‫جمعية المهنيين الماليين تتشارك مع شركة “هوفت” لتقديم دورات الاستعداد لفحص التخطيط والتحليل المالي

سيكون بمقدور المهنيين الماليين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادىء الآن الوصول إلى دوارات الاستعداد للحصول على شهادة التخطيط والتحليل المالي (FP&A).

سنغافورة، 11 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت جمعية المهنيين الماليين (AFP) و ومركز التحويل المالي (HOFT) عن شراكة رسمية بينهما لتقديم دورات تحضيرية للامتحانات للمهنيين الماليين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. ستزود هذه الدورات المهنيين الماليين بالأدوات التي يحتاجون إليها للحصول على شهادة التخطيط والتحليل المالي الاحترافية للشركات.

شهادة التخطيط والتحليل المالي ، التي ترعاها جمعية المهنيين الماليين، مجموعة من الكفاءات الأساسية لمهنة التخطيط والتحليل المالي للشركات وتتناول المجالات التي لا تغطيها بالضرورة الشهادة التقليدية. ونظرًا لأنها الشهادة الوحيدة الخاصة بـ التخطيط والتحليل المالي، فإن حاملي التخطيط والتحليل المالي للشركات يضعون أنفسهم في المقدمة كخبراء ماليين ومهنيي اتصال استراتيجيين بارعين ومستشارين موثوقين للأعمال. محترفو التخطيط والتحليل الحاصلون على هذه الشهادة يحصلون أيضًا على مهارات التخطيط والتوقعات والتحليل، إلى جانب القدرة على رؤية الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

وعبر هذه الشراكة، تساعد جمعية المهنيين الماليين ومركز التحول المالي هوفت المتخصصين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على تحويل حياتهم المهنية باستخدام إطار عمل القيادة المالية الاستراتيجية ليصبحوا قادة ماليين في المستقبل. يمتلك مركز هوفت فريقًا عالميًا من الخبراء في مجال التمويل والتحول المالي وشراكة الأعمال المالية والتخطيط والتحليل المالي والاستراتيجية والتقنيات الناشئة وتحليلات البيانات والقيادة الذين يتمتعون بخبرة عالمية ضمن مجموعات كبيرة من الشركات المتعددة الجنسية وشركات الفورتشن 100.

وقال هيماشي سوريانو، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: في الجمعية: “يساعد هذا التعاون مع مركز هوفت وجمعية المهنيين الماليين على تحويل المهنيين الماليين إلى قادة تمويل إستراتيجي عالمي.” “هذا الطريق للحصول على شهادة جمعية المهنيين الماليين للتخطيط والتحليل المالي سيساعد الممارسين في هذه المناطق على تمييز أنفسهم بين أقرانهم.”

“من خلال رؤياها لدعم المجتمع العالمي من المهنيين الماليين في رحلة تحولهم الوظيفي نحو الجيل التالي لصناعة التمويل، فإن مركز هوفت مسرور للغاية للشراكة مع جمعية المهنيين الماليين لدعم المهنيين الماليين في رحلة التحول الوظيفي الخاصة بهم ليكونوا قادة للتخطيط والتحليل المالي الأفضل في فئتهم”، كما قال محمد تقي، رئيس مشاريع التحول المالي في مركز هوفت.

لأية استفسارات صحفية، يرجى التواصل مع ميليسا رواك، mrawak@afpoline.org .

عن جمعية المهنيين الماليين®

إذ يقع مقرها الرئيسي خارج واشنطن العاصمة ومقرها الإقليمي في سنغافورة، جمعية المهنيين الماليين هي جمعية مهنية ملتزمة بتعزيز نجاح أعضاء المهن المالية ومنظماتهم. أسست جمعية المهنيين الماليين وتدير برنامج شهادة مهني الخزانة المرخص وشهادة التخطيط والتحليل المالي الاحترافية للشركات، والتي تحدد معايير التميز في المالية والتمويل.

حول مركز هوفت

يقع مقر مركز التحول المالي (هوفت) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة عالمية تقدم خدمات التدريب والاستشارات لحلول التميز في الأعمال منذ العام 2018.

تتمثل مهمة مركز التحول المالي (هوفت) في بناء شبكة عالمية ومجتمع من المتخصصين في المحاسبة والتمويل المصقولين للغاية وذوي الخبرة التقنية وذوي التفكير الاستراتيجي، الذين يتمتعون بقدرة فريدة على إضافة قدر هائل من القيمة إلى أصحاب العمل والشركات والمهن والعائلات والمجتمعات.

مركز التحول المالي (هوفت) هو مركز للمجتمع العالمي من المهنيين الماليين الذين يتطلعون إلى تحويل وظائفهم المالية إلى الجيل التالي من صناعة التمويل من خلال تحولهم إلى قادة ماليين استراتيجيين على مستوى عالمي في المستقبل.