وهي تميز إسهامات مهمة تدفع بصناعة اتصالات الموبايل في الصناعة.

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