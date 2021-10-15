‫”جلوبليك” تستحوذ على محطة الطاقة الشمسية المصرية

لندن والقاهرة, 15 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ أكملت شركة جلوبليك (Globeleq) -وهي شركة الطاقة المستقلة الرائدة في أفريقيا- الاستحواذ على محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة قصوى 66 ميجاوات التابعة لشركة ARC للطاقة المتجددة ش.م.م (ARC for Renewable Energy S.A.E) أو ((ARC، والتي تقع في “مجمع بنبان للطاقة الشمسية” بالقرب من أسوان في مصر.

تم تطوير محطة ARC من قِبَل اتحاد كل من شركة إنرجيا SECI (SECI Energia)، وشركة إينيراي ((Enerray، وشركة ديزرت تكنولوجيز

(Desert Technologies) كجزء من الجولة الثانية من برنامج التعريفة الجمركية للحكومة المصرية. وقد أنجزت التشغيل التجاري في 4 نوفمبر 2019، وتُوفِّر الكهرباء النظيفة للشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا. وقد تم تمويل المشروع من قِبَل مؤسسة التمويل الدولية ((IFC، والمساهم في جلوبليك، ومجموعة سي دي سي ((CDC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي العربي، وشركة فاينانس إن موشن (Finance in Motion).

كما ستزود جلوبليك ARC أيضًا بخدمات إدارة الأصول وستُشرِف على مقاول التشغيل والصيانة وهو شركة جيلا التوكل (GILA Al Tawakol). وخلال عملية الاستحواذ، دعمت جلوبليك المطورين والمقرضين الأصليين من أجل إنجاز شهادة الاستحواذ النهائية بموجب عقود الهندسة والمشتريات (EPC) وضمان أداء المشروع على النحو الأمثل. وسيتم ربط ARC بمركز جلوبليك للمراقبة عن بُعد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وسوف تستفيد من الخبرة الواسعة لفريق العمليات الموجود في أفريقيا، ويكملها فريق موهوب مقره في القاهرة وأسوان. وستقوم غادة درويش بقيادة الفريق المحلي كمديرة إقليمية.

تُعَد مصر واحدة من أكبر الأسواق لمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتهدف إلى الحصول على 42٪ من طاقتها من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. كما تُعَد هذه الدولة أيضًا سوقًا رئيسيًا مستهدفًا لشركة جلوبليك، ويوفر هذا الاستحواذ منصة لدعم المزيد من الاستثمارات في البلاد، والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة في البطاريات، وعلى المدى البعيد، مشاريع تحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

وأشار مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبليك: “هذه الصفقة هي فرصة ممتازة للاستحواذ على أصل تشغيلي مع فريق راسخ. لقد حددت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، وكواحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في أفريقيا، يسعدنا دعم مصر لنشر المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة”.

كما قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي أوبي: “يسعدني أن أرى التزام جلوبليك بسوق الطاقة المتجددة في مصر. وبينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر COP26 للتغير المناخي في غضون أسبوعين فقط، تسلط استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف، في قلب أجندة التجارة في المملكة المتحدة. وسنواصل دعمنا لاستراتيجية مصر الطموحة للطاقة المستدامة. تهانينا لشركة جلوبليك على هذا الإنجاز الهام للغاية، وأتطلع إلى رؤية المزيد والمزيد من الاستثمارات البريطانية عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل”.

وعلق برتراند دي لا بوردي، الرئيس العالمي للطاقة والتعدين في IFC قائلاً: “بصفتنا مستثمرًا استراتيجيًا طويل الأجل يتمتع بأداء تشغيلي ممتاز في مجال الطاقة المتجددة، فإننا ندعم بالكامل عملية الاستحواذ لشركة جلوبليك. وتواصل الشركة إنشاء شركات الطاقة المستدامة، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة بأسعار معقولة”.

وقال هولجر روثنبوش، المدير الإداري ورئيس البنية التحتية والمناخ في مجموعة CDC: “يُعَد التزام جلوبليك بزيادة إمدادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا أمرًا حيويًا، ونحن فخورون بأن نكون في هذه الرحلة معًا. وقد ضمنت عملية الاستحواذ على ARC اكتمال المحطة، وحققت الأداء الأمثل، واستفادت من وجود مستثمر استراتيجي طويل الأجل له سِجلّ حافل في أفريقيا”.

تلعب جلوبليك دورًا رئيسيًا في إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في أفريقيا. وقد استثمرت الشركة في هذا القطاع منذ عام 2002، ومنذ عام 2014 قامت بتشغيل بعض من أوائل محطات الطاقة الشمسية ومَزارع الرياح الكبرى في جنوب أفريقيا. وتواصل جلوبليك التوسع، وحاليًا تمتلك الغالبية وتدير تسعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في جميع أنحاء القارة. إنها على وشك الانتهاء من محطة ماليندي للطاقة الشمسية بقدرة قصوى 52 ميجاوات في كينيا، وقد أطلقت مؤخرًا مشروع تخزين الطاقة في البطاريات بقدرة قصوى 19 ميجاوات و 2 ميجاوات (7 ميجاوات في الساعة) في موزمبيق، حيث تأهلت مبدئيًا أيضًا لمناقصة للطاقة الشمسية وتقوم بتطوير مشروعين جديدين لطاقة الرياح.

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